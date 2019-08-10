ديسابر: النتيجة كانت قابلة للزيادة.. ونستعد للأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م

ديسابر

أبدى الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن رضاه التام بعد أن حقق فريقه نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، لكن لا تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر منها، مشيرا إلى أن مباراة اليوم هى الأولى الرسمية ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وأن الجهاز الفني سيعمل جاهدا على تصحيح الأخطاء، ومبديًا سعادته بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين والاستماع لتعليماته. وشدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف.

وواصل: "النتيجة كبيرة ولكن لا يوجد في كرة القدم شيء مطمئن والهدف الذي دخل في شباكنا جاء من خطأ ساذج للغاية، ويجب الآن غلق ملف مباراة بطل الكونغو ونركز على مباراة الأهلي في بطولة كأس مصر". وعن لقاء الأهلي أكد ديسابر أنه سيحاول الاستفادة من بعض اللاعبين الذين لم يسجلوا في الكونفدرالية مثل عبده لومالا

وواصل: "النتيجة كبيرة ولكن لا يوجد في كرة القدم شيء مطمئن والهدف الذي دخل في شباكنا جاء من خطأ ساذج للغاية، ويجب الآن غلق ملف مباراة بطل الكونغو ونركز على مباراة الأهلي في بطولة كأس مصر".



وعن لقاء الأهلي أكد ديسابر أنه سيحاول الاستفادة من بعض اللاعبين الذين لم يسجلوا في الكونفدرالية مثل عبده لومالا وعطوة، وأمامه بعض الوقت لحسم قراره بشأن التغييرات وهل يحافظ على التشكيل الأساسي أم يجري بعض التعديلات.



وأكد ديسابر أن أداء فريقه سيتطور من مباراة لأخرى بصورة كبيرة والأداء سيكون غاية في القوة، وسعيد كثيرا بمستوى لاعبيه ويثق في إمكاناتهم وفي لقاء الإياب سيلعب على الفوز كذلك.



وحقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال الكونغولي، بنتيجة 4-1 مساء اليوم السبت، في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

