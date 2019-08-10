رياضة

توتنهام يقلب الطاولة على أستون فيلا في وجود المحمدي

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
أستون فيلا
أستون فيلا
حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، التي بدأت أولى مبارياتها أمس الجمعة بفوز الريدز برباعية على نوريتش سيتي. افتتح فريق أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 9 من الشوط الأول عن طريق اللاعب جون ماكجين، ونجح فريق أستون فيلا في الخروج من الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف، لكن في الشوط الثاني من المباراة غاب فريق أستون فيلا واكتفى بالتأمين الدفاعي للحفاظ على التقدم لكن هذا الدفاع لم يصمد أمام هجوم توتنهام.
ومع الدقيقة 73 من زمن المباراة تمكن تانجي ندومبيلي من إدراك هدف التعديل قبل أن يسجل الدولي الإنجليزي هاري كين هدفي التقدم في الدقائق 86 و90 من زمن اللقاء. وشهدت المباراة مشاركة لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيًا قبل أن يستبدل مع الدقائق الأولى في الشوط الثاني من المباراة. وبهذه النتيجة يقتنص
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منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.
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بيراميدز يحقق أول فوز إفريقي على حساب بطل الكونغو

حقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1 مساء اليوم السبت، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. ونجح الفرنسي سباستيان ديسابر، في أول مباراة رسمية له مع بيراميدز، في تحقيق فوز مريح على الفريق الكونغولي، في انطلاقة مشوار الفريق الأول أيضا في البطولات الإفريقية، حيث احتل بيراميدز المركز الثالث في الموسم الأخير للدوري المصري، خلف الأهلي والزمالك.
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منافس الأهلي.. كانو الغيني يضرب ميكيلي الإثيوبي

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تريزيجيه والمحمدي في مواجهة توتنهام بالبريميرليج

يستقبل توتنهام اليوم السبت نظيره أستون فيلا المحترف به ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على ملعب توتنهام بالعاصمة لندن في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، ولم يحقق أستون فيلا الفوز على توتنهام سوى مرة واحدة فقط في آخر 17 مواجهة، وكان ذلك على ملعب وايت هارت لين في عام 2015، وفاز السبيرز بـ9 مباريات من آخر 10 لقاءات أمام أستون فيلا، وسجل في تلك المواجهات 24 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحسم توتنهام آخر مواجهة بهدفين دون رد في عام 2017 بكأس الاتحاد الإنجليزي.
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لوكاكو يجتاز الكشف الطبي في إنتر ميلان

تخطى الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الفحص الطبي بنجاح، ليكتمل انتقاله إلى صفوف فريق إنتر ميلان قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث كلف «لوكاكو» خزينة إنتر ميلان 73 مليون جنيه إسترليني، من أجل إفراج مانشستر يونايتد عن اللاعب والسماح بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وارتداء القمصان الزرقاء والسوداء. اللاعب الدولي البلجيكي البالغ من العمر 26 عامًا يوم الأربعاء في ميلانو يوم الخميس، وتم تصويره مع وكيله على متن طائرة خاصة، كتب على إنستجرام "جاهز للإقلاع... باتجاه ميلانو".
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كلوب عن انطلاقة «البريميرليج»: علينا أن نكون جشعين

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أهمية تحقيق ضربة بداية مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بجانب إظهار القوة المطلوبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إذ قال الألماني كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري: «علينا أن نتأكد أننا على الاستعداد التام، وعلينا أن نحترمهم مع بذل كل الجهد والرغبة التي يجب أن نظهرها منذ البداية».
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مواعيد صدام تريزيجيه بصلاح والنني في البريميرليج

بعدما أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميا، ضم محمود حسن (تريزيجيه)، من صفوف نادي قاسم باشا التركي، ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهات تريزيجيه مع المصريين في الدوري الإنجليزي، إذ سبقه كل من محمد صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (أرسنال) وأحمد المحمدي (أستون فيلا)، إلى جانب وجود أحمد حجازي (وست بروميتش) ووسام مرسي (ويجان أتلتيك) في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، وفي الثالث عشر من يونيو الماضي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد، التي ستشهد مواجهات بين تريزيجيه وصلاح والنني.
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