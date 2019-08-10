انفصاليو جنوب اليمن يسيطرون على قصر الرئاسة بعدن

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م

انفصاليو جنوب اليمن - صورة أرشيفية

أعلن الانفصاليون الجنوبيون في اليمن مساء السبت، سيطرتهم على القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد أربعة أيام من القتال، بحسب "فرانس برس". وقال مسؤول في قوات الحزام الأمني للوكالة، "تسلمنا قصر المعاشيق من القوات الرئاسية دون مواجهات"، بينما أكد شهود عيان أن قوات الحرس الرئاسي سلمت قصر المعاشيق دون معارك. وأضاف المصدر "تم تأمين خروج أكثر من 200 جندي من القصر يتبعون ألوية الحراسة الرئاسية". ومنذ الأربعاء، تدور اشتباكات عنيفة في عدن بين القوات الموالية لحكومة هادي ومسلّحين من قوات "الحزام الامني">

من جهته، كتب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن من سيطرة على المقار الحكومية والمعسكرات واقتحام ونهب لمنازل قيادات الدولة والمواطنين انقلاب آخر على الشرعية الدستورية يهدد أمن واستقرار اليمن وسلامة اراضيه".وكان مصدر أمني افاد