انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ ص

السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى

هنأت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات". أدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

كما أدى صلاة عيد الأضحى المبارك برفقة الرئيس في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس كامل الوزير