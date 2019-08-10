رياضة

واتفورد يسقط أمام برايتون وشيفيلد يتعادل مع بورنموث

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
بورنموث
بورنموث
حقق فريق برايتون فوزًا كبيرًا على مضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "فيكارج رود" في افتتاح مباريات الفريقين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". جاء الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 27 عن طريق عبد الله ديكوريه لاعب وسط واتفورد بالخطأ في مرماه، وأضاف فلوران أندوني الهدف الثاني في الدقيقة 65، وعزز نيال موياي تقدم برايتون بالهدف الثالث في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة يحصد برايتون 3 نقاط بينما يبقى واتفورد دون رصيد من النقاط.
وفي إطار منافسات الجولة ذاتها حقق فريق بيرنلي فوزا كبيرا على ساوثهامتون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "تيرف مور"، أحرز ثلاثية أصحاب الأرض آشلي بارنس "هدفين" في الدقيقتين 63 و70 ويوهان بيرج هدفا في الدقيقة 75، بهذا الفوز يرتفع رصيد بيرنلي إلى 3 نقاط بينما يبقى ساوثهامتون دون
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تريزيجيه‎

تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام

أعلن المدير الفني الإنجليزي دين سميث مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا المملوك للمصري ناصف ساويرس، تشكيل الفريق الرسمي، لمباراة توتنهام هوتسبير في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شهدت التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة نظيره توتنهام وجود لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجيه نجم الفراعنة والمنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى صفوف الفريق الإنجليزي قادمًا من صفوف فريق قاسم باشا التركي، الذي سيسجل أول مشاركة له في البريميرليج.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (6)

هل يرحل علي معلول إلى أهلي جدة السعودي؟

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رفضهم التام للعرض الذي أرسله نادي أهلي جدة السعودي، بشأن الحصول على خدمات الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد. وذكرت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادر بإدارة أهلي جدة أنهم تحركوا من أجل ضم معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
جوارديولا

جوارديولا يعلق على تقنية الفيديو وتألق سترلينج

أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بتحقيق الفوز في أول مباراة لفريقه في البريميرليج أمام ويست هام، مشيدًا بأداء لاعبه رحيم سترلينج الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراة التي حسمها السيتي بخماسية نظيفة، كما تحدث بيب عن الجدل الذي أثارته تقنية الفيديو التي تطبق لأول مرة في البطولة. وقال الإسباني عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "مباراة صعبة بعيدة عن الديار، أقيمت المباراة ظهرا والجو حار، الشوط الأول لم يكن جيدا لم نتحكم في الكرات الثانية وفقدنا العديد من الكرات".
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ارسنال (2)

رسميا.. أليكس أيوبى ينتقل إلى إيفرتون

أعلن نادى إيفرتون الإنجليزي عن ضم الدولى النيجيرى أليكس أيوبى قادما من صفوف أرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الحساب الرسمى لإيفرتون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة للاعب متغنيًا به، جاء فيها: "الإبداع والموهبة والشباب". وكشف الموقع الرسمى لإيفرتون عن أن ضم اللاعب تم بعقد ممتد لمدة خمس سنوات، حتى نهاية يونيو 2024. وجاءت بدايات صاحب الـ23 عامًا من خلال أكاديمية أرسنال، وظهر فى الفريق الأول للجانرز فى أكتوبر من عام 2015.
محمد-صلاح

القبض على صاحب التغريدة العنصرية ضد محمد صلاح

أعلنت شرطة مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية، اليوم الخميس، عن القبض على شخص، بسبب تغريدات عنصرية ضد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى أنه يتم استجواب الرجل البالغ من العمر 32 عامًا، من واترلو، ميرسيسايد، للاشتباه في ارتكابه جريمة من النظام العام المشددة عنصريًا وعرقلة أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه. وأضافت الصحيفة أن الرجل يعد من جماهير فريق إيفرتون وأنه تم اعتقاله اليوم الخميس، للتحقيق معه.
ويلبك

ويلبك ينضم لصفوف واتفورد فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي الدولى داني ويلبك، قادما من صفوف فريق آرسنال، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان دانى ويلبك رحل عن ناديه السابق أرسنال بنهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعبًا حرًّا ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لويلبك داخل النادي. وقال النادي: "يسرنا أن نؤكد على توقيعنا مع المهاجم الدولي داني ويلبك في صفقة انتقال حر".
مويس-كين ‎

مويس كين: علينا مكافأة الجماهير فى الملعب

كشف مويس كين، المنضم حديثا لصفوف إيفرتون الإنجليزي، عن أنه كان محظوظا باللعب بجوار كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى وقال الدولى الإيطالى خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا بالتوفيز: "كنت محظوظا باللعب مع كريستيانو رونالدو، وما تعلمته معه سأحاول أن أنفذه هنا". وأضاف صاحب الـ19 عاما: "لم أغادر إيطاليا بسبب العنصرية، ولكن يجب علينا مكافحتها دائمًا، أنا من أكبر المعجبين بإيفرتون والدوري الإنجليزي، وقررت المجيء إلى هنا؛ لأن هذا الفريق يتطلع إلى الأمام مثلي تماما".
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