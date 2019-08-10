رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م

كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق من يوم السبت، عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح