لاسارتي يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لموقعة إطلع بره

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

الأهلي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إطلع بره، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد فى ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وتحركت حافلة الفريق متجهة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مُغلق، عقب انتهاء المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشهدت قائمة الأهلي وجود الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي أفشة. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلى لطفي. في خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد