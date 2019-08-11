رياضة

أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام نيوكاسل في البريميرليج

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
أرسنال
أرسنال
يستقبل نيوكاسل، اليوم الأحد، نظيره أرسنال على ملعب سان جيمس بارك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، موسم 2019- 2020، وحقق أرسنال الفوز على نيوكاسل في 12 مباراة من آخر 13 مواجهة جمعت بينهما، وخسر لقاءً وحيدا كان على سان جيمس بارك في شهر أبريل من عام 2018، وبشكل عام لم يتغلب نيوكاسل على أرسنال سوى 3 مرات فقط في 36 مواجهة بجميع المسابقات في آخر 17 عاما، وحقق نيوكاسل الفوز في 6 مباريات من آخر 8 لقاءات خاضها على ملعبه بالدوري، الموسم الماضي، لكنه لم يحقق الفوز في أول مباراة بالموسم منذ عام 2012.
وحقق أرسنال الفوز في 7 مباريات فقط من 19 مباراة خاضها خارج أرضه في الدوري، الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في لقاء وحيد، وهذه هي المرة الأولى منذ 8 مواسم، يبدأ أرسنال الدوري بعيدا عن أرضه، وذلك منذ التعادل مع نيوكاسل 0-0 في عام 2011. وخسر أرسنال 4 مباريات من آخر 6 لقاءات خاضها في بداية الموسم،
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الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة «اطلع بره»

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري في مصر أيضا بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
تشيلسي - مانشستر يونايتد 2018

مانشستر يبحث عن فك عقدته أمام تشيلسي بالبريميرليج

يحتضن ملعب الأولد ترافورد، اليوم الأحد، في تمام الساعة 5:30 عصرًا، قمة مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في اليوم الأول من الموسم، منذ أن حقق جوزيه مورينيو أول انتصار له في البريميرليج في موسم 2004- 2005، ولم يستقبل اليونايتد نظيره تشيلسي في بداية الدوري منذ عام 1958، وحينها فاز الشياطين الحمر بنتيجة 5-2، ولم يحقق اليونايتد الانتصار على تشيلسي في آخر 13 مباراة في الدوري سوى في لقاءين فقط.
اتحاد-الكرة

خطوة جديدة من «فيفا» بشأن اللجنة المؤقتة للجبلاية

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ستقوم بزيارة جديدة لمقر الجبلاية يوم 20 أغسطس الجاري. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، فجر اليوم الأحد، إن لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستقوم بالزيارة من أجل وضع تصور نهائي لموقف اتحاد الكرة واعتماد تشكيل لجنة مؤقتة رسميا، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتابع المصدر أن جمال محمد علي، مدرب منتخب الشباب السابق، مرشح للانضمام إلى اللجنة.
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

السيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة وست هام

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي اليوم السبت في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويدخل السيتي المباراة وفي رصيده 7 انتصارات متتالية على وست هام في جميع المسابقات، ومن بينها الفوز برباعية نظيفة على هذا الملعب في الدوري الموسم الماضي، وحقق السيتي الانتصار في كل زياراته الأربع السابقة لهذا الملعب بمجموع المباريات 17- 1، ولم يحافظ فريق وست هام على نظافة شباكه أمام السيتي في 16 مباراة متتالية منذ التعادل 0-0 في عام 2012.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يستبعد أوزيل وكولاسيناك من مواجهة نيوكاسل

قرر نادي أرسنال استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك لاعبا المدفعجية عن مواجهة فريقهما أمام نيوكاسل يوم الأحد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غياب الثنائي يأتي لدواع أمنية وأن الشرطة تحقق في الحادث الذي سبق وتعرضا له، دون إيضاح مزيد من التفاصيل. كولاسنياك كان قد أحبط محاولة سرقة رفقة زميله أوزيل من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن، أثناء سير الثنائي شاهدا شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.
دافيد-لويز

بعد انتهائه.. ملخص الميركاتو في البريميرليج

أغلق مساء أمس الخميس الميركاتو الصيفي في البريميرليج، الذي شهد إنفاق الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 114 صفقة، لتتخطى قيمة الصفقات في الدوري الإنجليزي حاجز المليار جنيه إسترليني للعام الرابع على التوالي. كانت الصفقة الأغلى في الميركاتو هي تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ، أما ثاني أغلى صفقة فكان تعاقد أرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وتعاقد توتنهام مع تانجوي ندومبلي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
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رسميا.. أليكس أيوبى ينتقل إلى إيفرتون

أعلن نادى إيفرتون الإنجليزي عن ضم الدولى النيجيرى أليكس أيوبى قادما من صفوف أرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الحساب الرسمى لإيفرتون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة للاعب متغنيًا به، جاء فيها: "الإبداع والموهبة والشباب". وكشف الموقع الرسمى لإيفرتون عن أن ضم اللاعب تم بعقد ممتد لمدة خمس سنوات، حتى نهاية يونيو 2024. وجاءت بدايات صاحب الـ23 عامًا من خلال أكاديمية أرسنال، وظهر فى الفريق الأول للجانرز فى أكتوبر من عام 2015.
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