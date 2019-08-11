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بعد الشروط الـ9.. هل ألقى ياسر برهامي خطبة العيد؟

تحرير:محمد مجلي ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
الداعية السلفي ياسر برهامي
الداعية السلفي ياسر برهامي
أعلنت غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، عدم وجود أي مخالفات خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن جميع الأمور سارت فى هدوء ولم يتم رصد أى مخالفات، كما أكدت أن الشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، لم يعتل أي منبر من المنابر المخصصة بساحات صلاة العيد لإلقاء خطبة العيد، رغم حصوله على تصريح من مديرية الأوقاف بالخطابة لمدة شهر متواصل، وذلك بعد فرض مجموعة من الشروط لإلقاء خطب الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بأبو سليمان شرق المدينة.
وحددت 9 شروط لإلقاء برهامي، للخطب من بينها حظر التطرق لأي أمور سياسية أو خلافية أو إصدار فتاوى فقهية داخل المساجد، مع عدم إعطاء دروس دينية خلاف الخطبة، والالتزام بالعمل وفق توجيهات قيادات الدعوة بالوزارة بالمصرية. (الشروط الكاملة)وأكد بيان مديرية أوقاف الإسكندرية، أنه تم تخصيص 584 ساحة صلاة ولم يتم
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رمى-الجمارات-

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى (بث مباشر)

بدأ أكثر من مليوني جاج من ضيوف الرحمن الله منذ فجر اليوم الأحد في التوافد على مشعر منى لرمي الجمرة الكبرى «جمرة العقبة» بسبع حصيات في أول التشريق، بعد أن باتوا مساء أمس، بالمزدلفة، مواصلين بذلك مناسك الحج، على أن يقضوا أيام التشريق الثلاثة على صعيد منى ابتداء من اليوم.. ياتي ذلك بعدما أتم ضيوف الرحمن أداء أهم ركن من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، بعدما صعدوا إليه في الساعات الأولى من النهار، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، وسط هطول الأمطار.
اقتحام المسجد الأقصى 2

قنابل واعتداءات وإصابات.. الاحتلال يقتحم الأقصى أثناء صلاة العيد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين منذ الصباح الباكر لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك، في محاول لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، وقال شهود عيان بالمسجد، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى وفرقت المصلين بالضرب وقنابل الصوت والغاز، واعتدت على مفتي القدس الشيخ محمد حسين، وما زالت قوات الاحتلال موجودة في باحات المسجد وقامت بإغلاق بوابات الأقصى، بعد تجمع الآلاف من المصلين لمنع اقتحامات المستوطنين في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل".
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات". أدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
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دباغة جلود الأضاحي-3

المفتي يهنئ الرئيس..والأوقاف: 70 مليونا حصيلة الصكوك

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال مفتى الجمهورية، إن الأعياد هي فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا، مما يؤكد أن النسيج الوطني المصري واحد وقوي، وأن أهل مصر كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد. وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله، عز وجل، أن يجعل أيام العيدفرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
ياسر-برهامى-شيخ-سلفى

9 شروط.. برهامي يستلم تصريح الخطابة من الأوقاف

بعد غياب استمر لأكثر من عامين، يعود الشيخ ياسر برهامي للخطابة مجددا على منابر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف وبتصريح رسمي، حيث أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية منح تصريح بالخطابة للشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، على المنابر، وتقرر ندبه لإلقاء الخطبة على منبر مسجد الخلفاء الراشدين الكائن بمنطقة أبو سليمان، شرق الإسكندرية، ونوهت المديرية بأن التصريح الخاص للشيخ ياسر برهامي للعمل بإلقاء الخطبة مدته شهر كامل، وهو الشهر الجاري أغسطس.
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456 ساحة و912 إماما لـ«صلاة العيد» في الشرقية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى تجهيز 465 ساحة للصلاة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، فيما جرى الانتهاء كذلك من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 912 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد، بموجب إمام وخطيب أصلي، وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة، على أن يتواجد بكل ساحة ثلاثة مُكبرين للشعائر، بإجمالي 1368 مُكبر شعائر بجميع الساحات.
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