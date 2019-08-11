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الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى (بث مباشر)

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بدأ أكثر من مليوني جاج من ضيوف الرحمن الله منذ فجر اليوم الأحد في التوافد على مشعر منى لرمي الجمرة الكبرى «جمرة العقبة» بسبع حصيات في أول التشريق، بعد أن باتوا مساء أمس، بالمزدلفة، مواصلين بذلك مناسك الحج، على أن يقضوا أيام التشريق الثلاثة على صعيد منى ابتداء من اليوم.. ياتي ذلك بعدما أتم ضيوف الرحمن أداء أهم ركن من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، بعدما صعدوا إليه في الساعات الأولى من النهار، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، وسط هطول الأمطار.
ولم تشهد عملية رمي الجمرات أى تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، كما شهدت عملية رمي الجمرات توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب تواجد رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات
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ياسر-برهامى-سلفى

بعد الشروط الـ9.. هل ألقى ياسر برهامي خطبة العيد؟

أعلنت غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، عدم وجود أي مخالفات خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن جميع الأمور سارت فى هدوء ولم يتم رصد أى مخالفات، كما أكدت أن الشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، لم يعتل أي منبر من المنابر المخصصة بساحات صلاة العيد لإلقاء خطبة العيد، رغم حصوله على تصريح من مديرية الأوقاف بالخطابة لمدة شهر متواصل، وذلك بعد فرض مجموعة من الشروط لإلقاء خطب الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بأبو سليمان شرق المدينة.
اقتحام المسجد الأقصى 2

قنابل واعتداءات وإصابات.. الاحتلال يقتحم الأقصى أثناء صلاة العيد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين منذ الصباح الباكر لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك، في محاول لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، وقال شهود عيان بالمسجد، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى وفرقت المصلين بالضرب وقنابل الصوت والغاز، واعتدت على مفتي القدس الشيخ محمد حسين، وما زالت قوات الاحتلال موجودة في باحات المسجد وقامت بإغلاق بوابات الأقصى، بعد تجمع الآلاف من المصلين لمنع اقتحامات المستوطنين في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل".
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات". أدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
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حج-وعمرة (2)

بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام في مكة

بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات، اليوم الأحد، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد الوقوف على جبل عرفات الطاهر، وكانت المملكة العربية السعودية، استبدلت فجر اليوم، كسوة الكعبة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت، ويأتي ذلك بعد تقديم رجال الأمن والعاملين النصح والإرشاد للحجاج باستخدام الأدوار لجسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسراًفي الحركة. وتقدم لكم «التحرير» بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك، من المسجد الحرام في مكة المكرمة.
لسان-قلعة-قايتباي

الآثار تعلن مد العمل بقلعة قايتباي في عيد الأضحى

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه تم بدء الاستعدادات الخاصة داخل قلعة قايتباى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذى من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين والزائرين سواء من المقيمين فى محافظة الإسكندرية أو الوافدين والزائرين من خارجها، مشيرًا خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة قلعة قايتباي وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية في إطار إظهار المعلم الاثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق.
حجاج

لأول مرة..الأزهريعرض فيلما بالمطارات لشرح مناسك الحج

بدأ مجمع البحوث الإسلامية نشر فيلم تسجيلي لشرح مناسك الحج الذي تم إعداده في شكل "موشن جرافيك" لتبسيط وتيسير المناسك، حيث يتم عرضه داخل صالات المطارات المخصصة لسفر الحجاج بالتنسيق مع المشرفين على تلك الصالات، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التوعية للحجاج قبيل سفرهم. وانطلقت الأحد الماضى، أولى رحلات طيران الحج السياحى، وذلك بعد أن انطلقت أولى رحلات الحج البرى، وستتوالى الرحلات على مدار الأسبوع الجاري لحين سفر الـ36 ألف حاج ، فى حين ستبدأ عودة أول رحلات الحجاج فى 4 ذو الحجة، عقب انتهاء مناسك الحج.
حج-وعمرة (2)

هل تنجح «بوابة العمرة» في وقف النصب على المعتمرين؟

أقل من 4 أشهر تفصلنا على انطلاق موسم العمرة، والمتوقع أن تبدأ أولى الرحلات للأراضي المقدسة بالممكلة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، كما هو الحال العام الماضي، وأقدمت الحكومة المصرية على خطوة تحسبها جيدة، للحد من حالات النصب والتلاعب من قبل شركات السياحة غير المرخصة تجاه الحجاج، عبر إنشاء بوابة العمرة المصرية. وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالأعداد المحددة للمعتمرين المصريين قُدرت بـ 500 ألف خلال الموسم الماضي، في حين تخطت الأعداد الرقم المحدد بـ 41 ألفا و951 معتمرًا، وأغلب الأعداد الزائدة كانت جراء تلاعب يعاقب عليه القانون السعودي.
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