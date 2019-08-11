بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام في مكة

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ ص

صورة أرشيفية

بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات، اليوم الأحد، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد الوقوف على جبل عرفات الطاهر، وكانت المملكة العربية السعودية، استبدلت فجر اليوم، كسوة الكعبة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت، ويأتي ذلك بعد تقديم رجال الأمن والعاملين النصح والإرشاد للحجاج باستخدام الأدوار لجسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسراًفي الحركة. وتقدم لكم «التحرير» بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك، من المسجد الحرام في مكة المكرمة.