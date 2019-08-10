حلمي سالم.. التجاوز الجيلي والقطع مع البطريرك الشعري

نبيل عبد الفتاح

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

الحديث عن الشعر والشعراء يبدو لى من أصعب الأحاديث، لأن تكوينهم ومواهبهم وتجاربهم الشعرية تبدو مركبة، وليست بسيطة، ومن ثم تحتاج إلى عمق فى متابعة المسارات المختلفة التى اتخذتها تجاربهم فى هذا العالم الشعرى، الذى يشكل فى جوهره أحد أبرز التعبيرات عن دراما الوجود الإنسانى فى عديد تجلياتها، وتناقضاتها، لأن الشعر يشكل محاولة فذة فى الإبحار بحثًا عن فك شفرات الوجود المُلغز ومحاولة الانتصار على العجز والألم والعدم.

الشعر وعوالمه وتجاربه الاستثنائية يدور فى ممالك اللغة المسحورة المترعة بالألغاز، والشاعر المبدع يؤسس لعالمه الخاص والإنسانى والوجودى، من اكتشافاته وإبداعاته اللغوية، وآفاقها الفلسفية التى تتجاوز الشرط الزمكانى ومحمولاته من القيود السياسية والدينية والاجتماعية. الشعر الخلاق هو فعل تجاوز، وهدم لأبنية

الشعر وعوالمه وتجاربه الاستثنائية يدور فى ممالك اللغة المسحورة المترعة بالألغاز، والشاعر المبدع يؤسس لعالمه الخاص والإنسانى والوجودى، من اكتشافاته وإبداعاته اللغوية، وآفاقها الفلسفية التى تتجاوز الشرط الزمكانى ومحمولاته من القيود السياسية والدينية والاجتماعية.



الشعر الخلاق هو فعل تجاوز، وهدم لأبنية وعوالم وعلاقات لغوية سائدة، وبناء لأبنية وعلاقات وأنسجة لغوية مغايرة انطلاقا من هذا التصور الذاتى، أستطيع الحديث عن صديقنا الشاعر الكبير حلمى سالم، الذى شكلت تجربته الشعرية أحد أبرز تجارب جيله السبعينى الذى حاول بعضهم أن يتجاوز بيئة سياسية اتسمت بالضوضاء الأيديولوجية وسطوة نظريات، وأكليشيهات Clichés أيديولوجية بامتياز، أثرت على بعض التجارب الشعرية والسردية فى الرواية والشعر، وفى ظل نمط نقدى مهيمن تداخله اللغة المعيارية المؤدجلة، والذائقة الانطباعية، فى التلقى وتقويم النصوص الشعرية والسردية، فى هذه المرحلة.



من ثم كانت بعض أعمال حلمى سالم وجيله من الشعراء المُجيدين محاولة جسورة للقطع مع شعراء الأجيال السابقة وخاصة كبارهم صلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطى حجازى، وإبراهيم أبو سنة. تأثر هذا الجيل -حلمى سالم، وحسن طلب وعبد المنعم رمضان وجمال القصاص وأمجد ريان، ومحمود نسيم وآخرون- ببعض هذه الأجواء، والعوالم بمحمولاتها السياسية، وحاولوا فى عنت القطع معها. خرج حلمى سالم وصحبه فى صعوبة وجسارة واجتهاد من عوالم قصيدة التفعيلة السائدة ليشكلوا تمهيدًا أوليا للبيئة الشعرية والذائقة اللغوية نحو قصيدة النثر، وراد حلمى سالم هذا الاتجاه مع صحبه، واستطاع ببراعة أن يتحرر من بعض أسر تنظيرات الصديق الكبير على أحمد سعيد "أدونيس" وكتابة الهام زمن الشعر، وهذا فعل تجاوز، ورؤية شعرية بصيرة، ودلالة على القلق الشعرى الخلاق المعبر عن التمثل والتأثر ثم بعض من التمرد على الروئ والأنماط النظرية التى شاعت، ويتعين تجاوزها. القدرة على التمثل وبعض التجاوز والقلق تشكل أبرز علامات تجربة حلمى سالم الشعرية، ومرجع ذلك ثقافته الخاصة، وتعدد مصادرها الحداثية المعاصرة، واطلاعه على بعض المتون التراثية، وقدراته وملكاته اللغوية التى اتسمت بالثراء، واكتشافاته عبر اللغة والحساسية اللغوية المتفردة، فجاءت لغته تعبيرًا عن إبحاره فى أعماق اللغة وعلاقاتها وما وراءها، ومن ثم كانت لغة مختلفة ومتميزة ومترعة بشفراتها الخاصة. لغة ومجازات حلمى سالم وعبد المنعم رمضان، شكلت نقلة مهمة نحو قصيدة النثر، ومعه صحبه فى تجربة مجلة إضاءة 77، مع حسن طلب وجمال القصاص، وأمجد ريان، ومحمود نسيم.



جيل يستحق الإشادة بتجاربه الشعرية الإبداعية ودورها فى تطور القصيدة المصرية. شكل حلمى سالم وصحبه من شعراء السبعينيات من القرن الماضى علامة من علامات التغير فى الأنسجة والأبنية اللغوية التى مهدت لبشائر قصيدة النثر، التى تمثل تحولًا فى العوالم الشعرية، من حيث الهموم واللغة والصور والمجازات، بعيدًا عن قصيدة التفعلية وموسيقاها وإيقاعاتها، ومن ثم إلى عوالم شعرية مفتوحة لدى قلة من مبدعى قصيدة النثر الذين حاولوا ما أمكن تجاوز الانحيازات المعلنة والمضمرة للأيديولوجيات السائدة، لا سيما الماركسية التى أثرت عليهم وعلى بعض الأجيال السابقة، وعلى هموم القصيدة ومحمولاتها من المجازات.



جيل السبعينيات قدم تجارب خاصة على رأسها حلمى سالم، وحسن طلب وجمال القصاص وأمجد ريان ومحمود نسيم. ثمة تجربة بالغة الخصوصية والعمق أيضا لدى الشاعر البارز عبد المنعم رمضان. خرج حلمى سالم وصحبه من بين أتون هزيمة يونيو 1967 التى أثرت فى هذا الجيل الشعرى المتميز، وغيرهم من الروائيين والقصاصين، ومفكرى هذا الجيل البالغ التميز فى مسار الثقافة المصرية.



بعض من الانتماء الأيديولوجي والسياسى أثر على بعض دواوين حلمى سالم، وكتبه النثرية الأخرى، وبعضها الآخر غامت وهمست أصداء هذا الانتماء فيما وراء القصيدة، واللغة الشعرية، وهو ما سيبقى من ميراث حلمى سالم الشعرى. إن نظرة على تنوع الإنتاج الشعرى لحلمى سالم، تشير إلى تعدد فى التجربة الشعرية، وهو ما يظهر فى دواوينه حبيبتى مزروعة فى دماء الأرض 1974، سكندريا يكون الألم 1981، والأبيض المتوسط 1984، وسيرة بيروت 1986، والبائية والحائى 1988، ودهاليزى والصيف ذو الوطء 1990،ـ وفقه اللذة 1992، والشفاف والمريمات 1994، وسراب التريكو 1996، والواحد الواحدة 1997، ويوجد هنا عميان 2001، وتحيات الحجر الكريم 2003، والغرام المسلح 2005، وعيد ميلاد سيدة النبع 2005، ومدائح جلطة المخ 2006، وحمامة على بنت جبيل 2007، والثناء على الضعف 2007.



ثمة مؤلفات غير شعرية تكشف عن عمق ثقافة حلمى سالم المتميزة وعن همومه الفكرية، والتى تظهر من عناوين كتبه:



1- الثقافة تحت الحصار بيروت 1984.



2- الوتر والعازفون 1990.



3- هيا إلى الأب- مقالات حول القطيعة والإيصال فى الشعر.



4- العائش فى الحق 1998.



5- حكمة المصريين بالاشتراك 2000.



6- الحداثة أخت التسامح: الشعر العربى المعاصر وحقوق الإنسان 2010.



7- عِم صباحا أيها الصقر المجنح: دراسة فى شعر أمل دنقل.



8- ثقافة كاتم الصوت 2003.



9- صيف لبنان المشتعل 2007.



10- التصويب على الدماغ: كلمات فى الحرية والقمع.



حلمى سالم الصديق الراحل المقيم بيننا، وفى تاريخ الشعر المصرى المعاصر، شخص ودود، لطيف المعشر، عرفته ذات مرة عام 1984 فى زيارة له فى باريس وتحدث معى عن مجلة فكر التى رأس تحريرها المرحوم طاهر عبد الحكيم، وعن عرض لكتابى المصحف والسيف، وتواصلنا بعدها، وكانت لقاءاتنا مع الأصدقاء مزيجا من المودة الصافية والحوارات الفكرية التى شكلت شواغل جيلينا السبعينى، والتى كانت للغرابة تجرى معه فوق الشرط السياسى الذى كان محور اهتمام غالب من عاشوا تحت المظلات الأيديولوجية من الكتاب والشعراء وعندما تم الهجوم على بعض قصائد حلمى سالم وخاصة قصيدته شرفة ليلى مراد، حضرت معه فى إحدى الندوات للحديث عن ظاهرة الحسبة الدينية فى المجال الثقافى وما وراءها من أسباب تعود إلى توظيف الدين فى العمليات السياسية، من السلطة الحاكمة آنذاك، ومن تحريضات وتوظيفات الجماعات الإسلامية السياسية لدعاوى الحسبة -قبل تغيير القانون- فى مطاردة الروايات والقصائد والمسرحيات، وذلك من أجل تديين المجال العام المحاصر، وداخل المجال الثقافى، وإشاعة الخوف وسط المبدعين والمفكرين، من خلال الخلط بين المجازات والتخييلات السردية والشعرية، وبين الواقع فى الحياة، وتوظيف المعايير العقائدية، والفقهية فى تقييم الأعمال الإبداعية، وذلك بإخراجها عن مجالاتها الدينية والتعليمية إلى مجالات أخرى، لها مقارباتها ومنظوراتها ومعاييرها الأدبية النقدية التى تختلف نوعياً عن المعايير الدينية والأخلاقية السائدة.

حلمى سالم الراحل والمقيم بيننا بإبداعه الشعرى كان ودوداً، ولطيف المعشر، ذهب وترك أثره وظله فى حياتنا الشعرية رحمه الله.