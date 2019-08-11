«داخل كرتونة».. ماذا قال الأهالي عن رضيع ترب الغفير؟

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص

الطفل الرضيع الذي عثر عليه داخل ترب الغفير

واصلت نيابة منشأة ناصر، تحقيقاتها في واقعة العثور على طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش خفيفة، لم يتخط اليومين من عمره، داخل مقابر الغفير، واستعجلت النيابة تحريات رجال البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث، واستمعت لأقوال عدد من شهود اليعان، لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وصولا لأى معلومات أولية تفيد رجال المباحث في التوصل لهوية من ترك الرضيع داخل المقابر، كما طلبت النيابة التقرير الطبي للحالة التي وجد عليها الرضيع وقت العثور عليه، واستعجلت تحريات المباحث.

قال "محمد.أ.م"، أحد أهالي منشأة ناصر الذين عثروا على الطفل، إنه كان ذاهبا للنداء على احد جيرانه من المقيمين داخل «ترب الغفير»، ففوجيء بكلب يرقد أمام أحد المقابر، ولفت انتباهه جلوس الكلب إلى جوار كرتونة صغيرة، وعند اقترابه منها وجد طفلا لم يتخط اليومين من عمره، داخل الكرتونة، ملفوفا بقطعة