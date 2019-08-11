نائب وزير الدفاع السعودي: نرفض استخدام السلاح في عدن

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ ص

الأمير خالد بن سلمان

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، مضيفًا أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش. وقال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة".

وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن "واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كافة سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، والتطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الانساني والاغاثي وهو أمر لا تقبله المملكة". وأضاف خالد بن سلمان على "تويتر": "أكد المجتمع الدولي اليوم على مواقفهم الرافضة تجاه ما يحدث