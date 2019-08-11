الرئيس يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ ص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام". وأدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

كما أدى صلاة عيد الأضحى المبارك برفقة الرئيس في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، كلًا من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس كامل