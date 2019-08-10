فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

بعد هجوم شديد.. محمد رمضان يتعاون مع أمير طعيمة(صور)

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان صورًا له برفقة المخرج ياسر سامي، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وعلق محمد رمضان على الصور قائلا: "ترقّبوا القادم، المخرج ياسر سامي والشاعر أمير طعيمة، ثقة في الله نجاح". ويشارك الفنان محمد رمضان في سباق عيد الأضحى بالجزء الثاني من فيلم "الكنز"، ويخرج الفيلم شريف عرفة، تأليف وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وقصة سينمائية لشريف عرفة، ويشارك في الفيلم محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق.
وكان الشاعر أمير طعيمة شن هجوما شديدا على الفنان محمد رمضان، بسبب نشر الأخير صورة له مع سيارته «فيراري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» في 2 يونيو 2018، وأرفقها بتعليق أثار استفزاز متابعيه، أكد فيه أنه صاحب أعلى نسبة مشاهدة خلال سباق رمضان بمسلسله «نسر الصعيد»، واختتم التعليق بعبارته الشهيرة «ثقة
اقرأ المزيد
فيلم خيال مآتة

قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
ولاد-رزق

فيلم «ولاد رزق 2» يتخطى 7 ملايين جنيه فى يومين فقط

حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الجمعة، إيرادات بلغت 4 ملايين، و8 آلاف و354 جنيها وذلك فى ثاني يوم عرض له، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم فى يومين 7 ملايين و703 آلاف و729 جنيها ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ابتداء من اليوم وخلال أيام عيد الأضحى. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
تامر-حسنى (3)

رغم الترويج.. تامر حسني ومي كساب خارج سباق العيد

شهدت الفترة الماضية حالة من التخبط حول الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، فهناك الكثير من الأعمال التي تم الترويج لها على أنها مشاركة؛ ولكن فى اللحظات الأخيرة، خرج الفنان تامر حسنى، بفيلمه «الفلوس» من المنافسة، رغم حرصه على نشر الإعلان الرسمي للفيلم والتأكيد على عرضه خلال العيد، بعد أن استقر أخيرًا صناع الفيلم على اسم «الفلوس» بدلا من «كل سنة وأنت طيب»، ليس هذا فقط بل قام أيضا بنشر كواليس تصوير المشهد الذى سيجمع بينه وبين الفنان أحمد السقا، خلال الفيلم، والذى يظهر كضيف شرف، ولكن رسميًّا أعلنت الشركة تأجيل طرحه ولم تحدد بعد موعد نزوله.
اقرأ المزيد من الأخبار
من فيلم الكنز 2

بعد تأجيلات عديدة.. «الكنز2» في عيد الأضحى

بعد تأجيلات عديدة يُشارك فيلم "الكنز2" في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلنت إذاعة "إينرجي"، الراعي الرسمي للفيلم ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعا من العمل يجمع بين محمد رمضان وروبي، مُعلنة عن مُشاركته بشكلٍ رسمي في موسم العيد. "الكنز" إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وكتب بكتابة السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، وغيرهم.
عمرو-دياب (1)

عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

يتصدر الفنان عمرو دياب «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه" التي طرحها يوم الخميس الماضى، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا خلال الأسبوع، إذ حققت أكثر من 600 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي الأغنية الأولى التي تم طرحها كاملة على «يوتيوب» من ألبوم الهضبة الجديد الذى يحمل اسم «أنا غير»، والذى يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم نادر عبد الله وتامر حسين وعمرو مصطفى وإسلام زكى.
محمد-رمضان (2)

7 أفلام مع إيقاف التنفيذ.. تجميد عملين لمحمد رمضان

«حكم مع إيقاف التنفيذ» تلك الجملة التي تتردد بكثرة داخل ساحة القضاء، لكنها ليست بعيدة عن موضوعنا، فهناك عدد من الأفلام السينمائية انتهى أبطالها من تصويرها بالفعل منذ فترة، ولم يتحدد بعد موعد خروجها للنور، لأسباب غير معروفة، تجميد تلك الأفلام سبب حالة من الإحباط لأبطالها الذين ينتظرون خروجها للنور، لمعرفة رد فعل الجمهور عليها.. وهناك احتمال بأن منتجي هذه الأفلام يخشون طرحها بسبب قوة النجوم المشاركين فى السينما هذا العام، فموسم عيد الأضحى المقبل وحده يشهد تنافس كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى وتامر حسنى، وجميعهم نجوم شباك.
سامو-زين-2

سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org