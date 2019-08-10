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السعودية تعلن العدد الإجمالي لحجاج 2019

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
حجاج بيت الله - صورة أرشيفية
حجاج بيت الله - صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 2019. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة). وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.
وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ / 2019، بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ، يتضح زيادة اعداد حجاج هذا العام بواقع 117731، حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ 2371675. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعتمد أسلوب العد الشامل لجميع حجاج الداخل حيث تقوم الهيئة عن طريق مراكزها المنتشرة على
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نيرمين-صفر

الحجاب ممنوع.. برنامج الراقصة نرمين لرئاسة تونس (فيديو)

أثارت المغنية والراقصة التونسية نرمين صفر جدلا واسعا لأيام على الشبكات الاجتماعية بعد إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية في بلادها. وكشفت "صفر" عبر مقطع فيديو لـ "RT Play "، عن بعض النقاط في برنامجها الانتخابي، وعلى رأسها: "فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم". وجاء من بين نقاط البرنامج الذي أعلنت عنه "صفر"، تحرير المرأة التونسية، وعمل مشاريع لمصلحتها، وتمثيل الشباب واستثمار طاقاتهم، وتخفيض سعر الخبز، ومنع ارتداء الحجاب، وتقديم مشروع يمنح المرأة ثلثي الميراث، والرجل الثلث.
الانفصاليون جنوب اليمن (1)

انفصاليو جنوب اليمن يسيطرون على قصر الرئاسة بعدن

أعلن الانفصاليون الجنوبيون في اليمن مساء السبت، سيطرتهم على القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد أربعة أيام من القتال، بحسب "فرانس برس". وقال مسؤول في قوات الحزام الأمني للوكالة، "تسلمنا قصر المعاشيق من القوات الرئاسية دون مواجهات"، بينما أكد شهود عيان أن قوات الحرس الرئاسي سلمت قصر المعاشيق دون معارك. وأضاف المصدر "تم تأمين خروج أكثر من 200 جندي من القصر يتبعون ألوية الحراسة الرئاسية". ومنذ الأربعاء، تدور اشتباكات عنيفة في عدن بين القوات الموالية لحكومة هادي ومسلّحين من قوات "الحزام الامني">
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية خلال العيد

أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد، وذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، ويشمل هدنة خلال أيام عيد الأضحى. وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين، مطالبة البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات. من ناحية أخرى، أفاد مصدر طبي بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغمة بمنطقة الهواري غرب بنغازي شرق ليبيا.
المسجد-الأقصى (2)

الفلسطينيون يستقبلون عيد الأضحى بالزحف إلى الأقصى

لا تتوقف معاناة الفلسطينيين حتى في أوقات الأفراح والأعياد، فمع حلول عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة خرجت دعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد الأقصى في شرق القدس بشكل جماعي العيد، كما واصلت قوات الاحتلال حملاتها القمعية على الفلسطينيين في عدد مناطق الضفة الغربية، لتعكر فرحتهم بهذه الأيام المباركة. وجاءت دعوات اقتحام الأقصى في الوقت الذي يتزامن عيد الأضحى المبارك هذا العام، مع ما يسمى بـ"صوم التاسع من آب" لدى اليهود الذي يؤرخ لذكرى خراب الهيكل المزعوم حيث يخطط آلاف المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى.
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سلمان-وأردوغان

الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن العاهل السعودي الملك سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته لوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان. يأتي اتصال الرئيس التركي بالعاهل السعودي وسط أشهر من توتر العلاقات بين البلدين وتبادل التصريحات الرسمية القوية. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأردوغان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الأمير الفقيد. وتُوفي مساء الأحد الماضي، الأمير بندر بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 96 عاما، وهو الشقيق الأكبر للملك سلمان، ووالد الأمير فيصل.
جواد ظريف (2)

إيران تفتح الباب أمام السعودية: مستعدون لعلاقة جديدة

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد إيران للحوار مع السعودية، "إن كانت مستعدة لذلك". وأضاف ظريف اليوم الأربعاء، أنه "في حال غيرت السعودية والبحرين والإمارات سياساتها، وتوقفت عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، فإننا مستعدون لإقامة علاقات جيدة معها"، مشددا على أن "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا". كان وزير الخارجية الإيراني، قال في وقت سابق، إن بلاده على استعداد للحوار مع السعودية والإمارات.
حج-وعمرة (2)

الداخلية: منظومة متكاملة لرعاية الحجاج صحيا ونفسيا

تطبق وزارة الداخلية منظومة متكاملة لحجاج القرعة، تعتمد على متابعة ورعاية الحجيج صحيا ونفسيا، ومبنية على معادلة تتجاوز قاعدة أن الحج ليس تسكينا وتفويجا فحسب، فبمجرد إعلان فوز الحاج في حج القرعة، وعقب قيامه بالإبلاغ عن ظروفه الصحية، يقوم قطاع الخدمات الطبية بتسجيل بياناته والتنسيق مع السلطات السعودية ومتابعته طبيا ونفسيا للتأكد من حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية. يحرص ضباط وضابطات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بصورة منتظمة على اصطحاب مرضى الفشل الكلوي من غرف فنادقهم إلى المستشفيات لإجراء عمليات الغسيل الكلوي.
طائرة-مسيرة (4)

بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
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