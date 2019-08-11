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مفتي الجمهورية في خطبة العيد: نقدر تضحيات الجيش والشرطة

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ ص
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
ألقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، عقب انتهاء الصلاة في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إن إدراك الشعب المصري أوضاع البلاد سيقف حائلا أمام الذين يزيفون الحقائق ويروجون الشائعات مؤكدًا نقدر تضحيات رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن، ونقدر تضحيات الشعب المصري وثقته في قيادته للعبور بالبلاد للتنمية والإصلاح". وأشار ألى أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، مضيفًا : «حدثت ملحمة وطنية ستؤتي وطنًا قويًا في مقتبل الأيام».
وأكد المفتي، أنه لا مكان لمن ينشرون الشائعات بيننا، فشائعاتهم تلك، فقاعات، مؤكدًا أن إدراك الشعب سيكون حصنًا تُدك عليه.وتناول المفتي رؤية سيدنا إبراهيم، ورضا سيدنا إسماعيل بالرؤيا التي رأها والده، وإقدامه على أن يذبحه، ضاربًا المثل بالقدوة التي اتخذها الجندي المصري في الجيش والشرطة والذي يقدم على الموت
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الرئيس-السيسى

الرئيس يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام". وأدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

بث مباشر.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى. ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.
حج-وعمرة (2)

بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام في مكة

بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات، اليوم الأحد، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد الوقوف على جبل عرفات الطاهر، وكانت المملكة العربية السعودية، استبدلت فجر اليوم، كسوة الكعبة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت، ويأتي ذلك بعد تقديم رجال الأمن والعاملين النصح والإرشاد للحجاج باستخدام الأدوار لجسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسراًفي الحركة. وتقدم لكم «التحرير» بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك، من المسجد الحرام في مكة المكرمة.
الرئيس السيسي والملك سلمان

السيسي يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى: أتمنى لكم دوام التقدم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، مساء السبت، بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي، وتمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم.
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السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

بث مباشر.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى. ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.
دباغة جلود الأضاحي-3

المفتي يهنئ الرئيس..والأوقاف: 70 مليونا حصيلة الصكوك

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال مفتى الجمهورية، إن الأعياد هي فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا، مما يؤكد أن النسيج الوطني المصري واحد وقوي، وأن أهل مصر كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد. وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله، عز وجل، أن يجعل أيام العيدفرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين.
مميش -مصر-تسير بخطىء-متسارعة-الاستفادة-من-موقع-قناة-السويس

مميش: مصر تسير بخطى متسارعة للاستفادة من قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعالمي جعلها محور الأحداث فيما مضى وبوابة التنمية للمستقبل، لاسيما ونحن نمتلك كافة المقومات اللازمة للنجاح فنحظى بإرادة سياسية واعية تدرك قيمة القناة ومكانتها، ولا ريب أن مشروع القناة الجديدة خير مثال على ذلك فدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لمساندته وتمويله كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا آفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية، وحمل لنا الخير في خطط طموحة.
وزير-النقل -كامل الوزير -تحويل-ميناء الإسكندرية-لميناء-أخضر (1)

وزير النقل: تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر

شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة وضع أولوية لتحويل المواني المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "أول ما نهتم به في هذه الفترة هو تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر صديق للبيئة"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالعمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للمواني الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، وسوف يتم ذلك بوضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء.
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