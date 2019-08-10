السيسي يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى: أتمنى لكم دوام التقدم

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

الرئيس السيسي والملك سلمان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، مساء السبت، بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي، وتمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم.

كما أجري الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أَمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، معربا عن تمنيات للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار. وصرح راضي، بأن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعرب عن خالص تقديره للرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها