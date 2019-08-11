أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام نيوكاسل في البريميرليج

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

أرسنال

يستقبل نيوكاسل، اليوم الأحد، نظيره أرسنال على ملعب سان جيمس بارك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، موسم 2019- 2020، وحقق أرسنال الفوز على نيوكاسل في 12 مباراة من آخر 13 مواجهة جمعت بينهما، وخسر لقاءً وحيدا كان على سان جيمس بارك في شهر أبريل من عام 2018، وبشكل عام لم يتغلب نيوكاسل على أرسنال سوى 3 مرات فقط في 36 مواجهة بجميع المسابقات في آخر 17 عاما، وحقق نيوكاسل الفوز في 6 مباريات من آخر 8 لقاءات خاضها على ملعبه بالدوري، الموسم الماضي، لكنه لم يحقق الفوز في أول مباراة بالموسم منذ عام 2012.

وحقق أرسنال الفوز في 7 مباريات فقط من 19 مباراة خاضها خارج أرضه في الدوري، الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في لقاء وحيد، وهذه هي المرة الأولى منذ 8 مواسم، يبدأ أرسنال الدوري بعيدا عن أرضه، وذلك منذ التعادل مع نيوكاسل 0-0 في عام 2011. وخسر أرسنال 4 مباريات من آخر 6 لقاءات خاضها في بداية الموسم،

وحقق أرسنال الفوز في 7 مباريات فقط من 19 مباراة خاضها خارج أرضه في الدوري، الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في لقاء وحيد، وهذه هي المرة الأولى منذ 8 مواسم، يبدأ أرسنال الدوري بعيدا عن أرضه، وذلك منذ التعادل مع نيوكاسل 0-0 في عام 2011.



وخسر أرسنال 4 مباريات من آخر 6 لقاءات خاضها في بداية الموسم، واهتزت شباك المدفعجية بـ51 هدفًا في موسمي 2017- 2018 و2018- 2019، ولم يسبق أن اهتزت شباكه بأكثر من 49 هدفًا في أول 25 موسما بالبريميرليج.



ومن آخر 17 هدفًا سجلها أرسنال في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل بيير إيميريك أوباميانج 9 أهداف، وألكسندر لاكازيت 4 أهداف.