بعد هجوم شديد.. محمد رمضان يتعاون مع أمير طعيمة(صور)

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

الفنان محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورًا له برفقة المخرج ياسر سامي، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وعلق محمد رمضان على الصور قائلا: "ترقّبوا القادم، المخرج ياسر سامي والشاعر أمير طعيمة، ثقة في الله نجاح". ويشارك الفنان محمد رمضان في سباق عيد الأضحى بالجزء الثاني من فيلم "الكنز"، ويخرج الفيلم شريف عرفة، تأليف وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وقصة سينمائية لشريف عرفة، ويشارك في الفيلم محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق.

وكان الشاعر أمير طعيمة شن هجوما شديدا على الفنان محمد رمضان، بسبب نشر الأخير صورة له مع سيارته «فيراري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» في 2 يونيو 2018، وأرفقها بتعليق أثار استفزاز متابعيه، أكد فيه أنه صاحب أعلى نسبة مشاهدة خلال سباق رمضان بمسلسله «نسر الصعيد»، واختتم التعليق بعبارته الشهيرة «ثقة