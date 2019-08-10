وفاة موظف ثالث بالأمم المتحدة في تفجير بنغازي

تحرير:أ.ش.أ ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

تفجير - صورة أرشيفية

تُوفى موظف ثالث من موظفي الأمم المتحدة بليبيا متأثرا بإصابته في انفجار سيارة ملغومة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة أنه بوفاة الموظف يرتفع عدد ضحايا الانفجار إلى 3 قتلى و10 مصابين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية. أسفر تفجير سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، السبت، عن مقتل اثنين، حسبما كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وحسب صحيفة "الوسط" الليبية، فقد "أسفر تفجير سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، عن سقوط ضحايا"، مؤكدة أن التفجير وقع في منطقة الهواري غرب بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي.بدورها، قالت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي إن "التفجير وقع أمام سوق أركان ماركت للمواد الغذائية في