رياضة

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن المدير الفني الجديد

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
فيريرا
فيريرا
كشف رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بدخول ناديه في مفاوضات جادة للغاية مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن المدرب التقى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، في البرتغال. وأوضح خلال فيديو تم نشره عبر القناة الخاصة به على موقع «يوتيوب»، أن فيريرا كان الاسم الأخير الذي يتم التواصل معه في رحلة نجليه أمير وأحمد مرتضى الأوروبية للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للسويسري كريستيان جروس، حيث تم الاستقرار على 6 مدربين من بينهم فيريرا، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز.
وأضاف رئيس القلعة البيضاء أن المدرب البرتغالي رحب بالعودة مجددا للفريق الأبيض لكن في شهر أكتوبر المقبل، نظرا لبعض الظروف العائلية التي يمر بها في الوقت الحالي. وشدد على أن جميع المدربين المرشحين لقيادة الزمالك على مستوى عال للغاية، وأن الاتفاق مع كل منهم تم بشكل مبدئي قبل الاستقرار على الاسم الأنسب
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ديسابر: النتيجة كانت قابلة للزيادة.. ونستعد للأهلي

أبدى الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن رضاه التام بعد أن حقق فريقه نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، لكن لا تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر منها، مشيرا إلى أن مباراة اليوم هى الأولى الرسمية ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وأن الجهاز الفني سيعمل جاهدا على تصحيح الأخطاء، ومبديًا سعادته بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين والاستماع لتعليماته. وشدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف.
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محمد صلاح يثير الجدل بعد نشر صورة غامضة

قام النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بتشويق محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، بعدما نشر صورة له، مروجا لتحضيره مفاجأة دخول مجال الفن السينمائي قريبا. ولم يعلق صلاح على الصورة التي ظهر خلالها حاملا أداة «كلاكيت» التي تستخدم في تصوير الأفلام والمسلسلات، مكتفيا بنشرها عبر حساباته الرسمية. وحملت الصورة تاريخ 19 أغسطس، فضلا عن بعض الأسماء غير الواضحة، وذلك بعد ساعات من تألقه في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020، أمس الجمعة أمام نوريتش سيتي.
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منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.
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رامون-دياز (1)

رئيس الزمالك عن التعاقد مع دياز: لدينا المال الكافي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه شاهد أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين خلال الأيام الماضية، تمهيدا لاختيار المدير الفني المقبل لفريق الكرة خلفا لخالد جلال. وقال، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي، ما زال في رحلة التفاوض مع عدد من المدربين، وأنه سيتجه إلى إيطاليا في الأيام القادمة للتفاوض مع مدرب آخر، مشيرًا إلى أنه اختار 2 من بينهم نحو 7 مدربين، وسيتم الاستقرار على المدرب الجديد خلال أيام قليلة.
نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يبدأ مؤتمره بقراءة الفلق خوفا من الحسد

بدأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمره الصحفي بقراءة سورة الفلق خوفًا من الحسد على صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والتي جاءت حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
الزمالك وحسنية اغادير (3)

الزمالك يعلن عن صفقاته للموسم الجديد

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن صفقات القلعة البيضاء للموسم الجديد (2019- 2020)، ووصل عدد الصفقات إلى 8 لاعبين، حيث جاءت الصفقات حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
محمد-اوناجم

الزمالك يحسم صفقة أوناجم خلال ساعات

اقتربت إدارة نادي الزمالك، من الإعلان رسميًّا، عن التعاقد مع المغربي محمد أوناجم مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف مصدر بنادى الزمالك أن أوناجم سيدخل في صفقة تبادلية مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك، على أن تتحمل القلعة البيضاء أيضًا قيمة مالية إضافية. وسيصل اللاعب المغربي إلى القاهرة خلال ساعات بصحبة أشرف بن شرقي، تمهيدًا لإعلان التعاقد معه، غدًا الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس نادى الزمالك.
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