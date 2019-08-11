بث مباشر.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ ص

صورة أرشيفية

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى. ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.