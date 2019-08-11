مانشستر يبحث عن فك عقدته أمام تشيلسي بالبريميرليج

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

مانشستر يونايتد وتشيلسي

يحتضن ملعب الأولد ترافورد، اليوم الأحد، في تمام الساعة 5:30 عصرًا، قمة مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في اليوم الأول من الموسم، منذ أن حقق جوزيه مورينيو أول انتصار له في البريميرليج في موسم 2004- 2005، ولم يستقبل اليونايتد نظيره تشيلسي في بداية الدوري منذ عام 1958، وحينها فاز الشياطين الحمر بنتيجة 5-2، ولم يحقق اليونايتد الانتصار على تشيلسي في آخر 13 مباراة في الدوري سوى في لقاءين فقط.

وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 لقاءات أخرى، ومع ذلك لم يخسر اليونايتد على أرضه أمام البلوز في آخر 6 مباريات، ويعد تشيلسي الفريق الإنجليزي الوحيد الذي فاز على مانشستر يونايتد في الدوري أكثر مما خسر، إذ فاز في 18 لقاءً وخسر 15 مواجهة. وفشل اليونايتد في الفوز بآخر 5 مباريات في الدوري الموسم الماضي، ويخشى

وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 لقاءات أخرى، ومع ذلك لم يخسر اليونايتد على أرضه أمام البلوز في آخر 6 مباريات، ويعد تشيلسي الفريق الإنجليزي الوحيد الذي فاز على مانشستر يونايتد في الدوري أكثر مما خسر، إذ فاز في 18 لقاءً وخسر 15 مواجهة.



وفشل اليونايتد في الفوز بآخر 5 مباريات في الدوري الموسم الماضي، ويخشى اليوم معادلة رقمه القياسي السلبي السابق بعد الفوز على أرضه في 4 مباريات متتالية، ويتطلع اليونايتد للفوز بالمباراة الأولى للموسم الخامس على التوالي، ولم يخسر اليونايتد المباراة الأولى في الموسم على أرضه سوى مرة واحدة في آخر 26 لقاءً.



أما تشيلسي فخسر مباراة واحدة فقط في آخر 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات الموسم الماضي، ومع ذلك لم يحقق البلوز في تلك الفترة سوى انتصارين فقط من 9 مباريات خاضها خارج أرضه.