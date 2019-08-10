رياضة

منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
منتخب مصر
منتخب مصر
تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.
وكان المنتخب قد حقق الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى مبارياته بينما خسر من فرنسا 24 /28 في الجولة الثانية، ثم عاد من جديد للفوز على تايوان في الجولة الثالثة بنتيجة 36 /25. وتقام البطولة في مقدونيا، بمشاركة 24 فريقا تقسم على 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة
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