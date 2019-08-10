واتفورد يسقط أمام برايتون وشيفيلد يتعادل مع بورنموث

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

بورنموث

حقق فريق برايتون فوزًا كبيرًا على مضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "فيكارج رود" في افتتاح مباريات الفريقين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". جاء الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 27 عن طريق عبد الله ديكوريه لاعب وسط واتفورد بالخطأ في مرماه، وأضاف فلوران أندوني الهدف الثاني في الدقيقة 65، وعزز نيال موياي تقدم برايتون بالهدف الثالث في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة يحصد برايتون 3 نقاط بينما يبقى واتفورد دون رصيد من النقاط.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها حقق فريق بيرنلي فوزا كبيرا على ساوثهامتون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "تيرف مور"، أحرز ثلاثية أصحاب الأرض آشلي بارنس "هدفين" في الدقيقتين 63 و70 ويوهان بيرج هدفا في الدقيقة 75، بهذا الفوز يرتفع رصيد بيرنلي إلى 3 نقاط بينما يبقى ساوثهامتون دون