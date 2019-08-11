السعدني ناعيًا طليقته: «اتعلمت الدرس بعد ما اتحرمت منك»
الفنان أحمد السعدني عن طليقته أمل سليمان أم ابنيه : كنت أناني وغير مسئول وياريت تسامحيني.. أمل حياتي إللي اتهد.. كنت ناوي أرجع لها
١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ ص
الفنان أحمد السعدني
نعى الفنان أحمد السعدني، فجر اليوم الأحد، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طليقته أمل سليمان وأم ابنائه (ياسين وعبدالله)، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة.
قائلًا: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".
وأضاف السعدني "ححاول مطولش يوم 9/9 /2003 حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما، حيث كانت تدرس معهد فنون مسرحية، حيث كنت راكب عربية وكانت ماشية علي رجلها كنت حخبطها، لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتني هي في قلبي، حب تقطيع شرايين، سنة خطوبة، سنة كتب كتاب، شهر جواز، خلفة أول ولد، هنا بدأت المشكلة اللي
وأضاف السعدني "ححاول مطولش يوم 9/9 /2003 حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما، حيث كانت تدرس معهد فنون مسرحية، حيث كنت راكب عربية وكانت ماشية علي رجلها كنت حخبطها، لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتني هي في قلبي، حب تقطيع شرايين، سنة خطوبة، سنة كتب كتاب، شهر جواز، خلفة أول ولد، هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها".
وتابع: "انا زي كتير للأسف شباب anti تحمل مسئولية بص لنسب الطلاق وأنت تفهم انا بيجيلي ارتيكرية لما أحس إني مسئول وهي برضه حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني أكتر مبتنطق اسمي كانت النتيجة في أول سنة بس حوالى 4 طلاقات شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام اسكت بقي لا تعالي يا عم طبق الشروط ادي أول طلقة".
وأكمل: "قشطة يا باشا عشت حياتك ؟ آه...ارتحت ؟؟ لا.. وحشتني وحشني حنيتها وحبها وهبلها متيجي نرجع يا بت يالا يا متخلف هوووووب جبنا تاني ولد نفس الإحساس نفس الأرتكريه بس المرادي صموووووود مش حينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعت الجانب الأناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك وعيش حياتك المشكلة إني عمري مارتحت كنت عايز حضنها وحنيتها وهبلها بس كنت بأجل الرجوع يمكن أكبر أو أعقل أو اقدر أتحمل المسئوليهة بجد".
وأوضح، "حددت لنفسي سن معين أرجعلها فيه قال يعني حبقي نضجت بس ملحقتش.. ماتت في لحظة كانت بتكلمني قبلها بساعة ومكنتش عيانة كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري الحمد لله.. ماتت ومشيت وقررت تسبني للأبد كنت فاكرها حتستناني ومتأكد من ده مستحيل تحب حد غيري مجاش في بالي إنها ممكن تموت دلوقتي صغيرة واكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة إيجابية".
واختتم السعدني "ماتت وسابتلي الولدين والندم.. أنا متاكد إنك في الجنة رحتي للي خلقك يوم عرفة وأميره وست البنات والستات ونضيفة وكريمة وصيتي ولادي وبيتي.. بحبك يا أمل حياتي اللي اتهد وبوعدك المرادي حشيل المسئولية للأسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك وحضنك وولادك كمان اتحرموا من أحن أم ربنا يقدرني وأربيهم أحسن ما كنتي عايزة بحبك ومش بطلب منك غير إنك تسامحيني.. ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة".
وشيعت جنازة السيدة أمل سليمان مساء يوم السبت، من مسجد سعاد كفافى بـ6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم، نقيب الممثلين، أشرف زكي، محمد إمام، بيومي فؤاد، نضال الشافعي، مدحت تيخا، محمود البزاوي، أمير شاهين ومحسن منصور، كما استقبلت أسرتها العزاء، ، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء لأحمد السعدني، حيث كتبت ريهام عبدالغفور، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «وفاة أم أولاد صديقي وزميلي العزيز وعشرة عمري أحمد السعدني، خبر حزين يوجع القلب ويخض أوي، الله يرحمها ويحسن إليها ويصبره هو وولادهم وكل اللي بيحبوها يارب»، بينما كتبت حنان مطاوع: «وفاة أم أولاد أخويا وصديقي أحمد السعدني، ربنا يرحمها ويصبره هو وأهلها وأولادهم يارب».
ونعتها منة فضالي، «خالص العزاء لأخويا الغالي أحمد السعدني في وفاة زوجته السابقة أم عبدالله وياسين ربنا يرحمها ويصبرك»، بينما علق أيمن بهجت قمر، «خالص العزاء لصديقي وأخويا أحمد السعدني في وفاة أم أولاده الفاتحة»، وكتبت عبير صبري: «البقاء لله أم أولاد أحمد السعدني، خبر صعب أوي ربنا يرحمها ويعفو عنها بحق الأيام الكريمة ويصبرك يا أحمد.
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