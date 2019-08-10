رياضة

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لموقعة إطلع بره

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
الأهلي
الأهلي
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إطلع بره، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد فى ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وتحركت حافلة الفريق متجهة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مُغلق، عقب انتهاء المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وشهدت قائمة الأهلي وجود الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي أفشة. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلى لطفي. في خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد
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منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (5)

منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يحقق أول فوز إفريقي على حساب بطل الكونغو

حقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1 مساء اليوم السبت، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. ونجح الفرنسي سباستيان ديسابر، في أول مباراة رسمية له مع بيراميدز، في تحقيق فوز مريح على الفريق الكونغولي، في انطلاقة مشوار الفريق الأول أيضا في البطولات الإفريقية، حيث احتل بيراميدز المركز الثالث في الموسم الأخير للدوري المصري، خلف الأهلي والزمالك.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

منافس الأهلي.. كانو الغيني يضرب ميكيلي الإثيوبي

فاز فريق كانو سبور بطل غينيا، على نظيره ميكيلي 70 الإثيوبي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بغينيا، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان، والتي تقام غدا الأحد، في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان بطل غينيا متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد إلا أن بطل إثيوبيا نجح في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، لتنتهي المباراة بفوز صعب لبطل غينيا قبل مباراة العودة التي تقام في إثيوبيا.
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مران-الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. سليمان حارسًا وعودة حمودي وماهر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران خضوع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق لتدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل: طريقة المعاملة فن

أثار مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل حول مستقبله خلال الفترة المُقبلة، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبديًا دهشته من المعاملة التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، جاءت كلمات مؤمن زكريا بعد استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية، التي ضمت 26 لاعبًا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، يومي 11 و23 أغسطس الجاري في ذهاب وإياب البطولة الإفريقية.
مران-الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يخطر الأندية بتحديد ملاعب ومواعيد مبارياتهم

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، تحديد أماكن ومواعيد المباريات التي ستقام على أرضها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وجاء طلب الاتحاد الإفريقي لمعرفة تواريخ ومواقيت ومكان مباريات الذهاب والعودة للدور التمهيدي دور الـ64، على أن تعلن الأندية المواعيد على أقصى تقدير يومي 25 يوليو لمباراة الذهاب و8 أغسطس لمباراة العودة. وستلعب الأندية المصرية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية مباريات العودة على أرضها للدور التمهيدي بحسب القرعة.
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