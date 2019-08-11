قوات الانتقال الجنوبي تنسحب من محيط قصر المعاشيق

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ ص

صورة أرشيفية

أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرًا في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق، مؤكدًا "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي سيطر عليها" وذلك بحسب موقع العربية. وجاء ذلك قبل استهدف تحالف دعم الشرعية إحدى المناطق في عدن التي تشكل تهديدًا مباشرًا على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية.?

كما أفاد بأن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة مطالب التحالف، بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، ويقبل الدعوة للاجتماع في المملكة العربية السعودية.وأكد التحالف أن هذه العملية الأولى، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف،