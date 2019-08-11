خطوة جديدة من «فيفا» بشأن اللجنة المؤقتة للجبلاية

تحرير:أحمد بركات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

اتحاد الكرة

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ستقوم بزيارة جديدة لمقر الجبلاية يوم 20 أغسطس الجاري. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، فجر اليوم الأحد، إن لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستقوم بالزيارة من أجل وضع تصور نهائي لموقف اتحاد الكرة واعتماد تشكيل لجنة مؤقتة رسميا، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتابع المصدر أن جمال محمد علي، مدرب منتخب الشباب السابق، مرشح للانضمام إلى اللجنة.

وكان مسؤولو الجبلاية أرسلوا خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وكان هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية السابق، قد أعلن إقالة