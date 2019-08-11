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قوات الانتقال الجنوبي تنسحب من محيط قصر المعاشيق

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرًا في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق، مؤكدًا "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي سيطر عليها" وذلك بحسب موقع العربية. وجاء ذلك قبل استهدف تحالف دعم الشرعية إحدى المناطق في عدن التي تشكل تهديدًا مباشرًا على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية.?
كما أفاد بأن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة مطالب التحالف، بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، ويقبل الدعوة للاجتماع في المملكة العربية السعودية.وأكد التحالف أن هذه العملية الأولى، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف،
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غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف الانفصاليين في عدن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدًا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. وقال التحالف وفقًا لموقع "العربية" إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين. وأكد التحالف، أنه لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن.
الانفصاليون جنوب اليمن (2)

الحكومة اليمنية ترحب بوقف إطلاق النار في عدن

رحبت الحكومة اليمنية، فجر يوم الأحد، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. ورحب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس.
عادل الجبير

الجبير: السعودية أكبر داعم للشعب اليمني وندعو للحوار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن. وأكد الجبير في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن موقف السعودية ثابت في دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية وذلك بحسب موقع سكاي نيوز عربية.
الأمير خالد بن سلمان

نائب وزير الدفاع السعودي: نرفض استخدام السلاح في عدن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، مضيفًا أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش. وقال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة".
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التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

«الانتقالي الجنوبي».. يعلن وقف إطلاق النار في عدن

أعلن المجلس الانتقالي، اليوم الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح في وقت سابق أن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك -بحسب موقع سكاي نيوز عربية. ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية.
قصر-البارون (2)

الحكومة تنفي وقف أعمال تطوير قصر البارون الأثري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تردد بشأن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري؛ نظراً لضعف المخصصات المالية غير صحيح. وأضاف المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ 90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل،
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وزيرة الصحة توزع زجاجات صحية على أطفال بورسعيد

وزعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، زجاجات صحية على عدد من الأطفال وشباب محافظة بورسعيد. وشددت الوزيرة، خلال مشاركتها بماراثون رياضي تحت شعار "صحتنا في أسلوب حياتنا" بمحافظة بورسعيد، للتوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ومبادرة 100 مليون صحة، بمشاركة المحافظ اللواء عادل الغضبان، علي ضرورة تناول ما لا يقل عن 6 لترات مياه يوميا، مضيفا :"المياه حياة، ولها دور هام وتأثير إيجابي على صحة المواطنين"، مؤكدة أن الدولة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، حفاظا على صحة المواطنين، وبالتالي زيادة إنتاجية الفرد ودعم الاقتصاد.
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المحافظ يطالب بتخفيض 50% لتذاكر طيران نادي أسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساندته ودعمه لنادي أسوان الرياضي عقب صعوده للدورى الممتاز لكرة القدم، حيث تقرر دراسة طلب النادى باستغلال السور الشرقى للنادى بنظام حق الانتفاع لطرحه كمحلات تجارية وتوكيلات يمكن من خلالها توفير موارد مالية ثابتة تدر دخلا يغطى كل الاحتياجات سواء لفريق الكرة أو للألعاب والأنشطة الأخرى بالنادي، كما خاطب وزير الطيران المدنى للحصول على نسبة تخفيض 50% لتذاكر الذهاب والعودة لفريق كرة القدم من أسوان إلى القاهرة من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.
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