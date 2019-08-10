اتحاد الكرة يحدد راتب رئيس لجنة الحكام الجديد

تحرير:كريم أحمد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

اتحاد الكرة

كشف مصدر باتحاد الكرة أن سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد سيترك التحليل في قناة الأهلي بعد تولي المنصب الجديد في الجبلاية. وقال المصدر إن اتحاد الكرة حدد بشكل مبدئي راتبا 25 ألف جنيه شهريًا لسمير عثمان وقد يتم زيادة المبلغ بعد اجتماع مسؤولي الجبلاية مع عثمان عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. ومن المرجح أن توجد أسماء جديدة في اللجنة مثل ياسر عبد الرؤوف وأيمن دجيش، بالإضافة إلى عزب حجاج ووجيه أحمد من الموسم الماضي، ومن المقرر أن يستمر عزب حجاج في منصب سكرتير عام لجنة الحكام، كما سيستمر وجيه أحمد في منصب نائب رئيس اللجنة.

وفي أول تصريحات له عقب تعيينه رئيسا للجنة الحكام أكد سمير عثمان أن عقوبة الشطب ستكون في انتظار أي عنصر من عناصر اللعبة يفكر في الاعتداء على الحكام في الموسم الجديد. وواصل: "ليس لدي أي أزمة مع أي ناد في مسابقة الدوري الممتاز، ونسعى للارتقاء بمنظومة التحكيم في الفترة المقبلة". وأكمل: "بالتأكيد ستكون

وفي أول تصريحات له عقب تعيينه رئيسا للجنة الحكام أكد سمير عثمان أن عقوبة الشطب ستكون في انتظار أي عنصر من عناصر اللعبة يفكر في الاعتداء على الحكام في الموسم الجديد.



وواصل: "ليس لدي أي أزمة مع أي ناد في مسابقة الدوري الممتاز، ونسعى للارتقاء بمنظومة التحكيم في الفترة المقبلة".



وأكمل: "بالتأكيد ستكون هناك جلسة مع الحكام قبل بداية الموسم الجديد، من أجل وضع بعض الأسس قبل انطلاق المسابقة".



وأردف: "أسعى إلى الانتهاء من كافة أزمات التحكيم إن وجدت حتى يكون الحكم قادرا على إدارة المباريات بدون أي ضغوطات تحاصره".



واختتم سمير عثمان: "سيتم الاعتماد على حكام أجانب في مباريات القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك فقط".