بيراميدز يحقق أول فوز إفريقي على حساب بطل الكونغو

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م

بيراميدز

حقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1 مساء اليوم السبت، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. ونجح الفرنسي سباستيان ديسابر، في أول مباراة رسمية له مع بيراميدز، في تحقيق فوز مريح على الفريق الكونغولي، في انطلاقة مشوار الفريق الأول أيضا في البطولات الإفريقية، حيث احتل بيراميدز المركز الثالث في الموسم الأخير للدوري المصري، خلف الأهلي والزمالك.

وتمكن الغاني جون أنطوي، المنتقل للفريق حديثا من مصر للمقاصة، من افتتاح أهداف اللقاء في الدقيقة 19 من رأسية رائعة، وأضاف البوركيني إيريك تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يعود أنطوي في الدقيقة 33 مسجلا الهدف الثالث وينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-0. وفي الشوط الثاني تمكن الفريق الضيف من تقليص النتيجة