توتنهام يقلب الطاولة على أستون فيلا في وجود المحمدي

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

أستون فيلا

حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، التي بدأت أولى مبارياتها أمس الجمعة بفوز الريدز برباعية على نوريتش سيتي. افتتح فريق أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 9 من الشوط الأول عن طريق اللاعب جون ماكجين، ونجح فريق أستون فيلا في الخروج من الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف، لكن في الشوط الثاني من المباراة غاب فريق أستون فيلا واكتفى بالتأمين الدفاعي للحفاظ على التقدم لكن هذا الدفاع لم يصمد أمام هجوم توتنهام.

ومع الدقيقة 73 من زمن المباراة تمكن تانجي ندومبيلي من إدراك هدف التعديل قبل أن يسجل الدولي الإنجليزي هاري كين هدفي التقدم في الدقائق 86 و90 من زمن اللقاء. وشهدت المباراة مشاركة لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيًا قبل أن يستبدل مع الدقائق الأولى في الشوط الثاني من المباراة. وبهذه النتيجة يقتنص