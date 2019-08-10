تحقيقات تفجير «الأورام»: نفس أسلوب حادث القنصلية الإيطالية

تحرير:تهامى البندارى ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

تفجير معهد الأورام- صورة أرشيفية

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى حادث تفجير معهد الأورام، الذى وقع مساء الأحد الماضي، وأسفر عن وفاة 23 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى المعهد، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين معهد الأورام، وقررت استعجال تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة مسرح الحادث الغاشم، الذي تسبب في موجة عارمة من الحزن جراء هذا تفجير الذي سمع دويه في قلب العاصمة وهز أرجاءها.

قال شاهدا العيان، خلال التحقيقات، إن أحدا لم يطارد السيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه وانفجرت خلال الحادث، غير أنهم شاهدا أحد قائدي السيارات على الكورنيش وآخر سائرا على قدميه يلوحان ناحية منفذ التفجير، بما يعنى غضبهما من سيره المخالف، لكن الأخير لم يهتم، وأكمل طريقه حتى انفجرت السيارة وبداخلها منفذ