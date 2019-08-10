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قتيل في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
إطلاق نار
إطلاق نار
قتل شخص، اليوم السبت، جراء إطلاق نار داخل مسجد النور في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو. ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته. كما لم يكشف الموقع النرويجي عن مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، الذي كان متواجدا بـ"مركز النور الإسلامي". شهود عيان أفادوا، بأن منفذ الهجوم شخص أبيض يرتدي قبعة.
وشرت الشرطة في أوسلو تغريدة على موقع "تويتر" أشارت فيها إلى حادثة إطلاق النار، مؤكدة اعتقالها المشتبه به في تنفيذ الهجوم.جدير بالذكر أن واقعة إطلاق النار ليست الأولى، حيث قام مجهولون بإطلاق النار على مسجد في مدينة مالمو، أقصى جنوب السويد.وقالت قناة "SVT" التلفزيونية الرسمية فى خبر أوردته، إن مجهولين
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طائرة-ايرانية

قتلى وجرحى في هجوم بالحجارة على قاعدة جوية بإيران

قتل شخصان وأصيب عدد آخر من بينهم جنود في قاعدة جوية بمدينة محمود آباد في محافظة مازندران شمال إيران، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت. وأوردت "روسيا اليوم، عن الوكالة، أن نحو 50 مواطنا هاجموا القاعدة الجوية بالحجارة والسلاح الأبيض أثر خلاف مع القاعدة حول أراض محيطة بها، مؤكدين امتلاكها. وأضافت الوكالة أن المهاجمين اقتربوا من مدرج القاعدة الجوية ورموا الحجارة والسلاسل وقطعا من الخشب باتجاه الجنود، ما أدى إلى جرح عدد منهم، واضطر الجنود لإطلاق النار تجاههم، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين وجرح أربعة منهم.
انفجار خزان وقود في تنزانيا

60 قتيلا و 70 مصابا في انفجار شاحنة بتنزانيا

قتل 60 شخصا على الأقل صباح السبت وأصيب 70 بجروح في انفجار شاحنة صهريج بالقرب من مدينة موروغورو التي تبعد حوالى 200 كلم غرب دار السلام عاصمة تنزانيا. وقال حاكم موروغورو ستيفن كيبويه للصحافة من المكان: "يوجد حاليا 60 جثة في مشرحة مستشفى موروغورو الذي يستقبل أيضا 70 جريحا". وفي وقت سابق، أعلن القائد الإقليمي للشرطة ويلبرود متافونغوا "وقوع انفجار قوي أدى إلى مقتل 57 شخصا على الأقل حتى الآن، ومعظمهم من سائقي دراجات نارية تعمل بالأجرة هرعوا مع أشخاص آخرين لجمع الوقود الذي كان يسيل من الصهريج بعد تعطله نتيجة حادث مرور".
ترامب وميركل

الولايات المتحدة تهدد ألمانيا بنقل قواتها إلى بولندا

قال مبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة أى خيار سوى نقل القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا. وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، فإن تصريحات ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، تشير إلى نفاد صبر الرئيس الأمريكي بسبب تقاعس المستشارة الألمانية عن زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كما يريد حلف شمال الأطلسي.
صرافة في الصين

زيادة الأسعار في الصين تنذر بأزمة اقتصادية عالمية

اعتادت الصين على اتباع نسق هادئ دومًا في التعامل مع العديد من الأزمات الخاصة بالأوضاع الداخلية في البلاد، وبالأخص ما يتعلق منها بالعوامل الرئيسية للحياة مثل الطعام والشراء والسلع الرئيسية، والتي يؤدي أي تغيير فيها إلى مشكلات كبيرة على المستوى الاجتماعي. وعلى الرغم من النهج الصيني المتبع منذ سنوات طويلة، فإن من الواضح أن هناك تأثرا كبيرا على المستوى الاجتماعي في الصين خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية، وهو ما يرجع للعديد من العوامل التي كانت خارج سيطرة الصين.
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الشرطة-الكندية

إطلاق نار في ملهى ليلي بكندا وسقوط مصابين

أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية إصابة 5 أشخاص بجروح جراء حادث إطلاق نار في أحد النوادي الليلية بالمدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". ونقلت الوكالة، اليوم الإثنين، عن متحدثة الشرطة أليسون دوجلاس أن أحد المصابين في المستشفى يواجه خطر الموت، فيما الأربعة الآخرين في حالة مستقرة. من جهته، قال قائد الشرطة، مارك سوندرز، إن هناك امرأتين من بين المصابين، وتمكن إثنان من المصابين من مغادرة المكان، وتوجها إلى المستشفى بنفسيهما قبل وصول الشرطة.
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ارتفاع عدد ضحايا هجوم تكساس.. وترامب يطالب بـ«إعدامات سريعة»

أعلنت شرطة مدينة إل باسو، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النيران إلى 22 قتيلًا، بحسب فضائية "سكاي نيوز عربية". من جهته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، بحسب "العربية". وشهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، حادث إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال المدعي العام في ولاية تكساس، جون باش، أمس: إن السلطات الفيدرالية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع في "إل باسو" على أنه قضية إرهاب محلي.
إطلاق-نار-في-الأمريكية (8)

ترامب بعد هجومي تكساس وأوهايو: لا مكان للكراهية في بلادنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا مكان للكراهية في بلادنا"، وذلك بعد مقتل 29 شخصا في حادثي قتل عشوائي بولايتي تكساس وأوهايو يومي السبت والأحد، بحسب "رويترز". وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرسي، اليوم الأحد، أنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين غدا الإثنين. وتابع أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونجرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.
الشرطة-الأمريكية

الثالث في 24 ساعة.. إطلاق نار بأمريكا وسقوط ضحايا

تعرض منتزه في ولاية شيكاغو الأمريكية لإطلاق نار؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت شرطة شيكاغو، إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر الأحد. وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات. ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، إذ لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو بتكساس.
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