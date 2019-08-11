ليوناردو يؤكد اقتراب رحيل نيمار

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

نيمار

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن فريق العاصمة الفرنسي دخل في مباحثات متقدمة بشأن رحيل نجم الفريق البرازيلي نيمار، ومن ثم لن يخوض نيمار اليوم الأحد، أولى مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2019- 2020 أمام فريق نيمس، ومع ذلك أشار المدير الرياضي البالغ من العمر 49 عاما، إلى عدم توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق بعدُ مع أي فريق بشأن رحيل نيمار إلى صفوفه، وذلك بعدما أبدى النجم البرازيلي في وقت سابق، هذا الصيف، رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

وقال ليوناردو في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "المحادثات الحالية باتت متقدمة بصورة أكبر بكثير من ذي قبل، إلا أننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد". وأضاف ليوناردو: "سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، فالكل يرغب في أن تتضح الصورة بالنسبة للمستقبل". وبدوره قال توماس توخيل، المدير الفني لباريس

وقال ليوناردو في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "المحادثات الحالية باتت متقدمة بصورة أكبر بكثير من ذي قبل، إلا أننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد".



وأضاف ليوناردو: "سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، فالكل يرغب في أن تتضح الصورة بالنسبة للمستقبل".



وبدوره قال توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن نيمار لا يزال يعاني من إصابة طفيفة، ولن يشارك في أولى مباريات الفريق الباريسي في الموسم، لعدم قدرته على التدرب مع الفريق الأسبوع الماضي.



يذكر أن نيمار ارتبط اسمه مؤخرا بشدة بالعودة إلى صفوف برشلونة من جديد من خلال صفقة تبادلية مع أي من إيفان راكيتيتش أو فيليب كوتينيو، إلا أن الفريق الفرنسي لا يرغب في بيعه للعملاق الكتالوني.