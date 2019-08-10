غرق فتاة وشاب حاول إنقاذها في ترعة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

حادثة غرق - صورة أرشيفية

قفزت فتاة داخل ترعة البحر اليوسفي في محافظة المنيا، وحينما شاهدها شاب قفز ليلحق بها وينفذها من الغرق، لكن الاثنين لقي مصرعهما غرقا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام محمد حمزة مأمور مركز شرطة العدوة بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن غرق شاب وفتاة داخل ترعة البحر اليوسفي. انتقل الرائد أحمد درويش رئيس مباحث المركز وتبين أن فتاة تدعى "إيمان-ف" 22 عاما، عزباء، ومقيمة بدائرة بندر العدوة، ألقت نفسها من أعلى كوبري البحر اليوسفي، وحينما شاهدها الشاب "طه-م-خ" قفز وشخصان آخران خلفها أملا في اللحاق بها وإنقاذها غير أنه غرق.

وبسؤال أحد أهلية الفتاة، قرر أنها تواجه مشاكل أسرية بالمنزل بسبب زوجة الأب، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها، وبسؤال شقيق الشاب الغريق، ويدعى "جمال" لم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة شقيقه وقرر أنه في أثناء قيامه بإنقاذ الفتاة غرق. جرى تحرير المحضرين أرقام 7563 / 7565 إداري مركز شرطة العدوة، وانتقلت قوات