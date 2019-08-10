قتيل في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

إطلاق نار

قتل شخص، اليوم السبت، جراء إطلاق نار داخل مسجد النور في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو. ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته. كما لم يكشف الموقع النرويجي عن مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، الذي كان متواجدا بـ"مركز النور الإسلامي". شهود عيان أفادوا، بأن منفذ الهجوم شخص أبيض يرتدي قبعة.

وشرت الشرطة في أوسلو تغريدة على موقع "تويتر" أشارت فيها إلى حادثة إطلاق النار، مؤكدة اعتقالها المشتبه به في تنفيذ الهجوم.جدير بالذكر أن واقعة إطلاق النار ليست الأولى، حيث قام مجهولون بإطلاق النار على مسجد في مدينة مالمو، أقصى جنوب السويد.وقالت قناة "SVT" التلفزيونية الرسمية فى خبر أوردته، إن مجهولين