إصابة 10 أشخاص في حادثة تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

حادث طريق - صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل لطريق بني سويف - الفيوم القديم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة، وتبين أن المصابين، هم "عفاف بولس تادرس 40 سنة، مصابة بجروح بالرأس 10سم واشتباه كسر بالزراعين، ورمضان حسن نصر 52 سنة ومقيم بقرية باها مصابا باشتباه كسر بالسائق الأيمن، عبير رزق حسب لله 31 سنة ومقيمة بقرية باها مصابة بجروح بالوجه 7سم، ومحمد على جلال 21 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى.

ونقلت سيارات الإسعاف "جمعة حسان عزوز 27 سنة ومقيم المعصرة مصابا لاشتباه كسر بالسائق الأيمن، وياسمين أحمد جمال 16 سنة مقيمة بقرية باها مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد إبراهيم حسن 8 سنوات مقيم بقرية باها مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، ومنى رزق حسب الله 35 سنة مقيمة بقرية باها مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.كما