جريمة

تحقيقات: تفجير «الأورام» بنفس أسلوب حادث القنصلية الإيطالية

تحرير:تهامى البندارى ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
تفجير معهد الأورام- صورة أرشيفية
تفجير معهد الأورام- صورة أرشيفية
تباشر نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى حادث تفجير معهد الأورام، الذى وقع مساء الأحد الماضي، وأسفر عن وفاة 23 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى المعهد، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين معهد الأورام، وقررت استعجال تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة مسرح الحادث الغاشم، الذي تسبب في موجة عارمة من الحزن جراء هذا تفجير الذي سمع دويه في قلب العاصمة وهز أرجاءها.
قال شاهدا العيان، خلال التحقيقات، إن أحدا لم يطارد السيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه وانفجرت خلال الحادث، غير أنهم شاهدا أحد قائدي السيارات على الكورنيش وآخر سائرا على قدميه يلوحان ناحية منفذ التفجير، بما يعنى غضبهما من سيره المخالف، لكن الأخير لم يهتم، وأكمل طريقه حتى انفجرت السيارة وبداخلها منفذ
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جثة طفل

«وقع بين الأسانسير والحيطة».. مصرع طفل رضيع بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر عاما، مصرعه اليوم، أثر سقوطه من مصعد عقار بناحية مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود وسط تزاحم كبير من قبل أسرته وأقاربه، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاي البارود لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها للمعاينة، وجارٍ انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، في انتظار استخراج تصريح الدفن لتشييعه في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن والانهيار من قبل أقاربه، وتم فرض كردون أمني بقيادة ضباط مباحث مركز الشرطة وقوات الحماية المدنية، بمحيط العقار لمعرفة سبب سقوط المصعد والمعاينة.
خرفان-واضحى-العيد (4)

غرامات بيئية لذبح «الأضاحي» خارج المجازر بالجيزة

«توقيع غرامات بيئية في حالة ذبح أضحية العيد خارج المجازر المخصصة»، كان هذا هو القرار الذي اتخذته الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية وبخاصة مباحث التموين، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري المختلفة، وناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين باتباع السلوكيات السليمة في الالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها، والتخلص من مخلفات الأضاحي وفقا للأماكن المسموح بها، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة.
مصر-للطيران (2)

سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
حملات-المرور‎ (4)

5156 مخالفة مرورية وسقوط 54 سائقا يتعاطون المخدرات

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم السبت، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملات خلال 24ساعة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، وكذا مخالفات السرعة الزائدة، وتمكنت حملات الإدارة العامة للمرور بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 5156 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة من حملاتها لتحقيق الانضباط المروري.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (7)

مقتل 17 من خلية تفجير معهد الأورام في 3 مداهمات

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 17 من عناصر من خلية حركة حسم ومنفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة، عقب استئذان النيابة، ما أسفر عن مقتل 17 من العناصر الإرهابية وضبط أخر يدعي حسام عادل أحمد محمد، وفيما يجري البحث البحث عن هارب، وعثر بحوزتهم على أسلحة ألية ودوائر كهربائية وذخائر.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

الداخلية تكشف اسم وهوية منفذ هجوم معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية عن هوية المتهم بالتفجير الذي وقع صبيحة الإثنين الماضي أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 47 آخرين. وذكرت الداخلية في بيان لها أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد هوية الخلية العنقودية التي ينتمي لها منفذ الهجوم الإرهابي. وأشار البيان أن عمليات الفحص والتتبع توصلت إلى تحديد خط سير السيارة المستخدمة في الحادث.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

قتلوا عيالنا.. ماذا قال أهالي شهداء «الأورام» في ميت حبيب؟

لا تزال شوارع قرية «ميت حبيب»، التابعة لمركز سمنود في الغربية، في انتظار قرابة 17 ضحية استشهدوا من عائلات «أبو إسماعيل والتراس» تحت بطش أيادي الإرهاب الغاشم فى واقعة تفجير سيارة مفخخة بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام، في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، وتحول منازل القرية إلى سرادقات عزاء انتظارا لوصول جثامين الشهداء، واتشحت القرية بالملابس السوداء، لإعلان حالة الحداد على الشهداء، عقب تمكن أقاربهم وذويهم من استلام جثامينهم عقب إجراء تحليل الحمض النووي «DNA»، والتأكد من تحديد هويتهم من مشرحة زينهم.
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