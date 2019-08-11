«الانتقالي الجنوبي».. يعلن وقف إطلاق النار في عدن

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص

قوى التحالف - صورة أرشيفية

أعلن المجلس الانتقالي، اليوم الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح في وقت سابق أن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك -بحسب موقع سكاي نيوز عربية. ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية.

ورفضت قيادة التحالف بشكل قاطع تلك "التطورات الخطيرة" منوهة إلى أنها لن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان، ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار.ودعت القيادة كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي الإرهابية