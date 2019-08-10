رياضة

ديسابر: النتيجة كانت قابلة للزيادة.. ونستعد للأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م
ديسابر
ديسابر
أبدى الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن رضاه التام بعد أن حقق فريقه نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، لكن لا تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر منها، مشيرا إلى أن مباراة اليوم هى الأولى الرسمية ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وأن الجهاز الفني سيعمل جاهدا على تصحيح الأخطاء، ومبديًا سعادته بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين والاستماع لتعليماته. وشدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف.
وواصل: "النتيجة كبيرة ولكن لا يوجد في كرة القدم شيء مطمئن والهدف الذي دخل في شباكنا جاء من خطأ ساذج للغاية، ويجب الآن غلق ملف مباراة بطل الكونغو ونركز على مباراة الأهلي في بطولة كأس مصر". وعن لقاء الأهلي أكد ديسابر أنه سيحاول الاستفادة من بعض اللاعبين الذين لم يسجلوا في الكونفدرالية مثل عبده لومالا
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