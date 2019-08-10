محمد صلاح يثير الجدل بعد نشر صورة غامضة

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

محمد صلاح

قام النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بتشويق محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، بعدما نشر صورة له، مروجا لتحضيره مفاجأة دخول مجال الفن السينمائي قريبا. ولم يعلق صلاح على الصورة التي ظهر خلالها حاملا أداة «كلاكيت» التي تستخدم في تصوير الأفلام والمسلسلات، مكتفيا بنشرها عبر حساباته الرسمية. وحملت الصورة تاريخ 19 أغسطس، فضلا عن بعض الأسماء غير الواضحة، وذلك بعد ساعات من تألقه في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020، أمس الجمعة أمام نوريتش سيتي.

وحقق فريق ليفربول فوزا هاما على نظيره نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب "أنفيلد" فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). وسجل لليفربول كل من جرانت هينلى (هدفا فى مرماه بالخطأ)، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان دايك والبلجيكي ديفوك أوريجى،