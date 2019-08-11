الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى (بث مباشر)

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

صورة أرشيفية

بدأ أكثر من مليوني جاج من ضيوف الرحمن الله منذ فجر اليوم الأحد في التوافد على مشعر منى لرمي الجمرة الكبرى «جمرة العقبة» بسبع حصيات في أول التشريق، بعد أن باتوا مساء أمس، بالمزدلفة، مواصلين بذلك مناسك الحج، على أن يقضوا أيام التشريق الثلاثة على صعيد منى ابتداء من اليوم.. ياتي ذلك بعدما أتم ضيوف الرحمن أداء أهم ركن من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، بعدما صعدوا إليه في الساعات الأولى من النهار، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، وسط هطول الأمطار.

ولم تشهد عملية رمي الجمرات أى تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، كما شهدت عملية رمي الجمرات توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب تواجد رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات