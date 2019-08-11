بعد الشروط الـ9.. هل ألقى ياسر برهامي خطبة العيد؟

تحرير:محمد مجلي ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

الداعية السلفي ياسر برهامي

أعلنت غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، عدم وجود أي مخالفات خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن جميع الأمور سارت فى هدوء ولم يتم رصد أى مخالفات، كما أكدت أن الشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، لم يعتل أي منبر من المنابر المخصصة بساحات صلاة العيد لإلقاء خطبة العيد، رغم حصوله على تصريح من مديرية الأوقاف بالخطابة لمدة شهر متواصل، وذلك بعد فرض مجموعة من الشروط لإلقاء خطب الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بأبو سليمان شرق المدينة.

وحددت 9 شروط لإلقاء برهامي، للخطب من بينها حظر التطرق لأي أمور سياسية أو خلافية أو إصدار فتاوى فقهية داخل المساجد، مع عدم إعطاء دروس دينية خلاف الخطبة، والالتزام بالعمل وفق توجيهات قيادات الدعوة بالوزارة بالمصرية. (الشروط الكاملة)وأكد بيان مديرية أوقاف الإسكندرية، أنه تم تخصيص 584 ساحة صلاة ولم يتم