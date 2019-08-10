رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن المدير الفني الجديد

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

فيريرا

كشف رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بدخول ناديه في مفاوضات جادة للغاية مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن المدرب التقى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، في البرتغال. وأوضح خلال فيديو تم نشره عبر القناة الخاصة به على موقع «يوتيوب»، أن فيريرا كان الاسم الأخير الذي يتم التواصل معه في رحلة نجليه أمير وأحمد مرتضى الأوروبية للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للسويسري كريستيان جروس، حيث تم الاستقرار على 6 مدربين من بينهم فيريرا، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء أن المدرب البرتغالي رحب بالعودة مجددا للفريق الأبيض لكن في شهر أكتوبر المقبل، نظرا لبعض الظروف العائلية التي يمر بها في الوقت الحالي. وشدد على أن جميع المدربين المرشحين لقيادة الزمالك على مستوى عال للغاية، وأن الاتفاق مع كل منهم تم بشكل مبدئي قبل الاستقرار على الاسم الأنسب