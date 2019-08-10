رياضة

بيراميدز يحقق أول فوز إفريقي على حساب بطل الكونغو

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م
بيراميدز
بيراميدز
حقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1 مساء اليوم السبت، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. ونجح الفرنسي سباستيان ديسابر، في أول مباراة رسمية له مع بيراميدز، في تحقيق فوز مريح على الفريق الكونغولي، في انطلاقة مشوار الفريق الأول أيضا في البطولات الإفريقية، حيث احتل بيراميدز المركز الثالث في الموسم الأخير للدوري المصري، خلف الأهلي والزمالك.
وتمكن الغاني جون أنطوي، المنتقل للفريق حديثا من مصر للمقاصة، من افتتاح أهداف اللقاء في الدقيقة 19 من رأسية رائعة، وأضاف البوركيني إيريك تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يعود أنطوي في الدقيقة 33 مسجلا الهدف الثالث وينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-0. وفي الشوط الثاني تمكن الفريق الضيف من تقليص النتيجة
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منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.
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منافس الأهلي.. كانو الغيني يضرب ميكيلي الإثيوبي

فاز فريق كانو سبور بطل غينيا، على نظيره ميكيلي 70 الإثيوبي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بغينيا، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان، والتي تقام غدا الأحد، في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان بطل غينيا متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد إلا أن بطل إثيوبيا نجح في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، لتنتهي المباراة بفوز صعب لبطل غينيا قبل مباراة العودة التي تقام في إثيوبيا.
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توتنهام يقلب الطاولة على أستون فيلا في وجود المحمدي

حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، التي بدأت أولى مبارياتها أمس الجمعة بفوز الريدز برباعية على نوريتش سيتي. افتتح فريق أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 9 من الشوط الأول عن طريق اللاعب جون ماكجين، ونجح فريق أستون فيلا في الخروج من الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف، لكن في الشوط الثاني من المباراة غاب فريق أستون فيلا واكتفى بالتأمين الدفاعي للحفاظ على التقدم لكن هذا الدفاع لم يصمد أمام هجوم توتنهام.
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بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الخميس، عن حصوله على رخصة الأندية المحترفة تمهيدًا للمشاركة في البطولات الإفريقية، حيث نشر مسؤولو النادي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" صورة من الخطاب الذي تلقاه اليوم من جانب اتحاد الكرة بمنح النادي رخصة الأندية المحترفة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل بشكل قانوني، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة فريق النجمة الكونغولي في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يعلن عن قائمته الإفريقية لخوض الكونفيدرالية

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن قائمته الإفريقية التي سيشارك بها في منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل 2020، حيث اختتم بيراميدز موسمه المحلي محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة خلف الزمالك صاحب المركز الثاني بالجدول؛ الأمر الذي جعله يتأهل لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه بصحبة فريق المصري البورسعيدي الذي حسم المركز الرابع لصالحه.
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رسميًّا.. بيراميدز يخطف أنطوي من الزمالك

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الغاني جون أنطوي، مهاجم نادي مصر المقاصة، خلال قترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووقع اللاعب الغاني، على عقد مدته 5 مواسم، في حضور ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي. ووافق أنطوي على الرحيل إلى نادي بيراميدز بعد أن تم رفع عقده ماليا إلى مليون و200 ألف دولار، وبلغت قيمة الصفقة مليونا ونصف المليون دولار. وكتب الحساب الرسمي لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون أنطوي للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به".
جون-انطوي

بعد تعثر مفاوضات الزمالك.. أنطوي يقترب من بيراميدز

دخل مسؤولو نادي بيراميدز إف سي، في مفاوضات جادة مع مسؤولي مصر المقاصة، من أجل ضم المهاجم الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن فشلت مفاوضات المهاجم الغاني مع نادي الزمالك بسبب الاختلاف على راتب اللاعب. وأكد مصدر بنادي مصر للمقاصة أن مسؤولي فريق بيراميدز دخلوا في مفاوضات جادة لضم المهاجم الغاني، بعد فشل تعاقد الزمالك مع اللاعب بسبب مغالاته في طلباته المالية، واتجه مسؤولو نادي الزمالك للبحث عن مهاجم من شمال إفريقيا لدعم الهجوم الزملكاوي في الموسم الجديد.
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