رياضة

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة «اطلع بره»

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
الأهلي
الأهلي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري في مصر أيضا بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، والتي يريد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرا فنيا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. وأعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني، عن قائمة الفريق لمواجهة اطلع بره، التي شهدت وجود
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ارسنال (3)

أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام نيوكاسل في البريميرليج

يستقبل نيوكاسل، اليوم الأحد، نظيره أرسنال على ملعب سان جيمس بارك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، موسم 2019- 2020، وحقق أرسنال الفوز على نيوكاسل في 12 مباراة من آخر 13 مواجهة جمعت بينهما، وخسر لقاءً وحيدا كان على سان جيمس بارك في شهر أبريل من عام 2018، وبشكل عام لم يتغلب نيوكاسل على أرسنال سوى 3 مرات فقط في 36 مواجهة بجميع المسابقات في آخر 17 عاما، وحقق نيوكاسل الفوز في 6 مباريات من آخر 8 لقاءات خاضها على ملعبه بالدوري، الموسم الماضي، لكنه لم يحقق الفوز في أول مباراة بالموسم منذ عام 2012.
تشيلسي - مانشستر يونايتد 2018

مانشستر يبحث عن فك عقدته أمام تشيلسي بالبريميرليج

يحتضن ملعب الأولد ترافورد، اليوم الأحد، في تمام الساعة 5:30 عصرًا، قمة مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في اليوم الأول من الموسم، منذ أن حقق جوزيه مورينيو أول انتصار له في البريميرليج في موسم 2004- 2005، ولم يستقبل اليونايتد نظيره تشيلسي في بداية الدوري منذ عام 1958، وحينها فاز الشياطين الحمر بنتيجة 5-2، ولم يحقق اليونايتد الانتصار على تشيلسي في آخر 13 مباراة في الدوري سوى في لقاءين فقط.
اتحاد-الكرة

خطوة جديدة من «فيفا» بشأن اللجنة المؤقتة للجبلاية

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ستقوم بزيارة جديدة لمقر الجبلاية يوم 20 أغسطس الجاري. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، فجر اليوم الأحد، إن لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستقوم بالزيارة من أجل وضع تصور نهائي لموقف اتحاد الكرة واعتماد تشكيل لجنة مؤقتة رسميا، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتابع المصدر أن جمال محمد علي، مدرب منتخب الشباب السابق، مرشح للانضمام إلى اللجنة.
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الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

منافس الأهلي.. كانو الغيني يضرب ميكيلي الإثيوبي

فاز فريق كانو سبور بطل غينيا، على نظيره ميكيلي 70 الإثيوبي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بغينيا، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان، والتي تقام غدا الأحد، في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان بطل غينيا متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد إلا أن بطل إثيوبيا نجح في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، لتنتهي المباراة بفوز صعب لبطل غينيا قبل مباراة العودة التي تقام في إثيوبيا.
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (3)

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لموقعة إطلع بره

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إطلع بره، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد فى ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وتحركت حافلة الفريق متجهة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مُغلق، عقب انتهاء المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

10 آلاف مشجع في مواجهة الأهلي و«اطلع برة»

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة الفريق أمام نظيره «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح مرجان أن مباراة الأهلي و«اطلع برة» ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما اتفق الفريق الأحمر مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (2)

مدرب الأهلي: مواجهة «اطلع برة» صعبة لهذا السبب

أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة فريق نادي «اطلع برة» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقال يوسف، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقا مجهولا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.
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