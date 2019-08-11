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«الانتقالي الجنوبي».. يعلن وقف إطلاق النار في عدن

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص
قوى التحالف - صورة أرشيفية
قوى التحالف - صورة أرشيفية
أعلن المجلس الانتقالي، اليوم الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح في وقت سابق أن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك -بحسب موقع سكاي نيوز عربية. ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية.
ورفضت قيادة التحالف بشكل قاطع تلك "التطورات الخطيرة" منوهة إلى أنها لن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان، ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار.ودعت القيادة كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي الإرهابية
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نائب وزير الدفاع السعودي: نرفض استخدام السلاح في عدن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، مضيفًا أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش. وقال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة".
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وفاة موظف ثالث بالأمم المتحدة في تفجير بنغازي

تُوفى موظف ثالث من موظفي الأمم المتحدة بليبيا متأثرا بإصابته في انفجار سيارة ملغومة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة أنه بوفاة الموظف يرتفع عدد ضحايا الانفجار إلى 3 قتلى و10 مصابين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية. أسفر تفجير سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، السبت، عن مقتل اثنين، حسبما كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية".
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 2019. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة). وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.
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الحجاب ممنوع.. برنامج الراقصة نرمين لرئاسة تونس (فيديو)

أثارت المغنية والراقصة التونسية نرمين صفر جدلا واسعا لأيام على الشبكات الاجتماعية بعد إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية في بلادها. وكشفت "صفر" عبر مقطع فيديو لـ "RT Play "، عن بعض النقاط في برنامجها الانتخابي، وعلى رأسها: "فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم". وجاء من بين نقاط البرنامج الذي أعلنت عنه "صفر"، تحرير المرأة التونسية، وعمل مشاريع لمصلحتها، وتمثيل الشباب واستثمار طاقاتهم، وتخفيض سعر الخبز، ومنع ارتداء الحجاب، وتقديم مشروع يمنح المرأة ثلثي الميراث، والرجل الثلث.
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إيران تفتح الباب أمام السعودية: مستعدون لعلاقة جديدة

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد إيران للحوار مع السعودية، "إن كانت مستعدة لذلك". وأضاف ظريف اليوم الأربعاء، أنه "في حال غيرت السعودية والبحرين والإمارات سياساتها، وتوقفت عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، فإننا مستعدون لإقامة علاقات جيدة معها"، مشددا على أن "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا". كان وزير الخارجية الإيراني، قال في وقت سابق، إن بلاده على استعداد للحوار مع السعودية والإمارات.
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الداخلية: منظومة متكاملة لرعاية الحجاج صحيا ونفسيا

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بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
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وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الشقيق الأكبر للملك سلمان

توفي مساء اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبد العزيز، عن عمر ناهز 96 عاما، وهو الشقيق الأمبر لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل الأمير فيصل بن عبد العزيز، والأمير الراحل يعد الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين أخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، ولم يتولى الأمير بندر أي مناصب رسمية في المملكة منذ تأسيسها، ويمثله في هيئة البيعة نجله الأمير فيصل.. وأعلن خدم الحرمين الشريفين خبر الوفاة، ونعاه عدد من الأمراء والمقربون.
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