جريمة

إحباط محاولة تهريب 84 شريط ترامادول من مطار القاهرة

تحرير:سماح عوض الله ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص
مطار القاهرة- أرشيفية
مطار القاهرة- أرشيفية
ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي التهرب الجمركي، فقاموا على الفور بفحص حقائبه بأجهزة الإكس راي، والتدقيق فى تفتيشها، وهو ما أسفر عن عثور المفتشين على أشرطة العقار المدرج محليا فى مصر على قائمة المواد المخدرة المحظور تداولها وتعاطيها.
وصل ركاب رحلة الخطوط الجوية من المملكة العربية السعودية، وتحديدا من جدة، وفى مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، تم تفتيش الركاب القادمين على الرحلة، واشتبه حافظ منشاوى، مأمور اللجنة، في راكب مصرى قادم من لندن (ترانزيت جدة- القاهرة)، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية،
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سيولة-مرورية -

سيولة مرورية وانتظام حركة السير في أول أيام «الأضحى»

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، سيولة مرورية ملحوظة، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، ورصدت «التحرير» انتظام حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
قوات-الداخلية (1)

قبضة أمنية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام العيد

رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد داخل كل القطاعات الشرطية، اليوم الأحد، للمرور باحتفالات عيد الأضحى بسلام، وعززت الأجهزة الأمنية من وجودها في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، ودفعت بعناصر قتالية للمرور بأيام الأعياد دون حدوث ما يعكر صفو الشارع المصري، ووجهت قيادات الوزارة مديري الأمن باتخاذ اللازم إجرائيا لبدء تنفيذ خطة الوزارة الموضوعة سلفا لتأمين احتفالات العيد، وحثتهم على توخي الحذر للحفاظ على الأمن والنظام بالشوارع والميادين خلال أيام العيد.
طفل رضيع في المقابر

«داخل كرتونة».. ماذا قال الأهالي عن رضيع ترب الغفير؟

واصلت نيابة منشأة ناصر، تحقيقاتها في واقعة العثور على طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش خفيفة، لم يتخط اليومين من عمره، داخل مقابر الغفير، واستعجلت النيابة تحريات رجال البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث، واستمعت لأقوال عدد من شهود اليعان، لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وصولا لأى معلومات أولية تفيد رجال المباحث في التوصل لهوية من ترك الرضيع داخل المقابر، كما طلبت النيابة التقرير الطبي للحالة التي وجد عليها الرضيع وقت العثور عليه، واستعجلت تحريات المباحث.
اقراص-مخدرة

ضبط 13 ألف قرص مخدر بحوزة مسافر بلجيكي

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، من إحباط محاولة راكب بلجيكي مزدوج الجنسية، تهريب 13 ألف قرص من مخدر الإكستازي الممنوع تعاطيه أو حيازته أو تداوله، وتم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة عقب قدومه على رحلة طائرة شركة نيو فلاي رقم TB 3131 الآتية من بلجيكا، وقرر يوسف وصفى، القائم بأعمال مدير عام جمارك مطار شرم الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الوافد من الخارج، وحصر وتحريز المضبوطات، وعرض المتهم ومحضر الضبط على النيابة العامة.
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اقراص-مخدرة

ضبط 13 ألف قرص مخدر بحوزة مسافر بلجيكي

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، من إحباط محاولة راكب بلجيكي مزدوج الجنسية، تهريب 13 ألف قرص من مخدر الإكستازي الممنوع تعاطيه أو حيازته أو تداوله، وتم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة عقب قدومه على رحلة طائرة شركة نيو فلاي رقم TB 3131 الآتية من بلجيكا، وقرر يوسف وصفى، القائم بأعمال مدير عام جمارك مطار شرم الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الوافد من الخارج، وحصر وتحريز المضبوطات، وعرض المتهم ومحضر الضبط على النيابة العامة.
مطار-القاهرة

ضبط عملات أثرية في طرد قادم من التشيك بمطار القاهرة

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد قادم من التشيك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته. جاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL، تم الكشف على مشمول البوليصة رقم 1623772264 الواردة من التشيك باسم «ا. م. ع» وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم الشكك في أثريتها. وبعرض العملات على لجنة الآثار أفادت بأثريتها، وأن تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي.
جمارك-مطار -القاهرة(2)

إحباط محاولة تهريب عقد للسلطان محمد الخامس بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب عقد أثري بالمخالفة لقانون حماية الآثار، داخل طرد أمتعة شخصية واردة من إنجلترا. وكانت سلطات المطار قد اشتبهت في بوليصة شحن عبارة عن طرد أمتعة شخصية وارد من إنجلترا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس وبتفتيش الطرد عثر على عقد من المعدن مثبت عليه 19 عملة معدنية قديمة، يشتبه في أثريتها. وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني.
مركز-تأهيل

مكافحة المخدرات تداهم «مراكز الموت» في التجمع الخامس

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الشرقية- القاهرة) والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وقطاع الأمن العام، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء سليم.
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