قنابل واعتداءات وإصابات.. الاحتلال يقتحم الأقصى أثناء صلاة العيد

تحرير:أ.ش.أ ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

اقتحام المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين منذ الصباح الباكر لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك، في محاول لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، وقال شهود عيان بالمسجد، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى وفرقت المصلين بالضرب وقنابل الصوت والغاز، واعتدت على مفتي القدس الشيخ محمد حسين، وما زالت قوات الاحتلال موجودة في باحات المسجد وقامت بإغلاق بوابات الأقصى، بعد تجمع الآلاف من المصلين لمنع اقتحامات المستوطنين في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل".

وأشار شهود العيان، إلى أن المصلين شكلوا بأجسادهم حاجزا بشريا وصلوا صلاة الضحى أمام باب المغاربة -أحد أبواب الأقصى والذي يقتحم منه المستوطنون عادة باحات الأقصى- لإيصال رسالة "أننا مرابطون ولن نسمح بدخول المستوطنين لمسجد المسلمين". وقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس، أنه "تم الاعتداء علينا ودفعنا جميعا أنا