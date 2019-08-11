ضبط 13 ألف قرص مخدر بحوزة مسافر بلجيكي

تحرير:سماح عوض الله ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ ص

أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، من إحباط محاولة راكب بلجيكي مزدوج الجنسية، تهريب 13 ألف قرص من مخدر الإكستازي الممنوع تعاطيه أو حيازته أو تداوله، وتم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة عقب قدومه على رحلة طائرة شركة نيو فلاي رقم TB 3131 الآتية من بلجيكا، وقرر يوسف وصفى، القائم بأعمال مدير عام جمارك مطار شرم الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الوافد من الخارج، وحصر وتحريز المضبوطات، وعرض المتهم ومحضر الضبط على النيابة العامة.

الراكب المقبوض عليه بلجيكي الجنسية من أصل فلسطيني، لاحظ مشرفو إدارة الأمن الجمركى بمطار شرم الشيخ الدولي، أنه حاول استغلال الازدحام بصالة الركاب ليندس بينهم سريعا ويمر دون التدقيق فى حقائبه، وعلى الفور تم استيقافه ومطالبته باتباع الإجراءات بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتبين وجود أجسام معتمة

الراكب المقبوض عليه بلجيكي الجنسية من أصل فلسطيني، لاحظ مشرفو إدارة الأمن الجمركى بمطار شرم الشيخ الدولي، أنه حاول استغلال الازدحام بصالة الركاب ليندس بينهم سريعا ويمر دون التدقيق فى حقائبه، وعلى الفور تم استيقافه ومطالبته باتباع الإجراءات بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتبين وجود أجسام معتمة داخل علب بحقائبه.



وتولى مأمورو الجمرك تفتيش الحقائب، وفتح العلب المعتمة، واتضح احتواؤها على 13 ألف قرص من عقار الإكستازى المخدر، مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، علاوة على 4 قطع لطوابع من مخدر SD، أحد مشتقات الكيبتاجون، مخفية بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.



وتحرص الإدارة المركزية لجمارك سيناء على تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.



