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وفاة موظف ثالث بالأمم المتحدة في تفجير بنغازي

تحرير:أ.ش.أ ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م
تفجير - صورة أرشيفية
تفجير - صورة أرشيفية
تُوفى موظف ثالث من موظفي الأمم المتحدة بليبيا متأثرا بإصابته في انفجار سيارة ملغومة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة أنه بوفاة الموظف يرتفع عدد ضحايا الانفجار إلى 3 قتلى و10 مصابين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية. أسفر تفجير سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، السبت، عن مقتل اثنين، حسبما كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية".
وحسب صحيفة "الوسط" الليبية، فقد "أسفر تفجير سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، عن سقوط ضحايا"، مؤكدة أن التفجير وقع في منطقة الهواري غرب بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي.بدورها، قالت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي إن "التفجير وقع أمام سوق أركان ماركت للمواد الغذائية في
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السعودية تعلن العدد الإجمالي لحجاج 2019

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 2019. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة). وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.
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الحجاب ممنوع.. برنامج الراقصة نرمين لرئاسة تونس (فيديو)

أثارت المغنية والراقصة التونسية نرمين صفر جدلا واسعا لأيام على الشبكات الاجتماعية بعد إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية في بلادها. وكشفت "صفر" عبر مقطع فيديو لـ "RT Play "، عن بعض النقاط في برنامجها الانتخابي، وعلى رأسها: "فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم". وجاء من بين نقاط البرنامج الذي أعلنت عنه "صفر"، تحرير المرأة التونسية، وعمل مشاريع لمصلحتها، وتمثيل الشباب واستثمار طاقاتهم، وتخفيض سعر الخبز، ومنع ارتداء الحجاب، وتقديم مشروع يمنح المرأة ثلثي الميراث، والرجل الثلث.
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انفصاليو جنوب اليمن يسيطرون على قصر الرئاسة بعدن

أعلن الانفصاليون الجنوبيون في اليمن مساء السبت، سيطرتهم على القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد أربعة أيام من القتال، بحسب "فرانس برس". وقال مسؤول في قوات الحزام الأمني للوكالة، "تسلمنا قصر المعاشيق من القوات الرئاسية دون مواجهات"، بينما أكد شهود عيان أن قوات الحرس الرئاسي سلمت قصر المعاشيق دون معارك. وأضاف المصدر "تم تأمين خروج أكثر من 200 جندي من القصر يتبعون ألوية الحراسة الرئاسية". ومنذ الأربعاء، تدور اشتباكات عنيفة في عدن بين القوات الموالية لحكومة هادي ومسلّحين من قوات "الحزام الامني">
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الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية خلال العيد

أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد، وذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، ويشمل هدنة خلال أيام عيد الأضحى. وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين، مطالبة البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات. من ناحية أخرى، أفاد مصدر طبي بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغمة بمنطقة الهواري غرب بنغازي شرق ليبيا.
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أم-عبد-الرحمن (3)

معهد الأورام يستقبل صاحبة أشهر صورة في التفجير (صور)

دائما في الأحداث المؤلمة، وأشدها على النفس التفجيرات الإرهابية، تظهر في الأفق صور "إنسانية بسيطة" تخترق هول الفاجعة، ويدور حولها الحديث، وهو ما لوحظ مع صاحبة أشهر صورة في حادثة تفجير معهد الأورام صباح الإثنين الماضي، في منطقة المنيل بالقاهرة. واليوم الخميس، استقبل المعهد القومي للأورام، الذي وقع في محيطه التفجير الإرهابي، وخلف عشرات الضحايا والمصابين، السيدة "فايزة" "أم عبد الرحمن" صاحبة أشهر صورة في الحادث الإرهابي بمعهد الأورام ليتلقى نجلها العلاج واستكمال جلسات الكيماوي.
غسان-سلامة

«هدنة العيد».. هل تنهي الفشل الأممي في ليبيا؟

بعد تزايد الشكوك في قدرة الدور الأممي على الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، يحاول غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، البحث عن مخرج لحل النزاع القائم في ليبيا والتعامل مع الأزمة ووضع آليات لحلها. سلامة شدد على أنه في ظل استمرار المعارك الدائرة لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعاه إلى تقديم مقترح جديد لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية. وتكافح ليبيا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل انعدام الأمن وحالة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
الرئيس-السيسي-يستقبل-عاهل-الأردن (6)

الإرهاب وقضايا العرب.. تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، بقصر الاتحادية، إذ رحب الرئيس بالعاهل الأردني في مصر، مشيدا بما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا الحرص على استمرار التشاور، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، مثمنا مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يقصف موقع طائرة تركية استهدفت حجاجا

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات (الكرامة) التابعة للجيش الليبي العقيد محمد فرج العوامي، عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج، قائلا إن الطائرة المسيرة كان يوجهها ضباط أتراك جلبهم تنظيم الإخوان الإرهابي، واستهدفت طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولي للأراضي المقدسة، مضيفا: "كان لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، وصدرت الأوامر لضرب مصدر خروج الطائرة التي قامت بارتكاب هذه الجريمة".
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