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رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية
كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق من يوم السبت، عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.  وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح
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طائرة-ايرانية

قتلى وجرحى في هجوم بالحجارة على قاعدة جوية بإيران

قتل شخصان وأصيب عدد آخر من بينهم جنود في قاعدة جوية بمدينة محمود آباد في محافظة مازندران شمال إيران، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت. وأوردت "روسيا اليوم، عن الوكالة، أن نحو 50 مواطنا هاجموا القاعدة الجوية بالحجارة والسلاح الأبيض أثر خلاف مع القاعدة حول أراض محيطة بها، مؤكدين امتلاكها. وأضافت الوكالة أن المهاجمين اقتربوا من مدرج القاعدة الجوية ورموا الحجارة والسلاسل وقطعا من الخشب باتجاه الجنود، ما أدى إلى جرح عدد منهم، واضطر الجنود لإطلاق النار تجاههم، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين وجرح أربعة منهم.
اسعاف مصاب

قتيل في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

قتل شخص، اليوم السبت، جراء إطلاق نار داخل مسجد النور في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو. ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته. كما لم يكشف الموقع النرويجي عن مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، الذي كان متواجدا بـ"مركز النور الإسلامي". شهود عيان أفادوا، بأن منفذ الهجوم شخص أبيض يرتدي قبعة.
انفجار خزان وقود في تنزانيا

60 قتيلا و 70 مصابا في انفجار شاحنة بتنزانيا

قتل 60 شخصا على الأقل صباح السبت وأصيب 70 بجروح في انفجار شاحنة صهريج بالقرب من مدينة موروغورو التي تبعد حوالى 200 كلم غرب دار السلام عاصمة تنزانيا. وقال حاكم موروغورو ستيفن كيبويه للصحافة من المكان: "يوجد حاليا 60 جثة في مشرحة مستشفى موروغورو الذي يستقبل أيضا 70 جريحا". وفي وقت سابق، أعلن القائد الإقليمي للشرطة ويلبرود متافونغوا "وقوع انفجار قوي أدى إلى مقتل 57 شخصا على الأقل حتى الآن، ومعظمهم من سائقي دراجات نارية تعمل بالأجرة هرعوا مع أشخاص آخرين لجمع الوقود الذي كان يسيل من الصهريج بعد تعطله نتيجة حادث مرور".
ترامب وميركل

الولايات المتحدة تهدد ألمانيا بنقل قواتها إلى بولندا

قال مبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة أى خيار سوى نقل القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا. وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، فإن تصريحات ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، تشير إلى نفاد صبر الرئيس الأمريكي بسبب تقاعس المستشارة الألمانية عن زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كما يريد حلف شمال الأطلسي.
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قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (1)

ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".
كيم-جونج-أون

ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية

لماذا تخشى كوريا الشمالية من طائرات «F-35»؟

شهد الصراع بين كوريا الشمالية فترات متباينة من التوترات على المستوى السياسي، حيث ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية عدد من الفرص التي قد تشير إلى أن التوصل لحل سياسي بات أمر وشيك، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد في أعقاب حضوره لقمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان الشهر الماضي. وعلى الرغم من محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء زعيم كوريا الشمالية وطموحاته بشأن نزع السلاح النووي، فإن العديد من الأمور يمكن أن تحول دون التوصل لاتفاق سياسي مرضٍ لكافة الأطراف في المستقبل.
فرقة النائبات

ترامب يطالب فرقة النائبات بالاعتذار لأمريكا وإسرائيل

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على أربع 4 ديمقراطيات، معروفات باسم الفرقة، بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة التي قلنها لأمريكا وإسرائيل". وكتب في تغريدة: "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعا من الأقليات. وأضاف "عليهن الاعتذار لأمريكا وإسرائيل على الأمور الفظيعة التي قلنها، إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، لكنهن نساء ضعيفات، ويفتقرن إلى الثقة بالنفس، ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".
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