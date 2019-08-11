إرهاب

هل يعود «داعش» للساحة على خطى جماعات تفوق البيض؟

على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية بينهما، فإن كلا من جماعات تفوق البيض وتنظيم داعش الإرهابي، يبني إستراتيجيته على آراء متشابهة، وفقا لما يراه بعض الخبراء
تحرير:أحمد سليمان ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
داعش
داعش
من الوهلة الأولى، قد لا يبدو أن هناك تشابها بين القائمين على تجنيد المؤيدين لجماعات تفوق البيض، وتنظيم "داعش" الإرهابي، إذ تتبنى إحداهما أيديولوجية عنصرية مناهضة للمهاجرين، وتستغل المخاوف في الولايات المتحدة من تفوق الأقليات على العرق الأبيض، بينما تعتقد المجموعة الأخرى أنه يجب عليها قتل "الكفار"، وبناء "الخلافة" الإسلامية. ومع ذلك، يقول خبراء الإرهاب إن عملية التطرف والتكتيكات التي تستخدمها جماعات تفوق البيض تشبه تلك التي يستخدمها "داعش"، مضيفين أن فهم ما تشترك فيه المجموعتان، يمكن أن يساعد على تطوير إستراتيجية لمواجهة التطرف.
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن "جيه إم بيرجر" مؤلف كتاب "التطرف" قوله: "أرى التطرف بنية تعتمد على العقائد"، مضيفا: "إننا بحاجة إلى القيام بعمل أفضل في التعامل مع التطرف كظاهرة عالمية". ويأتي الحديث عن مكافحة الإرهاب الأبيض بعد أن شن مسلح، يُزعم أنه نشر بيانا عنصريا على الإنترنت، هجوما دمويا،
اقرأ المزيد
الحرب-في-ليبيا

قتيلان و10 مصابين في تفجير إرهابي بليبيا

قتل شخصان على الأقل وأصيب 10 آخرون في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة خارج مركز للتسوق شرق ليبيا، بحسب مصدر بمركز بنغازي الطبي. ووقع الانفجار في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي، فيما لم ترد أنباء عن عدد الضحايا والمصابين. كان قد وقع انفجار في وقت سابق، في سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا، أدى إلى إصابة 18 شخصا. يُذكر أن درنة كانت معقلا للمتشددين وهي تقع على بعد نحو 292 كيلومترا من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.
رئيس الوزراء الدنماركي

انفجار جديد يضرب مركزا للشرطة وسط العاصمة الدنماركية

وقع انفجار خارج مركزا للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وقالت الشرطة إن الانفجار ضرب مركزا للشرطة في حي نوريبرو بكوبنهاجن، مضيفة أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء برايان اريكسون، إن خدمات الطوارئ انتقلت إلى موقع الانفجار بعد استدعاءها بسبب ضوضاء مرتفعة في المنطقة. وجاء هذا الحادث بعد انفجار تسبب في تحطم نوافذ وتضرر واجهة مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي.
داعش

البنتاجون يتهم ترامب بالمشاركة في عودة داعش

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، انتهاء تنظيم داعش الإرهابي بصفة شبه نهائية في أوقار تمركزها داخل سوريا والعراق، فإن تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بدت غير واثقة تمامًا من ذلك. وبدا من الواضح أن البنتاجون لديه شكوك حول انتهاء داعش بشكل تام، متوقعًا أنه لا يزال لدى التنظيم الإرهابي الذي برز بقوة عام 2013، القدرة على تجميع قواه في بعض البلدان التي كان له وجود مؤثر وظاهر فيها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها سوريا.
الشرطة-الأمريكية

الإرهاب العنصري مستمر.. مقتل 4 أشخاص في حادث طعن بكاليفورنيا

قتل 4 أشخاص وأصيب اثنان آخرين إثر تعرضهم للطعن من قبل أحد الأشخاص في مناطق متفرقة بمنطقة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت السلطات الأمريكية، وفقا لشبكة «سي إن إن»، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال المشتبه به في ارتكاب هذه الحوادث، حيث كان بحوزته سكين ومسدس، مشيرة إلى أن من بين القتلى شخصين يقيمان في المجمع السكني الذي يقيم فيه المشتبه به، ولم تتضح بعد الدوافع وراء ارتكاب حادث الطعن. وفى بداية الشهر الحالي قتل مالا يقل عن 20 شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.
اقرأ المزيد من الأخبار
داعش

البنتاجون يتهم ترامب بالمشاركة في عودة داعش

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، انتهاء تنظيم داعش الإرهابي بصفة شبه نهائية في أوقار تمركزها داخل سوريا والعراق، فإن تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بدت غير واثقة تمامًا من ذلك. وبدا من الواضح أن البنتاجون لديه شكوك حول انتهاء داعش بشكل تام، متوقعًا أنه لا يزال لدى التنظيم الإرهابي الذي برز بقوة عام 2013، القدرة على تجميع قواه في بعض البلدان التي كان له وجود مؤثر وظاهر فيها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها سوريا.
اثار-وتوابع-حادث-نيوزيلندا (3)

المتعصبون البيض.. إرهابيون غير منظمين يهددون العالم

دق عام 2019 ناقوس الخطر بشأن ارتفاع موجة عدائية جديدة تهدف لنشر الإرهاب والتطرف في العالم خلال الفترة الماضية، برعاية مجموعات من اليمين المتطرف تعرف باسم المتعصبين البيض، الذين ارتبطت أفكارهم بالعديد من منفذي المذابح الدموية هذا العام. وكانت حادثتا ولايتي أوهايو وتكساس الأمريكيتين قد أظهرتا أن هناك المزيد من المخاطر التي يمكن أن ترتبط في المستقبل بزيادة نشاط تلك المجموعات المتطرفة، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في العديد من البلدان الغربية خلال السنوات المقبلة.
الشرطة-الأمريكية

الإرهاب المحلي يكشف عجز القوانين الأمريكية

أعطت الحوادث الدامية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، مؤشرات واضحة إلى ضعف استعداد واشنطن للتعامل مع الإرهاب والتطرف الداخلي، وذلك على الرغم من توجيهها اهتماما واسعا بمجابهة التنظيمات الإرهابية في الخارج. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، أولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض الاهتمام الرئيسي في ملف مكافحة الإرهاب إلى التنظيمات الخارجية، والتي تمتلك مخططات للعمل داخل الولايات المتحدة، متناسية الأسباب والدوافع التي قد تصنع نفس التطرف في الداخل.
إطلاق-نار-في-الأمريكية (6)

دوافع عديدة للمذبحة.. أمريكا تحدد هوية «سفاح تكساس»

أفادت السلطات الأمريكية أن المشتبه في قتله 20 شخصا وإصابة 40 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس، هو شاب عمره 21 عاما، من ضاحية ألين، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين القول إن المشتبه فيه يدعى باتريك كروسياس. وقال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بيانا من المشتبه فيه يشير إلى أن هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية. لكن البيان المنشور على موقع "8 تشان" الإلكتروني الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يعتقد أنه من إعداد المشتبه فيه، وصف هجوم وول مارت بأنه "رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org