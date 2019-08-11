جريمة

قبضة أمنية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام العيد

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
قوات الشرطة في الشوارع لتأمين أول أيام العيد
قوات الشرطة في الشوارع لتأمين أول أيام العيد
رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد داخل كل القطاعات الشرطية، اليوم الأحد، للمرور باحتفالات عيد الأضحى بسلام، وعززت الأجهزة الأمنية من وجودها في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، ودفعت بعناصر قتالية للمرور بأيام الأعياد دون حدوث ما يعكر صفو الشارع المصري، ووجهت قيادات الوزارة مديري الأمن باتخاذ اللازم إجرائيا لبدء تنفيذ خطة الوزارة الموضوعة سلفا لتأمين احتفالات العيد، وحثتهم على توخي الحذر للحفاظ على الأمن والنظام بالشوارع والميادين خلال أيام العيد.
وعززت قوات الأمن من وجودها بجوار ساحات الصلاة، فضلا عن أماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق، وكثفت من انتشار عناصر الأمن السريين في المناطق المحيطة بدور السينما، خاصة منطقة وسط العاصمة. الخطة الموضوعة من قبَل وزير الداخلية في ما يتعلق بمحافظتى القاهرة والجيزة يتم تنفيذها في كل الشوارع والميادين، ويشارك
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سيولة-مرورية -

سيولة مرورية وانتظام حركة السير في أول أيام «الأضحى»

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، سيولة مرورية ملحوظة، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، ورصدت «التحرير» انتظام حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
مطار-القاهرة (2)

إحباط محاولة تهريب 84 شريط ترامادول من مطار القاهرة

ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي التهرب الجمركي، فقاموا على الفور بفحص حقائبه بأجهزة الإكس راي، والتدقيق فى تفتيشها، وهو ما أسفر عن عثور المفتشين على أشرطة العقار المدرج محليا فى مصر على قائمة المواد المخدرة المحظور تداولها وتعاطيها.
طفل رضيع في المقابر

«داخل كرتونة».. ماذا قال الأهالي عن رضيع ترب الغفير؟

واصلت نيابة منشأة ناصر، تحقيقاتها في واقعة العثور على طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش خفيفة، لم يتخط اليومين من عمره، داخل مقابر الغفير، واستعجلت النيابة تحريات رجال البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث، واستمعت لأقوال عدد من شهود اليعان، لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وصولا لأى معلومات أولية تفيد رجال المباحث في التوصل لهوية من ترك الرضيع داخل المقابر، كما طلبت النيابة التقرير الطبي للحالة التي وجد عليها الرضيع وقت العثور عليه، واستعجلت تحريات المباحث.
اقراص-مخدرة

ضبط 13 ألف قرص مخدر بحوزة مسافر بلجيكي

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، من إحباط محاولة راكب بلجيكي مزدوج الجنسية، تهريب 13 ألف قرص من مخدر الإكستازي الممنوع تعاطيه أو حيازته أو تداوله، وتم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة عقب قدومه على رحلة طائرة شركة نيو فلاي رقم TB 3131 الآتية من بلجيكا، وقرر يوسف وصفى، القائم بأعمال مدير عام جمارك مطار شرم الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الوافد من الخارج، وحصر وتحريز المضبوطات، وعرض المتهم ومحضر الضبط على النيابة العامة.
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القبض-على-متهم

فني إلكترونيات يمزق جسد سائق بسبب مياه «نظافة العيد»

مزق فني إلكترونيات جسد سائق بمطواة فى شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ومياه الغسيل ونظافة الشقة بمناسبة عيد الأضحى. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالي، بحدوث مشاجرة، أسفرت عن مصاب بشارع الترعة البولاقية – عزبة السماع – منشية الحرية – دائرة القسم، وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتحويله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزة للعلاج.
متهمون-بتجارة-مخدرات

مصنع حشيش وصفقة مطروح.. 48 ساعة قاصمة لتجار الكيف

48 ساعة حاسمة حققت خلالها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجاحات عدة في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، لتتوالى ضربات الشرطة القاصمة لـ"مروجي الكيف، لا سيما محاولة البعض تأسيس أوكار لتصنيع تلك السموم التي تنهش في أجساد وعقول وقود الأمة "الشباب"، مما يهدد مسيرة التنمية في البلاد، الأمر الذي يوليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا، موجها مساعديه باستمرار الملاحقات الأمنية ومداهمة البؤر الإجرامية لضبط متعاطي وتجار المخدرات.
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مفاجأة واتهام بالسرقة.. 3 ساعات أمام المحكمة لإلغاء «التابلت»

استكملت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، قبل أن تقرر المحكمة عقد جلسة خاصة في 27 من يوليو الجاري، لإلزام الجهة الإدارية بالإفادة عما إذا كان امتحان الطلاب عن طريق التابلت يتم بنموذج موحد لكافة الطلاب أم بنماذج مختلفة حسب كود كل طالب، للوقوف عما إذا كان هناك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب من عدمه.
مخدر-الحشيش

سقوط عاطل بكيلو حشيش في المثلث الذهبى بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط تاجر مخدرات بنطاق مركز شرطة شبين القناطر، قبل ترويج سمومه بين المتعاطين وعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث شبين القناطر، يفيد ضبط المدعو "أشرف. س. ع"، 50 عاما، عاطل، مقيم بالجعافرة، إحدى قرى المثلث الذهبى بشبين القناطر، في أثناء قيادته سيارة، وبحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش) "شوت جن" وطلقتان من ذات العيار، ونحو كيلوجرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1390 جنيها، وهاتف محمول.
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