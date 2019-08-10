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انفصاليو جنوب اليمن يسيطرون على قصر الرئاسة بعدن

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م
انفصاليو جنوب اليمن - صورة أرشيفية
انفصاليو جنوب اليمن - صورة أرشيفية
أعلن الانفصاليون الجنوبيون في اليمن مساء السبت، سيطرتهم على القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد أربعة أيام من القتال، بحسب "فرانس برس". وقال مسؤول في قوات الحزام الأمني للوكالة، "تسلمنا قصر المعاشيق من القوات الرئاسية دون مواجهات"، بينما أكد شهود عيان أن قوات الحرس الرئاسي سلمت قصر المعاشيق دون معارك. وأضاف المصدر "تم تأمين خروج أكثر من 200 جندي من القصر يتبعون ألوية الحراسة الرئاسية". ومنذ الأربعاء، تدور اشتباكات عنيفة في عدن بين القوات الموالية لحكومة هادي ومسلّحين من قوات "الحزام الامني">
من جهته، كتب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن من سيطرة على المقار الحكومية والمعسكرات واقتحام ونهب لمنازل قيادات الدولة والمواطنين انقلاب آخر على الشرعية الدستورية يهدد أمن واستقرار اليمن وسلامة اراضيه".وكان مصدر أمني افاد
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الحج

السعودية تعلن العدد الإجمالي لحجاج 2019

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 2019. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة). وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.
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الحجاب ممنوع.. برنامج الراقصة نرمين لرئاسة تونس (فيديو)

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الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية خلال العيد

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الفلسطينيون يستقبلون عيد الأضحى بالزحف إلى الأقصى

لا تتوقف معاناة الفلسطينيين حتى في أوقات الأفراح والأعياد، فمع حلول عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة خرجت دعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد الأقصى في شرق القدس بشكل جماعي العيد، كما واصلت قوات الاحتلال حملاتها القمعية على الفلسطينيين في عدد مناطق الضفة الغربية، لتعكر فرحتهم بهذه الأيام المباركة. وجاءت دعوات اقتحام الأقصى في الوقت الذي يتزامن عيد الأضحى المبارك هذا العام، مع ما يسمى بـ"صوم التاسع من آب" لدى اليهود الذي يؤرخ لذكرى خراب الهيكل المزعوم حيث يخطط آلاف المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى.
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الحوثيون يعلنون مقتل شقيق «زعيم الجماعة»

أعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية، حسبما أشارت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن. ونعى الحوثيون، في بيان، الجمعة، إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفوفها.? ولم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت الجماعة، أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال"، على حد وصف البيان.
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القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
ميليشيات-الحوثى

الداخلية اليمنية: 49 قتيلا جراء عمليات إرهابية بعدن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الخميس، مقتل 13 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين جراء حادث استهداف مركز شرطة الشيخ بسيارة مفخخة، ومقتل 36 شخصًا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة جراء استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي حفل استعراضي وتدريبي عسكري بمعسكر الجلاء بالعاصمة عدن. وأعربت الداخلية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ - عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية.
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أنور قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على متانة العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على جميع المستويات، مستنكرا محاولات الإعلام القطري الطائشة للوقيعة بين البلدين. وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسيمي على موقع «تويتر»: «لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها».
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