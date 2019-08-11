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بث مباشر.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى. ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.
حج-وعمرة (2)

بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام في مكة

بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات، اليوم الأحد، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد الوقوف على جبل عرفات الطاهر، وكانت المملكة العربية السعودية، استبدلت فجر اليوم، كسوة الكعبة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت، ويأتي ذلك بعد تقديم رجال الأمن والعاملين النصح والإرشاد للحجاج باستخدام الأدوار لجسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسراًفي الحركة. وتقدم لكم «التحرير» بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك، من المسجد الحرام في مكة المكرمة.
الرئيس السيسي والملك سلمان

السيسي يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى: أتمنى لكم دوام التقدم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، مساء السبت، بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي، وتمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم.
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«الأوقاف» تحذر من الشعارات بصلاة العيد: كفانا متاجرة بالدين

حذرت وزارة الأوقاف من أي محاولة للافتئات على شعائر الله، عز وجل، بإخراجها من كونها أمرا تعبديا خالصا لله وحده إلى محاولة تحقيق مكاسب زائلة شخصية أو حزبية بتلبيس من الشيطان وحزبه، مع التأكيد على عدم السماع بتعليق أي لافتات تحمل أي شعار حزبي أو شخصي بالمساجد والساحات خلال صلاة عيد الأضحى. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "كفانا ما ترتب على المتاجرة بالدِّين لأجل مصالح شخصية أو خاصة ومحاولة اللعب بعواطف عامة الناس من خلال هذه الشعارات".
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«الإفتاء» تعلن مواقيت صلاة عيد الأضحى

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية في جميع المحافظات. وقالت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم السبت، إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ بالقاهرة في الساعة 5.44 صباحا، الإسكندرية 5.48 صباحا، شرم الشيخ 5.36 صباحا، الشرقية 5.43 صباحا، الإسماعيلية 5.40 صباحا، شمال سيناء الساعة 5.33 صباحا، في جنوب سيناء 5.38 صباحا، رأس سدر 5.40 صباحا، مدينة دهب 5.34 صباحا، وفي العلمين 5.53 صباحا، الغردقة 5.39 صباحا، السويس 5.40 صباحا، الضبعة 5.54 صباحا، السلوم6.07 صباحا
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس السيسي والملك سلمان

السيسي يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى: أتمنى لكم دوام التقدم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، مساء السبت، بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي، وتمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم.
مميش -مصر-تسير بخطىء-متسارعة-الاستفادة-من-موقع-قناة-السويس

مميش: مصر تسير بخطى متسارعة للاستفادة من قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعالمي جعلها محور الأحداث فيما مضى وبوابة التنمية للمستقبل، لاسيما ونحن نمتلك كافة المقومات اللازمة للنجاح فنحظى بإرادة سياسية واعية تدرك قيمة القناة ومكانتها، ولا ريب أن مشروع القناة الجديدة خير مثال على ذلك فدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لمساندته وتمويله كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا آفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية، وحمل لنا الخير في خطط طموحة.
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وزير النقل: تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر

شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة وضع أولوية لتحويل المواني المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "أول ما نهتم به في هذه الفترة هو تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر صديق للبيئة"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالعمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للمواني الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، وسوف يتم ذلك بوضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

الحكومة تعقد أول اجتماع في مدينة العلمين الجديدة

‏بدأ مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولى، في المقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، ومدينة العلمين الجديدة.
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