إحباط محاولة تهريب 84 شريط ترامادول من مطار القاهرة

تحرير:سماح عوض الله ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص

مطار القاهرة- أرشيفية

ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي التهرب الجمركي، فقاموا على الفور بفحص حقائبه بأجهزة الإكس راي، والتدقيق فى تفتيشها، وهو ما أسفر عن عثور المفتشين على أشرطة العقار المدرج محليا فى مصر على قائمة المواد المخدرة المحظور تداولها وتعاطيها.

وصل ركاب رحلة الخطوط الجوية من المملكة العربية السعودية، وتحديدا من جدة، وفى مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، تم تفتيش الركاب القادمين على الرحلة، واشتبه حافظ منشاوى، مأمور اللجنة، في راكب مصرى قادم من لندن (ترانزيت جدة- القاهرة)، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية،

وصل ركاب رحلة الخطوط الجوية من المملكة العربية السعودية، وتحديدا من جدة، وفى مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، تم تفتيش الركاب القادمين على الرحلة، واشتبه حافظ منشاوى، مأمور اللجنة، في راكب مصرى قادم من لندن (ترانزيت جدة- القاهرة)، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية، أجاب بالنفى.



وبالاشتباه فى الراكب تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه وفحصها، وبالفعل عثر المفتشون على 84 شريطا بإجمالي 1222 قرص ترامادول مخبأة بين طيات ملابسه أسفل حقائبه، وتم تحرير محضر تهرب جمركى وتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.





