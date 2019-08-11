مفتي الجمهورية في خطبة العيد: نقدر تضحيات الجيش والشرطة

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ ص

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

ألقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، عقب انتهاء الصلاة في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إن إدراك الشعب المصري أوضاع البلاد سيقف حائلا أمام الذين يزيفون الحقائق ويروجون الشائعات مؤكدًا نقدر تضحيات رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن، ونقدر تضحيات الشعب المصري وثقته في قيادته للعبور بالبلاد للتنمية والإصلاح". وأشار ألى أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، مضيفًا : «حدثت ملحمة وطنية ستؤتي وطنًا قويًا في مقتبل الأيام».

وأكد المفتي، أنه لا مكان لمن ينشرون الشائعات بيننا، فشائعاتهم تلك، فقاعات، مؤكدًا أن إدراك الشعب سيكون حصنًا تُدك عليه.وتناول المفتي رؤية سيدنا إبراهيم، ورضا سيدنا إسماعيل بالرؤيا التي رأها والده، وإقدامه على أن يذبحه، ضاربًا المثل بالقدوة التي اتخذها الجندي المصري في الجيش والشرطة والذي يقدم على الموت