جريمة

إصابة 10 أشخاص في حادثة تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
حادث طريق - صورة أرشيفية
حادث طريق - صورة أرشيفية
أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل لطريق بني سويف - الفيوم القديم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة، وتبين أن المصابين، هم "عفاف بولس تادرس 40 سنة، مصابة بجروح بالرأس 10سم واشتباه كسر بالزراعين، ورمضان حسن نصر 52 سنة ومقيم بقرية باها مصابا باشتباه كسر بالسائق الأيمن، عبير رزق حسب لله 31 سنة ومقيمة بقرية باها مصابة بجروح بالوجه 7سم، ومحمد على جلال 21 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى.
ونقلت سيارات الإسعاف "جمعة حسان عزوز 27 سنة ومقيم المعصرة مصابا لاشتباه كسر بالسائق الأيمن، وياسمين أحمد جمال 16 سنة مقيمة بقرية باها مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد إبراهيم حسن 8 سنوات مقيم بقرية باها مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، ومنى رزق حسب الله 35 سنة مقيمة بقرية باها مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.كما
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حريق معهد الأورام

تحقيقات: تفجير «الأورام» بنفس أسلوب حادث القنصلية الإيطالية

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى حادث تفجير معهد الأورام، الذى وقع مساء الأحد الماضي، وأسفر عن وفاة 23 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى المعهد، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين معهد الأورام، وقررت استعجال تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة مسرح الحادث الغاشم، الذي تسبب في موجة عارمة من الحزن جراء هذا تفجير الذي سمع دويه في قلب العاصمة وهز أرجاءها.
جثة طفل

«وقع بين الأسانسير والحيطة».. مصرع طفل رضيع بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر عاما، مصرعه اليوم، أثر سقوطه من مصعد عقار بناحية مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود وسط تزاحم كبير من قبل أسرته وأقاربه، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاي البارود لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها للمعاينة، وجارٍ انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، في انتظار استخراج تصريح الدفن لتشييعه في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن والانهيار من قبل أقاربه، وتم فرض كردون أمني بقيادة ضباط مباحث مركز الشرطة وقوات الحماية المدنية، بمحيط العقار لمعرفة سبب سقوط المصعد والمعاينة.
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غرامات بيئية لذبح «الأضاحي» خارج المجازر بالجيزة

«توقيع غرامات بيئية في حالة ذبح أضحية العيد خارج المجازر المخصصة»، كان هذا هو القرار الذي اتخذته الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية وبخاصة مباحث التموين، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري المختلفة، وناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين باتباع السلوكيات السليمة في الالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها، والتخلص من مخلفات الأضاحي وفقا للأماكن المسموح بها، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة.
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سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
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السيطرة على حريق بأتوبيس سياحي ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود اشتعل بمؤخرة أتوبيس سياحى بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف دون وقوع إصابات بين الركاب. بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد اشتعال حريق محدود بمؤخرة أتوبيس سياحي، وبداخله 54 راكبًا، آتيًا من أسوان فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقى، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء.
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انقلاب سيارة مواد بترولية في ترعة ببني سويف

انقلبت سيارة مواد بترولية تابعة لإحدى شركات البترول، اليوم السبت، في ترعة أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، دون وقوع إصابات بعد أن أنقذت العناية الإلهية أهالي القرية من كارثة محققة. تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بانقلاب سيارة مواد بترولية رقم 104233، نقل بني سويف، بمقطورة رقم 1539و ن ج، قيادة "ن. أ - 35 سنة، في ترعة أحمد باشا أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة تسفير الحجاج بتأشيرات مزورة في بني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، القبض على 4 أشخاص بينهم مدير شركة سياحة وتاجر موبيليات، وعاطلين بعد توجيه الاتهامات إليهم بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات حج مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك بعد سفرهم وعودتهم دون أداء الفريضة. وفوجئ 30 حاجا برفض السلطات السعودية دخولهم إلى أراضيهم بعد استيقافهم بمطار جدة بسبب حصولهم على تأشيرة "فعالية" تتضمن حضور مهرجانات فنية وحفلات وعدم تدوين بياناتهم ضمن الحجاج وعودتهم مرة أخرى إلى القاهرة.
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تكدس أعلى «الأتوستراد» بسبب تصادم سيارتين

شهد محور الأتوستراد حادثا مروريا، تصادمت خلاله سيارتان جراء السرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعليمات القيادة وترك مسافة أمان بين السيارتين المتصادمتين. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور أعلى الطريق، بينما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات، فور تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأتوستراد بوقوع حادث مرورى.
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