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السيسي يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى: أتمنى لكم دوام التقدم

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
الرئيس السيسي والملك سلمان
الرئيس السيسي والملك سلمان
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، مساء السبت، بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي، وتمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم.
كما أجري الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أَمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، معربا عن تمنيات للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار. وصرح راضي، بأن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعرب عن خالص تقديره للرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

«الأوقاف» تحذر من الشعارات بصلاة العيد: كفانا متاجرة بالدين

حذرت وزارة الأوقاف من أي محاولة للافتئات على شعائر الله، عز وجل، بإخراجها من كونها أمرا تعبديا خالصا لله وحده إلى محاولة تحقيق مكاسب زائلة شخصية أو حزبية بتلبيس من الشيطان وحزبه، مع التأكيد على عدم السماع بتعليق أي لافتات تحمل أي شعار حزبي أو شخصي بالمساجد والساحات خلال صلاة عيد الأضحى. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "كفانا ما ترتب على المتاجرة بالدِّين لأجل مصالح شخصية أو خاصة ومحاولة اللعب بعواطف عامة الناس من خلال هذه الشعارات".
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«الإفتاء» تعلن مواقيت صلاة عيد الأضحى

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية في جميع المحافظات. وقالت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم السبت، إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ بالقاهرة في الساعة 5.44 صباحا، الإسكندرية 5.48 صباحا، شرم الشيخ 5.36 صباحا، الشرقية 5.43 صباحا، الإسماعيلية 5.40 صباحا، شمال سيناء الساعة 5.33 صباحا، في جنوب سيناء 5.38 صباحا، رأس سدر 5.40 صباحا، مدينة دهب 5.34 صباحا، وفي العلمين 5.53 صباحا، الغردقة 5.39 صباحا، السويس 5.40 صباحا، الضبعة 5.54 صباحا، السلوم6.07 صباحا
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القاهرة «5:45».. مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه يوم غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
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7 مدن +40.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

«الأوقاف» تحذر من الشعارات بصلاة العيد: كفانا متاجرة بالدين

حذرت وزارة الأوقاف من أي محاولة للافتئات على شعائر الله، عز وجل، بإخراجها من كونها أمرا تعبديا خالصا لله وحده إلى محاولة تحقيق مكاسب زائلة شخصية أو حزبية بتلبيس من الشيطان وحزبه، مع التأكيد على عدم السماع بتعليق أي لافتات تحمل أي شعار حزبي أو شخصي بالمساجد والساحات خلال صلاة عيد الأضحى. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "كفانا ما ترتب على المتاجرة بالدِّين لأجل مصالح شخصية أو خاصة ومحاولة اللعب بعواطف عامة الناس من خلال هذه الشعارات".
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السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
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الأرصاد: طقس أيام العيد حار رطب ويسمح بالخروج للمتنزهات

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على جميع الأنحاء. وحذّر عبدالعال، في بيان صحفي الثلاثاء، من حالة الطقس خلال الفترة من السبت المقبل (يوم عرفة) حتى الأربعاء 14 أغسطس الجاري (رابع أيام عيد الأضحى)، من الشبورة المائية التى تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.
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في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
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