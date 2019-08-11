تكبيرات عيد الأضحى.. تملأ ساحات ومساجد مصر

تحرير:المحافظات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ ص

صورة أرشيفية

انطلقت تكبيرات عيد الأضحى المبارك "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا" فى مختلف مساجد ومحافظات مصر، احتفالًا بالعيد.

وشهدت محافظة بورسيعد ألقاء عدد من الشباب بالونات على المواطنين من فوق أسطح المنازل المحيطة بساحات صلاة العيد، احتفالا بعيد الأضحى المبارك. وتسابق الأطفال والشباب على التقاط البالونات، في ظل أجواء من السعادة والمرح، بينما قام مواطنون بتوزيع الحلوى والألعاب على الأطفال. وكانت خصصت مديرية الأوقاف 9 ساحات