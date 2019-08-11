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نائب وزير الدفاع السعودي: نرفض استخدام السلاح في عدن

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ ص
الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان
أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، مضيفًا أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش. وقال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة".
وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن "واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كافة سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، والتطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الانساني والاغاثي وهو أمر لا تقبله المملكة". وأضاف خالد بن سلمان على "تويتر": "أكد المجتمع الدولي اليوم على مواقفهم الرافضة تجاه ما يحدث
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التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

«الانتقالي الجنوبي».. يعلن وقف إطلاق النار في عدن

أعلن المجلس الانتقالي، اليوم الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح في وقت سابق أن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك -بحسب موقع سكاي نيوز عربية. ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

وفاة موظف ثالث بالأمم المتحدة في تفجير بنغازي

تُوفى موظف ثالث من موظفي الأمم المتحدة بليبيا متأثرا بإصابته في انفجار سيارة ملغومة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة أنه بوفاة الموظف يرتفع عدد ضحايا الانفجار إلى 3 قتلى و10 مصابين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية. أسفر تفجير سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، السبت، عن مقتل اثنين، حسبما كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية".
الحج

السعودية تعلن العدد الإجمالي لحجاج 2019

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 2019. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة). وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.
نيرمين-صفر

الحجاب ممنوع.. برنامج الراقصة نرمين لرئاسة تونس (فيديو)

أثارت المغنية والراقصة التونسية نرمين صفر جدلا واسعا لأيام على الشبكات الاجتماعية بعد إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية في بلادها. وكشفت "صفر" عبر مقطع فيديو لـ "RT Play "، عن بعض النقاط في برنامجها الانتخابي، وعلى رأسها: "فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم". وجاء من بين نقاط البرنامج الذي أعلنت عنه "صفر"، تحرير المرأة التونسية، وعمل مشاريع لمصلحتها، وتمثيل الشباب واستثمار طاقاتهم، وتخفيض سعر الخبز، ومنع ارتداء الحجاب، وتقديم مشروع يمنح المرأة ثلثي الميراث، والرجل الثلث.
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ميليشيات-الحوثى

الداخلية اليمنية: 49 قتيلا جراء عمليات إرهابية بعدن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الخميس، مقتل 13 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين جراء حادث استهداف مركز شرطة الشيخ بسيارة مفخخة، ومقتل 36 شخصًا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة جراء استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي حفل استعراضي وتدريبي عسكري بمعسكر الجلاء بالعاصمة عدن. وأعربت الداخلية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ - عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية.
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

إسقاط طائرة حوثية مسيرة صوب مدينة أبها بالسعودية

أسقط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة، أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران اليمنية، صوب مدينة أبها السعودية. ونقلت قناة "العربية" عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، اليوم السبت، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة، لتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيات الحوثية ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
العقيد الركن تركي المالكي

التحالف العربي يسقط طائرتين للحوثيين في اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرتين "درون" أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان في الأجواء اليمنية، بحسب "العربية". وتمكنت قوات التحالف، أمس الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (درون) أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالسعودية. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
صحف سعودية

صحف سعودية: البحرين تكشف أكاذيب قطر.. وإيران تصعد

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء ، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وتصدرت الأوضاع تطورات الأوضاع في اليمن واللقاء الذي عقد في الحديدة عناوين الصحف. في افتتاحيتها تناولت صحيفة "سبق" ضبط الشرطة الإيطالية خلال عمليات مداهمة، استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد، صاروخ "جو - جو" وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم ، وأوضحت أن الصاروخ الذي تم ضبطه خلال العمليات الأمنية "جو- جو" في حالة تشغيل جيدة، ويستخدمه الجيش القطري.
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