جريمة

«داخل كرتونة».. ماذا قال الأهالي عن رضيع ترب الغفير؟

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص
الطفل الرضيع الذي عثر عليه داخل ترب الغفير
الطفل الرضيع الذي عثر عليه داخل ترب الغفير
واصلت نيابة منشأة ناصر، تحقيقاتها في واقعة العثور على طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش خفيفة، لم يتخط اليومين من عمره، داخل مقابر الغفير، واستعجلت النيابة تحريات رجال البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث، واستمعت لأقوال عدد من شهود اليعان، لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وصولا لأى معلومات أولية تفيد رجال المباحث في التوصل لهوية من ترك الرضيع داخل المقابر، كما طلبت النيابة التقرير الطبي للحالة التي وجد عليها الرضيع وقت العثور عليه، واستعجلت تحريات المباحث.
قال "محمد.أ.م"، أحد أهالي منشأة ناصر الذين عثروا على الطفل، إنه كان ذاهبا للنداء على احد جيرانه من المقيمين داخل «ترب الغفير»، ففوجيء بكلب يرقد أمام أحد المقابر، ولفت انتباهه جلوس الكلب إلى جوار كرتونة صغيرة، وعند اقترابه منها وجد طفلا لم يتخط اليومين من عمره، داخل الكرتونة، ملفوفا بقطعة
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سيولة-مرورية -

سيولة مرورية وانتظام حركة السير في أول أيام «الأضحى»

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، سيولة مرورية ملحوظة، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، ورصدت «التحرير» انتظام حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
قوات-الداخلية (1)

قبضة أمنية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام العيد

رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد داخل كل القطاعات الشرطية، اليوم الأحد، للمرور باحتفالات عيد الأضحى بسلام، وعززت الأجهزة الأمنية من وجودها في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، ودفعت بعناصر قتالية للمرور بأيام الأعياد دون حدوث ما يعكر صفو الشارع المصري، ووجهت قيادات الوزارة مديري الأمن باتخاذ اللازم إجرائيا لبدء تنفيذ خطة الوزارة الموضوعة سلفا لتأمين احتفالات العيد، وحثتهم على توخي الحذر للحفاظ على الأمن والنظام بالشوارع والميادين خلال أيام العيد.
مطار-القاهرة (2)

إحباط محاولة تهريب 84 شريط ترامادول من مطار القاهرة

ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي التهرب الجمركي، فقاموا على الفور بفحص حقائبه بأجهزة الإكس راي، والتدقيق فى تفتيشها، وهو ما أسفر عن عثور المفتشين على أشرطة العقار المدرج محليا فى مصر على قائمة المواد المخدرة المحظور تداولها وتعاطيها.
اقراص-مخدرة

ضبط 13 ألف قرص مخدر بحوزة مسافر بلجيكي

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، من إحباط محاولة راكب بلجيكي مزدوج الجنسية، تهريب 13 ألف قرص من مخدر الإكستازي الممنوع تعاطيه أو حيازته أو تداوله، وتم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة عقب قدومه على رحلة طائرة شركة نيو فلاي رقم TB 3131 الآتية من بلجيكا، وقرر يوسف وصفى، القائم بأعمال مدير عام جمارك مطار شرم الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الوافد من الخارج، وحصر وتحريز المضبوطات، وعرض المتهم ومحضر الضبط على النيابة العامة.
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حريق معهد الأورام

تحقيقات تفجير «الأورام»: نفس أسلوب حادث القنصلية الإيطالية

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى حادث تفجير معهد الأورام، الذى وقع مساء الأحد الماضي، وأسفر عن وفاة 23 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى المعهد، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين معهد الأورام، وقررت استعجال تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة مسرح الحادث الغاشم، الذي تسبب في موجة عارمة من الحزن جراء هذا تفجير الذي سمع دويه في قلب العاصمة وهز أرجاءها.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

«مرضيش يسلفني» حل لغز مقتل «بقال» داخل «حظيرة»

«مرضيش يديني بضاعة من المحل بتاعه واشتكاني لاخواتي فقتلته»، هكذا أدلى المتهم بقتل ابن عمه في مركز كفر الزيات بالغربية، بعد القبض عليه وحل لغز العثور على جثة بقال داخل حظيرة ماشية، وبه جرح نافذ بمنطقة الرأس، إذ تبين أن ابن عمه وراء ارتكاب الحادث، نتيجة خلافات مالية فيما بينهما، ما دعاه لاستدراج المجني عليه إلى حظيرة الماشية، لمساعدته في بعض الأعمال، وانهال عليه بماسورة حديدية، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
طفل رضيع في المقابر

ألقته أمه وكلب حرسه من الأذى.. قصة رضيع ترب الغفير

تكثف مباحث منشأة ناصر جهودها لكشف غموض واقعة العثور على طفل رضيع حيا ملفوفا بقطعة قماش خفيفة، لم يتخط اليومين من عمره، داخل مقابر الغفير، ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال المبلغ عن الواقعة وعدد من شهود العيان من قاطني المقابر، للوقوف على التفاصيل الكاملة وراء العثور على الطفل الرضيع، وتولت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث وأمرت بنقله إلى إحدى دور رعاية الأطفال، مع التعهد بحسن رعايته، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول الحادث، وسرعة التوصل إلى أسرة الطفل الرضيع.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
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