تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف الانفصاليين في عدن

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ ص

صورة أرشيفية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدًا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. وقال التحالف وفقًا لموقع "العربية" إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين. وأكد التحالف، أنه لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن.

وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لوقف إطلاق النار في عدن، وأعلن المجلس الانتقالي استجابته، ورد التحالف مطالبا بضرورة الانسحاب فورا من كافة المواقع التي استولى عليها بالعمل المسلح في عدن. وطلب التحالف وقف إطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة إعتبارًا