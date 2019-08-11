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بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام في مكة

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات، اليوم الأحد، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد الوقوف على جبل عرفات الطاهر، وكانت المملكة العربية السعودية، استبدلت فجر اليوم، كسوة الكعبة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت، ويأتي ذلك بعد تقديم رجال الأمن والعاملين النصح والإرشاد للحجاج باستخدام الأدوار لجسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسراًفي الحركة. وتقدم لكم «التحرير» بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك، من المسجد الحرام في مكة المكرمة.
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

بث مباشر.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى. ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.
الرئيس السيسي والملك سلمان

السيسي يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى: أتمنى لكم دوام التقدم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، مساء السبت، بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي، وتمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم.
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«الأوقاف» تحذر من الشعارات بصلاة العيد: كفانا متاجرة بالدين

حذرت وزارة الأوقاف من أي محاولة للافتئات على شعائر الله، عز وجل، بإخراجها من كونها أمرا تعبديا خالصا لله وحده إلى محاولة تحقيق مكاسب زائلة شخصية أو حزبية بتلبيس من الشيطان وحزبه، مع التأكيد على عدم السماع بتعليق أي لافتات تحمل أي شعار حزبي أو شخصي بالمساجد والساحات خلال صلاة عيد الأضحى. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "كفانا ما ترتب على المتاجرة بالدِّين لأجل مصالح شخصية أو خاصة ومحاولة اللعب بعواطف عامة الناس من خلال هذه الشعارات".
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«الإفتاء» تعلن مواقيت صلاة عيد الأضحى

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية في جميع المحافظات. وقالت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم السبت، إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ بالقاهرة في الساعة 5.44 صباحا، الإسكندرية 5.48 صباحا، شرم الشيخ 5.36 صباحا، الشرقية 5.43 صباحا، الإسماعيلية 5.40 صباحا، شمال سيناء الساعة 5.33 صباحا، في جنوب سيناء 5.38 صباحا، رأس سدر 5.40 صباحا، مدينة دهب 5.34 صباحا، وفي العلمين 5.53 صباحا، الغردقة 5.39 صباحا، السويس 5.40 صباحا، الضبعة 5.54 صباحا، السلوم6.07 صباحا
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صحف

صحف السعودية: تصعيد إيران يربك الأوروبيين

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الاتفاق النووي والاستعداد لموسم الحج مانشيتات الصحف. نبدأ من إيران حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوح أمس، بتنفيذ ثالث خطوة للحد من التزامات بلاده في إطار خطة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. وقال ظريف إن بلاده عازمة على تنفيذ الخطوة الثالثة، لافتا إلى أن بعض دول مجموعة "4+1" الموقعة على الاتفاق النووي طالبت طهران بعدم تنفيذ الخطوة، لكنه أكد أن تنفيذ الاتفاق من عدمه هو قرار إيران.
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بوابة العمرة الإلكترونية.. خطوة لتسهيل إجراءات السفر

تعلن وزارة السياحة اليوم، الأحد، تفاصيل إطلاق بوابة العمرة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، حيث وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قرار بإنشاء بوابة إلكترونية باسم "بوابة العمرة المصرية"، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي انتهجته المملكة العربية السعودية، مؤخرا. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، والمرتبة الرابعة بين جنسيات العالم التي أدت مناسك العمرة هذا العام.
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السعودية تكشف عن عدد القادمين لأداء مناسك الحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الخميس بلغ 467 ألفًا و854 حاجًا. وذكرت مديرية الجوزات، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 458 ألفًا و651 حاجًا، فيما وصل عن طريق البر 5 آلاف و215 حاجًا، وعبر البحر 3 آلاف و988 حاجًا. وكانت وزارة الخارجية المصرية، حذرت الراغبين في أداء فريضة الحج، من تأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج.
حجاج

نصب وخسارة.. الخارجية تحذر راغبي الحج من تأشيرات الزيارة الإلكترونية

تحذير جديد أطلقته وزارة الخارجية المصرية، للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2019، إذ طالبتهم بعدم السفر إلى السعودية، بتأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج، مشددة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الجمعة، على أن تلك التأشيرات الألكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.
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