تكبيرات عيد الأضحى.. تملأ ساحات ومساجد مصر

انطلقت تكبيرات عيد الأضحى المبارك "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا" فى مختلف مساجد ومحافظات مصر، احتفالًا بالعيد.
وشهدت محافظة بورسيعد ألقاء عدد من الشباب بالونات على المواطنين من فوق أسطح المنازل المحيطة بساحات صلاة العيد، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
وتسابق الأطفال والشباب على التقاط البالونات، في ظل أجواء من السعادة والمرح، بينما قام مواطنون بتوزيع الحلوى والألعاب على الأطفال.
وكانت خصصت مديرية الأوقاف 9 ساحات
وشهدت محافظة بورسيعد ألقاء عدد من الشباب بالونات على المواطنين من فوق أسطح المنازل المحيطة بساحات صلاة العيد، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
وتسابق الأطفال والشباب على التقاط البالونات، في ظل أجواء من السعادة والمرح، بينما قام مواطنون بتوزيع الحلوى والألعاب على الأطفال.
وكانت خصصت مديرية الأوقاف 9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، وهي: المعمورة بحي الشرق، بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، الرزاق والصفوة والتوحيد 6 أكتوبر بحي الزهور، السيدة زينب والحرمين تصنيع بحي الضواحي، الشبان المسلمين بحي العرب، والإمام الحسين بحي المناخ.
وبمحافظة الشرقية أدى نحو عشرة ملايين مواطن من أهالي المحافظة، صلاة عيد الأضحى، في 456 ساحة، وعدد من المساجد المنتشرة بأنحاء قرى ومراكز ومدن المحافظة، فيما لم تخلو المناطق المحيطة بالساحات أو المساجد من مظاهر البهجة وباعة «البلالين».
وحرصَ أغلب المصلين على ارتداء الجلباب، فيما أدى أكثر من خمسون ألف مواطن الصلاة في الساحة التي خصصها مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان للصلاة أمام مبنى مستشفى «التأمين الصحي» بالمدينة، بحضور الإمام والخطيب الشيخ الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
كما أدى المواطنين بمحافظة الإسكندرية صلاة العيد داخل الساحات التى خصصتها مديرية الأوقاف بالمحافظة والتى وصلت الى نحو 584 ساحة موزعة بأحياء المحافظة بشرق وغرب ووسط المدينة، وسط أجواء من البهجة والسعادة والفرحة، بينما اتجه المصلين عقب انتهاء خطبة العيد إلى محال الجزارة لذبح أضاحي العيد.
وانلطق المصلين فى رحلات عائلية على طريق الكورنيش للاستمتاع بالساعات الأولى من صلاة العيد، واحتفلوا بالتقاط مشاهد الصور السيلفى داخل ساحات الصلاة وعقب الانتهاء من الصلاة، بينما غرقت الشوارع بالدماء لاقبال المواطنين على ذبح الأضاحي عقب انتهاء الصلاة.
وفي محافظة الدقهلية، وحرص الأهالي على تبادل التهنئة بالعيد وتوزيع البالونات على الأطفال والتقاط الصور التذكارية الأضاحي.
كما شهدت الشوراع تكدس مروري كبير عقب انتهاء الصلاة. وكان طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، قد أعلن تخصيص 513 ساحة و1026 إماما وخطيبا لأداء صلاة عيد الاضحى في نطاق الدقهلية، لاستيعاب أعداد المصلين بجانب 4800 مسجد، وكل مسجد له إمامه.