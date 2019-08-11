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تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف الانفصاليين في عدن

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدًا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. وقال التحالف وفقًا لموقع "العربية" إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين. وأكد التحالف، أنه لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن.
وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لوقف إطلاق النار في عدن، وأعلن المجلس الانتقالي استجابته، ورد التحالف مطالبا بضرورة الانسحاب فورا من كافة المواقع التي استولى عليها بالعمل المسلح في عدن. وطلب التحالف وقف إطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة إعتبارًا
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الانفصاليون جنوب اليمن (2)

الحكومة اليمنية ترحب بوقف إطلاق النار في عدن

رحبت الحكومة اليمنية، فجر يوم الأحد، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. ورحب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس.
عادل الجبير

الجبير: السعودية أكبر داعم للشعب اليمني وندعو للحوار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن. وأكد الجبير في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن موقف السعودية ثابت في دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية وذلك بحسب موقع سكاي نيوز عربية.
الأمير خالد بن سلمان

نائب وزير الدفاع السعودي: نرفض استخدام السلاح في عدن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، مضيفًا أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش. وقال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة".
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

«الانتقالي الجنوبي».. يعلن وقف إطلاق النار في عدن

أعلن المجلس الانتقالي، اليوم الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح في وقت سابق أن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك -بحسب موقع سكاي نيوز عربية. ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية.
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الانفصاليون جنوب اليمن (2)

الحكومة اليمنية ترحب بوقف إطلاق النار في عدن

رحبت الحكومة اليمنية، فجر يوم الأحد، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. ورحب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس.
الأمير خالد بن سلمان

نائب وزير الدفاع السعودي: نرفض استخدام السلاح في عدن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، مضيفًا أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش. وقال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة".
مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها.. و«التحالف» يرد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2"، بحسب "روسيا اليوم. وقالت الجماعة، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
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