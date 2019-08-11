خطوة جديدة من «فيفا» بشأن اللجنة المؤقتة للجبلاية
تحرير:أحمد بركات
١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص
اتحاد الكرة
كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ستقوم بزيارة جديدة لمقر الجبلاية يوم 20 أغسطس الجاري.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، فجر اليوم الأحد، إن لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستقوم بالزيارة من أجل وضع تصور نهائي لموقف اتحاد الكرة واعتماد تشكيل لجنة مؤقتة رسميا، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتابع المصدر أن جمال محمد علي، مدرب منتخب الشباب السابق، مرشح للانضمام إلى اللجنة.
وكان مسؤولو الجبلاية أرسلوا خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وكان هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية السابق، قد أعلن إقالة
وكان مسؤولو الجبلاية أرسلوا خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وكان هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالته عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وأكد محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، أنه لا يوجد نموذج سابق قام فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد محلي، قائلا: «لا بد من الرجوع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة قبل تعيين لجنة مؤقتة، لأنها صاحبة الحق الأصيل في تحديد ذلك الأمر».