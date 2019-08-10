الحجاب ممنوع.. برنامج الراقصة نرمين لرئاسة تونس (فيديو)

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

الراقصة نرمين صفر

أثارت المغنية والراقصة التونسية نرمين صفر جدلا واسعا لأيام على الشبكات الاجتماعية بعد إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية في بلادها. وكشفت "صفر" عبر مقطع فيديو لـ "RT Play "، عن بعض النقاط في برنامجها الانتخابي، وعلى رأسها: "فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم". وجاء من بين نقاط البرنامج الذي أعلنت عنه "صفر"، تحرير المرأة التونسية، وعمل مشاريع لمصلحتها، وتمثيل الشباب واستثمار طاقاتهم، وتخفيض سعر الخبز، ومنع ارتداء الحجاب، وتقديم مشروع يمنح المرأة ثلثي الميراث، والرجل الثلث.

نرمين صفر" فنانة استعراضية، لا تملك من "الحِنكة السياسية" ما يؤهلها لقيادة بلد بحجم تونس، فقد اشتهرت بأغاني وكليبات جريئة تضعها دائمًا محل نقد وسخرية، لإثارة الرأي العام، وهي من مواليد 1990 و تدعى "إيمان".ومع إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية