جريمة

ضبط 13 ألف قرص مخدر بحوزة مسافر بلجيكي

تحرير:سماح عوض الله ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ ص
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، من إحباط محاولة راكب بلجيكي مزدوج الجنسية، تهريب 13 ألف قرص من مخدر الإكستازي الممنوع تعاطيه أو حيازته أو تداوله، وتم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة عقب قدومه على رحلة طائرة شركة نيو فلاي رقم TB 3131 الآتية من بلجيكا، وقرر يوسف وصفى، القائم بأعمال مدير عام جمارك مطار شرم الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الوافد من الخارج، وحصر وتحريز المضبوطات، وعرض المتهم ومحضر الضبط على النيابة العامة.
الراكب المقبوض عليه بلجيكي الجنسية من أصل فلسطيني، لاحظ مشرفو إدارة الأمن الجمركى بمطار شرم الشيخ الدولي، أنه حاول استغلال الازدحام بصالة الركاب ليندس بينهم سريعا ويمر دون التدقيق فى حقائبه، وعلى الفور تم استيقافه ومطالبته باتباع الإجراءات بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتبين وجود أجسام معتمة
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مطار-القاهرة (2)

إحباط محاولة تهريب 84 شريط ترامادول من مطار القاهرة

ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي التهرب الجمركي، فقاموا على الفور بفحص حقائبه بأجهزة الإكس راي، والتدقيق فى تفتيشها، وهو ما أسفر عن عثور المفتشين على أشرطة العقار المدرج محليا فى مصر على قائمة المواد المخدرة المحظور تداولها وتعاطيها.
غرق

غرق فتاة وشاب حاول إنقاذها في ترعة بالمنيا

قفزت فتاة داخل ترعة البحر اليوسفي في محافظة المنيا، وحينما شاهدها شاب قفز ليلحق بها وينفذها من الغرق، لكن الاثنين لقي مصرعهما غرقا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام محمد حمزة مأمور مركز شرطة العدوة بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن غرق شاب وفتاة داخل ترعة البحر اليوسفي. انتقل الرائد أحمد درويش رئيس مباحث المركز وتبين أن فتاة تدعى "إيمان-ف" 22 عاما، عزباء، ومقيمة بدائرة بندر العدوة، ألقت نفسها من أعلى كوبري البحر اليوسفي، وحينما شاهدها الشاب "طه-م-خ" قفز وشخصان آخران خلفها أملا في اللحاق بها وإنقاذها غير أنه غرق.
مصرع-اثنين-واصابة -11-شخص-بحادث-بالسويس (2)

إصابة 10 أشخاص في حادثة تصادم ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل لطريق بني سويف - الفيوم القديم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة، وتبين أن المصابين، هم "عفاف بولس تادرس 40 سنة، مصابة بجروح بالرأس 10سم واشتباه كسر بالزراعين، ورمضان حسن نصر 52 سنة ومقيم بقرية باها مصابا باشتباه كسر بالسائق الأيمن، عبير رزق حسب لله 31 سنة ومقيمة بقرية باها مصابة بجروح بالوجه 7سم، ومحمد على جلال 21 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى.
حريق معهد الأورام

تحقيقات تفجير «الأورام»: نفس أسلوب حادث القنصلية الإيطالية

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى حادث تفجير معهد الأورام، الذى وقع مساء الأحد الماضي، وأسفر عن وفاة 23 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى المعهد، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين معهد الأورام، وقررت استعجال تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة مسرح الحادث الغاشم، الذي تسبب في موجة عارمة من الحزن جراء هذا تفجير الذي سمع دويه في قلب العاصمة وهز أرجاءها.
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أجهزة تنصت

جمارك قسطل بأسوان تُحبط تهريب أجهزة تنصت وسماعات

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البرى جنوب أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والسماعات بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغت قيمة التعويضات المستحقة لصالح الدولة 218 ألف جنيه، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأتوبيسات القادمة من الخرطوم اشتبه محمد عادل مأمور الحركة وناصر العبد بإدارة الأمن الجمركي بالمنفذ فى الراكب المصرى "ا.ا" قادم من الخرطوم والذى يحمل 3 حقائب، وبتفتيشه ظهرت عليه علامات القلق والارتباك.
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