السعدني ناعيًا طليقته: «اتعلمت الدرس بعد ما اتحرمت منك»

الفنان أحمد السعدني عن طليقته أمل سليمان أم ابنيه : كنت أناني وغير مسئول وياريت تسامحيني.. أمل حياتي إللي اتهد.. كنت ناوي أرجع لها

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ ص

الفنان أحمد السعدني

نعى الفنان أحمد السعدني، فجر اليوم الأحد، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طليقته أمل سليمان وأم ابنائه (ياسين وعبدالله)، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة. قائلًا: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".

وأضاف السعدني "ححاول مطولش يوم 9/9 /2003 حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما، حيث كانت تدرس معهد فنون مسرحية، حيث كنت راكب عربية وكانت ماشية علي رجلها كنت حخبطها، لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتني هي في قلبي، حب تقطيع شرايين، سنة خطوبة، سنة كتب كتاب، شهر جواز، خلفة أول ولد، هنا بدأت المشكلة اللي