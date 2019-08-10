جريمة

غرق فتاة وشاب حاول إنقاذها في ترعة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
حادثة غرق - صورة أرشيفية
حادثة غرق - صورة أرشيفية
قفزت فتاة داخل ترعة البحر اليوسفي في محافظة المنيا، وحينما شاهدها شاب قفز ليلحق بها وينفذها من الغرق، لكن الاثنين لقي مصرعهما غرقا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام محمد حمزة مأمور مركز شرطة العدوة بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن غرق شاب وفتاة داخل ترعة البحر اليوسفي. انتقل الرائد أحمد درويش رئيس مباحث المركز وتبين أن فتاة تدعى "إيمان-ف" 22 عاما، عزباء، ومقيمة بدائرة بندر العدوة، ألقت نفسها من أعلى كوبري البحر اليوسفي، وحينما شاهدها الشاب "طه-م-خ" قفز وشخصان آخران خلفها أملا في اللحاق بها وإنقاذها غير أنه غرق.
وبسؤال أحد أهلية الفتاة، قرر أنها تواجه مشاكل أسرية بالمنزل بسبب زوجة الأب، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها، وبسؤال شقيق الشاب الغريق، ويدعى "جمال" لم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة شقيقه وقرر أنه في أثناء قيامه بإنقاذ الفتاة غرق. جرى تحرير المحضرين أرقام 7563 / 7565 إداري مركز شرطة العدوة، وانتقلت قوات
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مصرع-اثنين-واصابة -11-شخص-بحادث-بالسويس (2)

إصابة 10 أشخاص في حادثة تصادم ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل لطريق بني سويف - الفيوم القديم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة، وتبين أن المصابين، هم "عفاف بولس تادرس 40 سنة، مصابة بجروح بالرأس 10سم واشتباه كسر بالزراعين، ورمضان حسن نصر 52 سنة ومقيم بقرية باها مصابا باشتباه كسر بالسائق الأيمن، عبير رزق حسب لله 31 سنة ومقيمة بقرية باها مصابة بجروح بالوجه 7سم، ومحمد على جلال 21 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى.
حريق معهد الأورام

تحقيقات: تفجير «الأورام» بنفس أسلوب حادث القنصلية الإيطالية

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى حادث تفجير معهد الأورام، الذى وقع مساء الأحد الماضي، وأسفر عن وفاة 23 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى المعهد، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين معهد الأورام، وقررت استعجال تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة مسرح الحادث الغاشم، الذي تسبب في موجة عارمة من الحزن جراء هذا تفجير الذي سمع دويه في قلب العاصمة وهز أرجاءها.
جثة طفل

«وقع بين الأسانسير والحيطة».. مصرع طفل رضيع بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر عاما، مصرعه اليوم، أثر سقوطه من مصعد عقار بناحية مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود وسط تزاحم كبير من قبل أسرته وأقاربه، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاي البارود لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها للمعاينة، وجارٍ انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، في انتظار استخراج تصريح الدفن لتشييعه في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن والانهيار من قبل أقاربه، وتم فرض كردون أمني بقيادة ضباط مباحث مركز الشرطة وقوات الحماية المدنية، بمحيط العقار لمعرفة سبب سقوط المصعد والمعاينة.
خرفان-واضحى-العيد (4)

غرامات بيئية لذبح «الأضاحي» خارج المجازر بالجيزة

«توقيع غرامات بيئية في حالة ذبح أضحية العيد خارج المجازر المخصصة»، كان هذا هو القرار الذي اتخذته الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية وبخاصة مباحث التموين، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري المختلفة، وناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين باتباع السلوكيات السليمة في الالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها، والتخلص من مخلفات الأضاحي وفقا للأماكن المسموح بها، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة.
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جثة

دماء ومتوفية.. ماذا حدث داخل عيادة «طبيبة المنيا»؟

قررت النيابة العامة بالمنيا، بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، تشريح جثة "نورهان طارق"، 21 عاما، بعد وفاتها داخل عيادة خاصة بمدينة المنيا، أثناء الولادة، وكان "إسلام يحيى" 31 عاما، مشرف مبيعات "زوج المتوفاة"، قد حرر محضر داخل قسم شرطة المنيا، اتهم فيه "م.ش" طبيبة نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته داخل عيادتها الخاصة بسبب الإهمال، وحمل المحضر رقم 7956 إداري قسم شرطة المنيا، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.
القبض-على-متهم

ضبط المتهمين بسرقة جثمان كاهن في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة المنيا من ضبط متهمين اثنين بسرقة رفات كاهن من مقبرته في قرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، أملا في الحصول على مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه من الأسرة لإعادتها. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز مغاغة، بتلقيه بلاغا من مطرانية مغاغة والعدوة بسرقة رفات جثة القمص جرجس القمص إبراهيم البسيط كاهن كنيسة مارجرجس بقرية جزيرة شارونة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.
سجن (1)

هتك عرض طفلة.. المشدد 15 عاما لعاطل بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وحضور محمد محمود القاضي وكيل النيابة العامة، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الخميس، في الجناية رقم 24303 لسنة 2015 مركز بنى مزار والمقيدة برقم 1954 لسنة 2015 كلي شمال المنيا، بمعاقبة "أحمد ع. ع."، عاطل، بالسجن المشدد 15 عاما، حضوريا، في اتهامه بهتك عرض طفلة دون سن 18 عاما وعاشرها معاشرة الأزواج وأفقدها عذريتها، بعد أن سبق وتقدم لخطبتها ورفضت أسرتها.
جثه-في-ارض-زراعيه

مزارع يقتل والده بالمنيا في مشاجرة بسبب حمار

قتل مزارع والده عن طريق الخطأ، وسط زراعات إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، خلال مشاجرة وقعت بين المجني عليه وابن عمه بسبب نزول حمار أرضه الزراعية وأكل الحشائش، تدخل على إثرها نجل المجني عليه محاولا قتل الأول بشرشرة "آلة حصاد"، إلا أن الطعنة أخطأت هدفها واستقرت في رقبة والده، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي، من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول محمد ع.، 55 عاما، وشهرته ندير مزارع، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار طعنة نافذه بالرقبة.
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