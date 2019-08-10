جريمة

تحقيقات تفجير «الأورام»: نفس أسلوب حادث القنصلية الإيطالية

تحرير:تهامى البندارى ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
تفجير معهد الأورام- صورة أرشيفية
تفجير معهد الأورام- صورة أرشيفية
تباشر نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى حادث تفجير معهد الأورام، الذى وقع مساء الأحد الماضي، وأسفر عن وفاة 23 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى المعهد، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين معهد الأورام، وقررت استعجال تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة مسرح الحادث الغاشم، الذي تسبب في موجة عارمة من الحزن جراء هذا تفجير الذي سمع دويه في قلب العاصمة وهز أرجاءها.
قال شاهدا العيان، خلال التحقيقات، إن أحدا لم يطارد السيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه وانفجرت خلال الحادث، غير أنهم شاهدا أحد قائدي السيارات على الكورنيش وآخر سائرا على قدميه يلوحان ناحية منفذ التفجير، بما يعنى غضبهما من سيره المخالف، لكن الأخير لم يهتم، وأكمل طريقه حتى انفجرت السيارة وبداخلها منفذ
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مطار-القاهرة (2)

إحباط محاولة تهريب 84 شريط ترامادول من مطار القاهرة

ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي التهرب الجمركي، فقاموا على الفور بفحص حقائبه بأجهزة الإكس راي، والتدقيق فى تفتيشها، وهو ما أسفر عن عثور المفتشين على أشرطة العقار المدرج محليا فى مصر على قائمة المواد المخدرة المحظور تداولها وتعاطيها.
اقراص-مخدرة

ضبط 13 ألف قرص مخدر بحوزة مسافر بلجيكي

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، من إحباط محاولة راكب بلجيكي مزدوج الجنسية، تهريب 13 ألف قرص من مخدر الإكستازي الممنوع تعاطيه أو حيازته أو تداوله، وتم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة عقب قدومه على رحلة طائرة شركة نيو فلاي رقم TB 3131 الآتية من بلجيكا، وقرر يوسف وصفى، القائم بأعمال مدير عام جمارك مطار شرم الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الوافد من الخارج، وحصر وتحريز المضبوطات، وعرض المتهم ومحضر الضبط على النيابة العامة.
غرق

غرق فتاة وشاب حاول إنقاذها في ترعة بالمنيا

قفزت فتاة داخل ترعة البحر اليوسفي في محافظة المنيا، وحينما شاهدها شاب قفز ليلحق بها وينفذها من الغرق، لكن الاثنين لقي مصرعهما غرقا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام محمد حمزة مأمور مركز شرطة العدوة بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن غرق شاب وفتاة داخل ترعة البحر اليوسفي. انتقل الرائد أحمد درويش رئيس مباحث المركز وتبين أن فتاة تدعى "إيمان-ف" 22 عاما، عزباء، ومقيمة بدائرة بندر العدوة، ألقت نفسها من أعلى كوبري البحر اليوسفي، وحينما شاهدها الشاب "طه-م-خ" قفز وشخصان آخران خلفها أملا في اللحاق بها وإنقاذها غير أنه غرق.
مصرع-اثنين-واصابة -11-شخص-بحادث-بالسويس (2)

إصابة 10 أشخاص في حادثة تصادم ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل لطريق بني سويف - الفيوم القديم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة، وتبين أن المصابين، هم "عفاف بولس تادرس 40 سنة، مصابة بجروح بالرأس 10سم واشتباه كسر بالزراعين، ورمضان حسن نصر 52 سنة ومقيم بقرية باها مصابا باشتباه كسر بالسائق الأيمن، عبير رزق حسب لله 31 سنة ومقيمة بقرية باها مصابة بجروح بالوجه 7سم، ومحمد على جلال 21 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (7)

مقتل 17 من خلية تفجير معهد الأورام في 3 مداهمات

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 17 من عناصر من خلية حركة حسم ومنفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة، عقب استئذان النيابة، ما أسفر عن مقتل 17 من العناصر الإرهابية وضبط أخر يدعي حسام عادل أحمد محمد، وفيما يجري البحث البحث عن هارب، وعثر بحوزتهم على أسلحة ألية ودوائر كهربائية وذخائر.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

الداخلية تكشف اسم وهوية منفذ هجوم معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية عن هوية المتهم بالتفجير الذي وقع صبيحة الإثنين الماضي أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 47 آخرين. وذكرت الداخلية في بيان لها أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد هوية الخلية العنقودية التي ينتمي لها منفذ الهجوم الإرهابي. وأشار البيان أن عمليات الفحص والتتبع توصلت إلى تحديد خط سير السيارة المستخدمة في الحادث.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

قتلوا عيالنا.. ماذا قال أهالي شهداء «الأورام» في ميت حبيب؟

لا تزال شوارع قرية «ميت حبيب»، التابعة لمركز سمنود في الغربية، في انتظار قرابة 17 ضحية استشهدوا من عائلات «أبو إسماعيل والتراس» تحت بطش أيادي الإرهاب الغاشم فى واقعة تفجير سيارة مفخخة بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام، في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، وتحول منازل القرية إلى سرادقات عزاء انتظارا لوصول جثامين الشهداء، واتشحت القرية بالملابس السوداء، لإعلان حالة الحداد على الشهداء، عقب تمكن أقاربهم وذويهم من استلام جثامينهم عقب إجراء تحليل الحمض النووي «DNA»، والتأكد من تحديد هويتهم من مشرحة زينهم.
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