السعودية تعلن العدد الإجمالي لحجاج 2019

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

حجاج بيت الله - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 2019. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة). وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.

وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ / 2019، بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ، يتضح زيادة اعداد حجاج هذا العام بواقع 117731، حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ 2371675. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعتمد أسلوب العد الشامل لجميع حجاج الداخل حيث تقوم الهيئة عن طريق مراكزها المنتشرة على