قبضة أمنية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام العيد

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

قوات الشرطة في الشوارع لتأمين أول أيام العيد

رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد داخل كل القطاعات الشرطية، اليوم الأحد، للمرور باحتفالات عيد الأضحى بسلام، وعززت الأجهزة الأمنية من وجودها في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، ودفعت بعناصر قتالية للمرور بأيام الأعياد دون حدوث ما يعكر صفو الشارع المصري، ووجهت قيادات الوزارة مديري الأمن باتخاذ اللازم إجرائيا لبدء تنفيذ خطة الوزارة الموضوعة سلفا لتأمين احتفالات العيد، وحثتهم على توخي الحذر للحفاظ على الأمن والنظام بالشوارع والميادين خلال أيام العيد.

وعززت قوات الأمن من وجودها بجوار ساحات الصلاة، فضلا عن أماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق، وكثفت من انتشار عناصر الأمن السريين في المناطق المحيطة بدور السينما، خاصة منطقة وسط العاصمة. الخطة الموضوعة من قبَل وزير الداخلية في ما يتعلق بمحافظتى القاهرة والجيزة يتم تنفيذها في كل الشوارع والميادين، ويشارك

وعززت قوات الأمن من وجودها بجوار ساحات الصلاة، فضلا عن أماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق، وكثفت من انتشار عناصر الأمن السريين في المناطق المحيطة بدور السينما، خاصة منطقة وسط العاصمة.



الخطة الموضوعة من قبَل وزير الداخلية في ما يتعلق بمحافظتى القاهرة والجيزة يتم تنفيذها في كل الشوارع والميادين، ويشارك فيها رجال الأمن المركزي وقوات العمليات الخاصة من العناصر القتالية، وأحكمت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة من وجود ضباط وأفراد الشرطة في كل بقعة خشية وقوع ما لا تحمد عقباه، خلال احتفالات المصريين بعيدهم، كما ستواجه أي محاولة لإفساد فرحة الاحتفالات بكل حسم وحزم.



