الجبير: السعودية أكبر داعم للشعب اليمني وندعو للحوار

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ ص

وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن. وأكد الجبير في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن موقف السعودية ثابت في دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية وذلك بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

ودعا الجبير الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة "ووأد الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم".وأشار إلى أن المملكة ستظل دائماً "أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد".وأعلن المجلس الانتقالي، اليوم الأحد، التزامه بوقف