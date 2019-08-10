رياضة

عثمان: الاعتداء على الحكام مصيره الشطب والقمة بأجانب

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أبدى سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام، سعادته البالغة بتولي منصب رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الموسم الجديد، وأكد عثمان في تصريحات تليفزيونية، بأن هناك تشديدات على جميع عناصر اللعبة من بداية الموسم الجديد. ويعلن عن التشكيل الكامل للجنة الحكام عقب نهاية عيد الأضحى المبارك، ومن المرجح أن توجد أسماء جديدة في اللجنة مثل ياسر عبد الرؤوف وأيمن دجيش، بالإضافة إلى عزب حجاج ووجيه أحمد من الموسم الماضي، ومن المقرر أن يستمر عزب حجاج في منصب سكرتير عام لجنة الحكام، كما سيستمر وجيه أحمد في منصب نائب رئيس اللجنة.
وشدد رئيس لجنة الحكام، على أن عقوبة الشطب ستكون في انتظار أي عنصر من عناصر اللعبة يفكر في الاعتداء على الحكام في الموسم الجديد. وواصل: "ليس لدي أي أزمة مع أي ناد في مسابقة الدوري الممتاز، ونسعى للارتقاء بمنظومة التحكيم في الفترة المقبلة". وأكمل: "بالتأكيد ستكون هناك جلسة مع الحكام قبل بداية الموسم
اقرأ المزيد
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يحدد راتب رئيس لجنة الحكام الجديد

كشف مصدر باتحاد الكرة أن سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد سيترك التحليل في قناة الأهلي بعد تولي المنصب الجديد في الجبلاية. وقال المصدر إن اتحاد الكرة حدد بشكل مبدئي راتبا 25 ألف جنيه شهريًا لسمير عثمان وقد يتم زيادة المبلغ بعد اجتماع مسؤولي الجبلاية مع عثمان عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. ومن المرجح أن توجد أسماء جديدة في اللجنة مثل ياسر عبد الرؤوف وأيمن دجيش، بالإضافة إلى عزب حجاج ووجيه أحمد من الموسم الماضي، ومن المقرر أن يستمر عزب حجاج في منصب سكرتير عام لجنة الحكام، كما سيستمر وجيه أحمد في منصب نائب رئيس اللجنة.
بورنموث

واتفورد يسقط أمام برايتون وشيفيلد يتعادل مع بورنموث

حقق فريق برايتون فوزًا كبيرًا على مضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "فيكارج رود" في افتتاح مباريات الفريقين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". جاء الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 27 عن طريق عبد الله ديكوريه لاعب وسط واتفورد بالخطأ في مرماه، وأضاف فلوران أندوني الهدف الثاني في الدقيقة 65، وعزز نيال موياي تقدم برايتون بالهدف الثالث في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة يحصد برايتون 3 نقاط بينما يبقى واتفورد دون رصيد من النقاط.
تريزيجيه‎

تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام

أعلن المدير الفني الإنجليزي دين سميث مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا المملوك للمصري ناصف ساويرس، تشكيل الفريق الرسمي، لمباراة توتنهام هوتسبير في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شهدت التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة نظيره توتنهام وجود لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجيه نجم الفراعنة والمنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى صفوف الفريق الإنجليزي قادمًا من صفوف فريق قاسم باشا التركي، الذي سيسجل أول مشاركة له في البريميرليج.
اقرأ المزيد من الأخبار
اتحاد-الكرة

الجبلاية تشكل اللجان وتقرر زيادة دوري الدرجة الثانية

عقد اتحاد الكرة، اجتماعا وديا مع مندوبي 79 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لسماع ومناقشة أسباب حضورهم التي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث. وحرصا على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما تم تفويض أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل.
اتحاد-الكرة

قرار صادم من اتحاد الكرة ضد مدربي الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعض القرارات بخصوص تنظيم العمل الخاص بالمدربين في المسابقات المختلفة، أبرزها بند يمنع المدرب في حال فسخ عقده مع ناديه من العمل مع أي ناد آخر بنفس الموسم بالمسابقة ذاتها، إذ قال الاتحاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم السماح للمدرب فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.
الاهلى-وبيراميدز تصوير-سامح ابوحسن‎ (4)

الجبلاية تحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر 2018- 2019، وكشف نظام قرعة الموسم الجديد من البطولة، وكذلك مسابقة الدوري الممتاز، وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الجبلاية خلال المؤتمر الصحفي: "الأندية المشاركة في بطولة إفريقية أو عربية رفضت إقامة مباريات بالدوري خلال فترة قصيرة بين مباراتين غير محليتين، فمثلا لو خاض فريق مباراتين إفريقيتين خلال أسبوع أو 8 أيام لن يلعب مباراة في الدوري خلال هذه الفترة، لكن لو الفارق بين مباراتي إفريقيا أسبوعان سيلعب هذا الفريق مباراتين في الدوري".
سيد-عبد-الحفيظ

اجتماع الجبلاية بالأندية..«عودة الجماهير وكرة موحدة»

كشف علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، عن اقتراحات الأندية للموسم الجديد، في اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لإنهاء التحضيرات الخاصة للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. قال علاء مقلد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم: "كان هناك مقترح من الأندية أن تلعب مباراة محلية بين المباريات الإفريقية ولكن أكدنا أن هذا الوضع أيضًا سيكون صعبا للغاية". تابع: "الأندية طلبت بأن يحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية للملاعب في الموسم الجديد، ولا تكون الأندية ملزمة بالحصول على الموافقات".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org