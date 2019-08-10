رياضة

محمد صلاح يثير الجدل بعد نشر صورة غامضة

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
قام النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بتشويق محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، بعدما نشر صورة له، مروجا لتحضيره مفاجأة دخول مجال الفن السينمائي قريبا. ولم يعلق صلاح على الصورة التي ظهر خلالها حاملا أداة «كلاكيت» التي تستخدم في تصوير الأفلام والمسلسلات، مكتفيا بنشرها عبر حساباته الرسمية. وحملت الصورة تاريخ 19 أغسطس، فضلا عن بعض الأسماء غير الواضحة، وذلك بعد ساعات من تألقه في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020، أمس الجمعة أمام نوريتش سيتي.
وحقق فريق ليفربول فوزا هاما على نظيره نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب "أنفيلد" فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). وسجل لليفربول كل من جرانت هينلى (هدفا فى مرماه بالخطأ)، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان دايك والبلجيكي ديفوك أوريجى،
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ديسابر: النتيجة كانت قابلة للزيادة.. ونستعد للأهلي

أبدى الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن رضاه التام بعد أن حقق فريقه نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، لكن لا تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر منها، مشيرا إلى أن مباراة اليوم هى الأولى الرسمية ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وأن الجهاز الفني سيعمل جاهدا على تصحيح الأخطاء، ومبديًا سعادته بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين والاستماع لتعليماته. وشدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف.
فيريرا‎

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن المدير الفني الجديد

كشف رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بدخول ناديه في مفاوضات جادة للغاية مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن المدرب التقى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، في البرتغال. وأوضح خلال فيديو تم نشره عبر القناة الخاصة به على موقع «يوتيوب»، أن فيريرا كان الاسم الأخير الذي يتم التواصل معه في رحلة نجليه أمير وأحمد مرتضى الأوروبية للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للسويسري كريستيان جروس، حيث تم الاستقرار على 6 مدربين من بينهم فيريرا، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز.
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منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.
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جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".
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ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.
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محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.
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صلاح يتصدر قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي

يعد الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، من أبرز الأسواق العالمية في كرة القدم التي يتم التراهن عليها قبل بداية كل موسم، وبعد فوز الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي بتسجيل الثلاثي 22 هدفًا، يتصدر صلاح حاليًا قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، خاصة أنه من المنتظر منافسة ليفربول بقوة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد خسارة سباق اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حسب موقع "جول" في نسخته العالمية.
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