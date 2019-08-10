«الأوقاف» تحذر من الشعارات بصلاة العيد: كفانا متاجرة بالدين

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

حذرت وزارة الأوقاف من أي محاولة للافتئات على شعائر الله، عز وجل، بإخراجها من كونها أمرا تعبديا خالصا لله وحده إلى محاولة تحقيق مكاسب زائلة شخصية أو حزبية بتلبيس من الشيطان وحزبه، مع التأكيد على عدم السماع بتعليق أي لافتات تحمل أي شعار حزبي أو شخصي بالمساجد والساحات خلال صلاة عيد الأضحى. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "كفانا ما ترتب على المتاجرة بالدِّين لأجل مصالح شخصية أو خاصة ومحاولة اللعب بعواطف عامة الناس من خلال هذه الشعارات".

وشددت الوزارة على جميع مديري المديريات ومديري الإدارات والمفتشين وجميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو إمامة الناس بالصلاة فيها أو في غيرها.وأكدت عدم السماح بإقامة صلاة العيد في غير الساحات والمساجد المحددة من كل مديرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمنتهى