عثمان: الاعتداء على الحكام مصيره الشطب والقمة بأجانب

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

اتحاد الكرة

أبدى سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام، سعادته البالغة بتولي منصب رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الموسم الجديد، وأكد عثمان في تصريحات تليفزيونية، بأن هناك تشديدات على جميع عناصر اللعبة من بداية الموسم الجديد. ويعلن عن التشكيل الكامل للجنة الحكام عقب نهاية عيد الأضحى المبارك، ومن المرجح أن توجد أسماء جديدة في اللجنة مثل ياسر عبد الرؤوف وأيمن دجيش، بالإضافة إلى عزب حجاج ووجيه أحمد من الموسم الماضي، ومن المقرر أن يستمر عزب حجاج في منصب سكرتير عام لجنة الحكام، كما سيستمر وجيه أحمد في منصب نائب رئيس اللجنة.

وشدد رئيس لجنة الحكام، على أن عقوبة الشطب ستكون في انتظار أي عنصر من عناصر اللعبة يفكر في الاعتداء على الحكام في الموسم الجديد. وواصل: "ليس لدي أي أزمة مع أي ناد في مسابقة الدوري الممتاز، ونسعى للارتقاء بمنظومة التحكيم في الفترة المقبلة". وأكمل: "بالتأكيد ستكون هناك جلسة مع الحكام قبل بداية الموسم

وشدد رئيس لجنة الحكام، على أن عقوبة الشطب ستكون في انتظار أي عنصر من عناصر اللعبة يفكر في الاعتداء على الحكام في الموسم الجديد.



وواصل: "ليس لدي أي أزمة مع أي ناد في مسابقة الدوري الممتاز، ونسعى للارتقاء بمنظومة التحكيم في الفترة المقبلة".



وأكمل: "بالتأكيد ستكون هناك جلسة مع الحكام قبل بداية الموسم الجديد، من أجل وضع بعض الأسس قبل انطلاق المسابقة".



وأردف: "أسعى إلى الانتهاء من كافة أزمات التحكيم إن وجدت حتى يكون الحكم قادرا على إدارة المباريات بدون أي ضغوطات تحاصره".



واختتم سمير عثمان: "سيتم الاعتماد على حكام أجانب في مباريات القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك فقط".