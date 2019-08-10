منافس الأهلي.. كانو الغيني يضرب ميكيلي الإثيوبي

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

الأهلي

فاز فريق كانو سبور بطل غينيا، على نظيره ميكيلي 70 الإثيوبي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بغينيا، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان، والتي تقام غدا الأحد، في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان بطل غينيا متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد إلا أن بطل إثيوبيا نجح في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، لتنتهي المباراة بفوز صعب لبطل غينيا قبل مباراة العودة التي تقام في إثيوبيا.

وتقام مباراة العودة يوم 23 من أغسطس الجاري في إثيوبيا، حيث يكفي بطل إثيوبيا الفوز بهدف نظيف للوصول لدور الـ32، فيما يحتاج بطل غينيا التعادل بأي نتيجة أو الفوز لتخطي عقبة بطل إثيوبيا. ويستهل المارد الأحمر مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا، غدا الأحد، أمام نظيره فريق "إطلع بره"، على ملعب برج العرب

وتقام مباراة العودة يوم 23 من أغسطس الجاري في إثيوبيا، حيث يكفي بطل إثيوبيا الفوز بهدف نظيف للوصول لدور الـ32، فيما يحتاج بطل غينيا التعادل بأي نتيجة أو الفوز لتخطي عقبة بطل إثيوبيا.



ويستهل المارد الأحمر مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا، غدا الأحد، أمام نظيره فريق "إطلع بره"، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد، التي ضمت 22 لاعبًا هم:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلى لطفي.



في خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي وعلى معلول ومحمد هاني.



في خط الوسط: حمدي فتحي وصالح جمعة وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وحسام عاشور.



في خط الهجوم: جيرالدو وجونيور أجايي ورمضان صبحي ووليد أزارو وحسين الشحات.