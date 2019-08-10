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«الأوقاف» تحذر من الشعارات بصلاة العيد: كفانا متاجرة بالدين

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
حذرت وزارة الأوقاف من أي محاولة للافتئات على شعائر الله، عز وجل، بإخراجها من كونها أمرا تعبديا خالصا لله وحده إلى محاولة تحقيق مكاسب زائلة شخصية أو حزبية بتلبيس من الشيطان وحزبه، مع التأكيد على عدم السماع بتعليق أي لافتات تحمل أي شعار حزبي أو شخصي بالمساجد والساحات خلال صلاة عيد الأضحى. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "كفانا ما ترتب على المتاجرة بالدِّين لأجل مصالح شخصية أو خاصة ومحاولة اللعب بعواطف عامة الناس من خلال هذه الشعارات".
وشددت الوزارة على جميع مديري المديريات ومديري الإدارات والمفتشين وجميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو إمامة الناس بالصلاة فيها أو في غيرها.وأكدت عدم السماح بإقامة صلاة العيد في غير الساحات والمساجد المحددة من كل مديرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمنتهى
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محافظ-بورسعيد-وألاف-المواطنين-يؤدون-صلاة-العيد (3)

«الإفتاء» تعلن مواقيت صلاة عيد الأضحى

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية في جميع المحافظات. وقالت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم السبت، إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ بالقاهرة في الساعة 5.44 صباحا، الإسكندرية 5.48 صباحا، شرم الشيخ 5.36 صباحا، الشرقية 5.43 صباحا، الإسماعيلية 5.40 صباحا، شمال سيناء الساعة 5.33 صباحا، في جنوب سيناء 5.38 صباحا، رأس سدر 5.40 صباحا، مدينة دهب 5.34 صباحا، وفي العلمين 5.53 صباحا، الغردقة 5.39 صباحا، السويس 5.40 صباحا، الضبعة 5.54 صباحا، السلوم6.07 صباحا
صلاة-العيد-في-الشرقية (1)

القاهرة «5:45».. مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه يوم غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
طقس-حار (2)

7 مدن +40.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
لحوم

بزيادة 50%.. طرح لحوم إضافية بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع. وأوضحت الشركة، أنه يجرى طرح اللحوم البرازيلي الطازجة 110 جنيهات والسوداني 85 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية بسعر 110 جنيهات، واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيهًا للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم.
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محافظ-بورسعيد-وألاف-المواطنين-يؤدون-صلاة-العيد (3)

«الإفتاء» تعلن مواقيت صلاة عيد الأضحى

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية في جميع المحافظات. وقالت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم السبت، إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ بالقاهرة في الساعة 5.44 صباحا، الإسكندرية 5.48 صباحا، شرم الشيخ 5.36 صباحا، الشرقية 5.43 صباحا، الإسماعيلية 5.40 صباحا، شمال سيناء الساعة 5.33 صباحا، في جنوب سيناء 5.38 صباحا، رأس سدر 5.40 صباحا، مدينة دهب 5.34 صباحا، وفي العلمين 5.53 صباحا، الغردقة 5.39 صباحا، السويس 5.40 صباحا، الضبعة 5.54 صباحا، السلوم6.07 صباحا
صلاة-العيد-في-الشرقية (1)

القاهرة «5:45».. مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه يوم غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
محافظ-بورسعيد-وألاف-المواطنين-يؤدون-صلاة-العيد (3)

أوقاف القليوبية تحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء بإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد. وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.
اجواء شم النسيم فى حديقة الفسطاط تصوير شيماء سيد (1)

الأرصاد: طقس أيام العيد حار رطب ويسمح بالخروج للمتنزهات

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على جميع الأنحاء. وحذّر عبدالعال، في بيان صحفي الثلاثاء، من حالة الطقس خلال الفترة من السبت المقبل (يوم عرفة) حتى الأربعاء 14 أغسطس الجاري (رابع أيام عيد الأضحى)، من الشبورة المائية التى تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.
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