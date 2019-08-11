الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة «اطلع بره»

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري في مصر أيضا بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، والتي يريد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرا فنيا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. وأعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني، عن قائمة الفريق لمواجهة اطلع بره، التي شهدت وجود

الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، والتي يريد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرا فنيا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.



وأعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني، عن قائمة الفريق لمواجهة اطلع بره، التي شهدت وجود مهاجم واحد وهو وليد أزارو، حيث يغيب كل البدلاء المحتملين في مركز رأس الحربة.



ويوجد في القائمة 5 لاعبين غير مصريين، بعدما وافق الاتحاد المصري على وجود لاعب من شمال إفريقيا ومعاملته كلاعب محلي في القائمة المحلية للفريق.



ويوجد الثلاثي محمد مجدي «أفشة» ومحمود متولي، وأليو ديانج في قائمة المباراة في أول ظهور لصفقات الموسم الجديد، بينما يغيب عن القائمة شريف إكرامي ووليد سليمان للإصابة، بالإضافة إلى مروان محسن وصلاح محسن، ثنائي الهجوم.

