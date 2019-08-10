منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

منتخب مصر

تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.

وكان المنتخب قد حقق الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى مبارياته بينما خسر من فرنسا 24 /28 في الجولة الثانية، ثم عاد من جديد للفوز على تايوان في الجولة الثالثة بنتيجة 36 /25. وتقام البطولة في مقدونيا، بمشاركة 24 فريقا تقسم على 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة

وكان المنتخب قد حقق الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى مبارياته بينما خسر من فرنسا 24 /28 في الجولة الثانية، ثم عاد من جديد للفوز على تايوان في الجولة الثالثة بنتيجة 36 /25.



وتقام البطولة في مقدونيا، بمشاركة 24 فريقا تقسم على 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16، فيما سيلعب أصحاب المركز الخامس في كل مجموعة على تحديد المركز من الـ17 إلى 20، بينما سيلعب أصحاب المركز السادس في كل مجموعة على تحديد المركز من الـ21 إلى 24.



وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.