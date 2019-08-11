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السعدني ناعيًا طليقته: «اتعلمت الدرس بعد ما اتحرمت منك»

الفنان أحمد السعدني عن طليقته أمل سليمان أم ابنيه : كنت أناني وغير مسئول وياريت تسامحيني.. أمل حياتي إللي اتهد.. كنت ناوي أرجع لها
١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ ص
الفنان أحمد السعدني
الفنان أحمد السعدني
نعى الفنان أحمد السعدني، فجر اليوم الأحد، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طليقته أمل سليمان وأم ابنائه (ياسين وعبدالله)، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة. قائلًا: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".
وأضاف السعدني "ححاول مطولش يوم 9/9 /2003 حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما، حيث كانت تدرس معهد فنون مسرحية، حيث كنت راكب عربية وكانت ماشية علي رجلها كنت حخبطها، لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتني هي في قلبي، حب تقطيع شرايين، سنة خطوبة، سنة كتب كتاب، شهر جواز، خلفة أول ولد، هنا بدأت المشكلة اللي
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محمد-رمضان

بعد هجوم شديد.. محمد رمضان يتعاون مع أمير طعيمة(صور)

نشر الفنان محمد رمضان صورًا له برفقة المخرج ياسر سامي، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وعلق محمد رمضان على الصور قائلا: "ترقّبوا القادم، المخرج ياسر سامي والشاعر أمير طعيمة، ثقة في الله نجاح". ويشارك الفنان محمد رمضان في سباق عيد الأضحى بالجزء الثاني من فيلم "الكنز"، ويخرج الفيلم شريف عرفة، تأليف وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وقصة سينمائية لشريف عرفة، ويشارك في الفيلم محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق.
فيلم خيال مآتة

قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
ولاد-رزق

فيلم «ولاد رزق 2» يتخطى 7 ملايين جنيه فى يومين فقط

حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الجمعة، إيرادات بلغت 4 ملايين، و8 آلاف و354 جنيها وذلك فى ثاني يوم عرض له، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم فى يومين 7 ملايين و703 آلاف و729 جنيها ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ابتداء من اليوم وخلال أيام عيد الأضحى. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
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احمد-السعدنى

أحمد السعدني بطلا لـ«شبر ميه».. العرض في موسم الشتاء

وقع الاختيار على الفنان أحمد السعدني لتقديم دور البطولة في مسلسل "شبر ميه"، ويتم التحضير للعمل حاليا لاستكمال تصويره فى نهاية هذا الأسبوع، وكان قد توقف بعد تصوير يوم واحد للاستقرار على الأبطال المشاركين فى المسلسل. "شبر ميه" اسم مؤقت للعمل المأخوذ عن "فورمات" أجنبي، ومقرر تغييره خلال الأيام المقبلة، وينتمي لنوعية الـ45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم بجانب أحمد السعدني، منهم نجلاء بدر ومراد مكرم وأحمد مجدي وثراء جبيل وسارة نخلة، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.
هيثم-شاكر

هيثم شاكر يعلن موعد طرح «معرفة قديمة»

أعلن الفنان هيثم شاكر عن موعد طرح ألبومه "معرفة قديمة"، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "انتظروا ألبوم معرفة قديمة يوم الأربعاء 7 أغسطس بالأسواق"، ويضم 12 أغنية، منها "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين. وانضم الشاعر أمير طعيمة والملحن رامي جمال والموزع توما لألبوم هيثم شاكر بأغنية "تيجي منك" التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيام قليلة من طرحه بالأسواق.
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زهران: وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

صرح المخرج الكبير عمر زهران، بأن والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، توفيت اليوم، موجها، في تصريحات صحفية، التعازي إلى الفنانة هالة صدقي في هذا الظرف الأليم.. ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي، والذي كان من بطولة الفنان عمرو سعد. تدور أحداث المسلسل حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشان في القاهرة، ثم يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.
صلاح-عبد-الله (3)

صلاح عبدالله ينعى شوقي طنطاوي: كان نفسي أقوله سامحني

نعى الفنان صلاح عبدالله، في رسالة مؤثرة، الفنان الراحل شوقي طنطاوي، كاشفًا أن الأخير كان في استقباله خلال بداية مسيرته مع فرقة استوديو 80. ووجه عبدالله اعتذارًا إلى الفقيد، قائلا: "سامحني يا شوقي.. هو أول من استقبلني عندما استدعتني فرقة (استوديو 80) للاختبار والتعارف، وكان الذراع الأيمن للأستاذ، وحسبته أكثر تشددًا وتحكمًا منه في تنفيذ التعليمات.. وبسبب هذا الانطباع لم نكن على وفاق، وحدثت بيننا خلافات وصلت للتشاجر مرة واحدة، وبعدها ومع العشرة تيقنت أن الانطباع كان غبيًّا ومراهقًا، واقتربت منه وأحببته وشجعته على السفر لتلبية احتياجات أسرته".
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